يواجه الدولار وناسداك اختباراً حاسماً

بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، الذي لم يُسفر عن رفع أسعار الفائدة أو توضيح أكبر بشأن الإجراءات المستقبلية للجنة، انخفضت توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار وارتفاع سوق الأسهم.

يبدو أن المستثمرين يشككون بشكل متزايد في أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد المتشددة ستُترجم إلى إجراءات ملموسة. يُذكر أنه قبل عام تقريبًا، أيّد وارش ترامب علنًا، مصرحًا على قناة فوكس نيوز بأن إحباط الرئيس من إدارة باول للسياسة النقدية كان مُبررًا تمامًا. وانتقد المؤسسة آنذاك لبطئها في خفض أسعار الفائدة وتمسكها المفرط بالبيانات الاقتصادية السابقة.

بما أن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ضمان استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، فإن مؤشرات التباطؤ في سوق العمل الأمريكي قد تؤدي إلى مراجعة أخرى لمسار أسعار الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة.

مع ذلك، فقد فاق أداء تقرير الوظائف غير الزراعية التوقعات في السنوات الأخيرة - حيث تجاوزت القراءة الرئيسية (التغير في الوظائف غير الزراعية) التوقعات في 35 شهرًا من أصل 50 شهرًا الماضية.

ماذا نعرف بالفعل عن سوق العمل الأمريكي؟

آخر قراءة لبيانات الوظائف غير الزراعية

في يونيو، ارتفع عدد الوظائف في سوق العمل الأمريكي بمقدار 49,000 وظيفة، وهو أقل بكثير من المستوى المتوقع (107,000). كما شهدت بيانات الشهرين الماضيين انخفاضًا ملحوظًا (-74,000).

مع ذلك، ظل المتوسط ​​لثلاثة أشهر عند مستوى جيد (+111,000) بفضل القراءات القوية في أبريل ومايو. في رأينا، لا يشير انخفاض يونيو بالضرورة إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

الشكل 1: بيانات الوظائف غير الزراعية ومكون مؤشر مديري المشتريات للتوظيف من معهد إدارة التوريد (2020-2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

جاءت بيانات ADP لشهر يوليو مخيبة للآمال مرة أخرى، حيث أظهرت استحداث 44 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو ما لا يبعث على التفاؤل المفرط، خاصةً مع التعديل التنازلي لبيانات يونيو (إلى 95 ألف وظيفة).

يتفاقم التباين بين قطاع الخدمات (زيادة 47 ألف وظيفة جديدة) والقطاع الصناعي (انخفاض 3 آلاف وظيفة).

لا يزال قطاعا التعليم والرعاية الصحية ركيزة أساسية للنمو (+36 ألف وظيفة)، كما يحقق قطاعا التمويل (+10 آلاف وظيفة) وخدمات الأعمال (+9 آلاف وظيفة) أداءً قويًا.

مع ذلك، يظهر تباطؤ واضح في القطاعات التي كانت تُحرك عجلة التوظيف سابقًا. فقد خفض قطاع الترفيه والضيافة 11 ألف وظيفة (على الرغم من استضافة الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم)، وخسر قطاعا التجزئة والخدمات اللوجستية 8 آلاف وظيفة.

يبدو وضع الأجور مثيرًا للاهتمام.

استقر نمو الأجور للموظفين الذين حافظوا على وظائفهم الحالية عند 4.4% على أساس سنوي.

حصل العاملون في القطاع المالي (5.2%) والقطاع الصناعي (5.0%) على أعلى الزيادات في هذه الفئة.

كما نلاحظ تفاوتًا كبيرًا بحسب حجم الشركة. فالمؤسسات الصغيرة جدًا (أقل من 20 موظفًا) ترفع الرواتب بنسبة 2.4% فقط، بينما تضمن الشركات المتوسطة والكبيرة زيادات تقارب 4.7%.

بلغت ديناميكيات الأجور للأشخاص الذين يغيرون وظائفهم 7.0%، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2025.

تتباطأ وتيرة خلق فرص العمل الجديدة، لكنها تتوافق بشكل أكبر مع مفهوم "الهبوط السلس". في العديد من القطاعات، يستغرق إيجاد عمل وقتًا أطول من ذي قبل (امتد متوسط ​​مدة البطالة إلى 26 أسبوعًا)، لكن هذه ليست الصورة الكاملة. ففي الصناعات الرئيسية، لا يزال أصحاب العمل يواجهون صعوبات في إيجاد عمالة مناسبة.

بيانات فرص العمل والوظائف الشاغرة (JOLTS)

تجدر الإشارة في البداية إلى أن بيانات فرص العمل والوظائف الشاغرة (JOLTS) متأخرة بشهر مقارنةً بالبيانات الأخرى، وبالتالي لا تعكس صورة دقيقة للوضع الراهن في الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية الديناميكية وتقلبات أسعار سلع الطاقة الرئيسية.

مع ذلك، تتوافق بيانات شهر يونيو مع الصورة السائدة منذ أشهر والتي تشير إلى انخفاض معدلات التوظيف والتسريح.

بقي معدل التسريح عند مستوى منخفض للغاية بلغ 1.1%.

كما كان عدد الاستقالات الطوعية منخفضًا أيضًا (2%).

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

بقيت طلبات الإعانة الجديدة عند مستوى منخفض (199,000). وسجلت قراءة منخفضة أخرى انخفاضًا في المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع إلى ما دون مستوى 200,000.

تجدر الإشارة إلى أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت قبل أسبوعين إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969.

ما الذي سيركز عليه المستثمرون اليوم؟

إلى جانب المؤشر الرئيسي، الذي يُظهر التغير في الوظائف غير الزراعية (التوقعات: 80,000)، سننظر في ما يلي:

مراجعات بيانات الشهرين الماضيين.

معدل البطالة (التوقعات: 4.2%).

نمو الأجور، سنويًا وشهريًا (التوقعات: 3.5%؛ 0.3%).

في ظل استمرار المخاوف من التضخم المرتفع (التضخم عند 3.5% والمؤشر الأساسي يصل إلى 2.6%)، قد يحظى نمو الأجور باهتمام خاص. وتفترض التوقعات قراءةً تقارب 3.5%، ما يعني عدم وجود زيادة في الأرباح بالقيمة الحقيقية.

الشكل 3: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي: التضخم ونمو الأجور (2007-2026)

المصدر: XTB Research, 07.08.2026

من شأن البيانات الأقل من المتوقع أن تزيد المخاوف بشأن المستهلك الأمريكي، وهي مخاوف واضحة بالفعل في الوقت الراهن. يتم الاستهلاك في الغالب على حساب الادخار (إذ انخفض معدل الادخار إلى 3% فقط)، كما أن نموه غير متوازن. فقد بلغ نمو الاستهلاك بين أعلى شريحة دخل (20%) في الولايات المتحدة، بعد تعديله وفقًا للتضخم، 3.8% في الربع الأول. أما بين بقية السكان (80%)، فقد كان النمو ثابتًا تقريبًا (+0.6%).

من جهة أخرى، قد يؤكد النمو القوي في التوظيف توجه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المتشدد في اعتقادها بضرورة رفع أسعار الفائدة. إن الحفاظ على سياسة نقدية منخفضة التوظيف والتسريح يسمح لصناع السياسات بالتركيز بشكل كامل على الضغوط التضخمية، التي لا تزال مرتفعة بشكل مقلق.