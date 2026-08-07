  
١٦:٤٤ · ٧ أغسطس ٢٠٢٦

بيانات الوظائف غير الزراعية أقل بكثير من التوقعات! 🚨ارتفاع حاد في سعر EURUSD📈

07/08 - بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (يوليو)

  • متوسط ​​الأجر بالساعة (الاثنين): 0.1% (المتوقع: 0.1%؛ السابق: 0.3 دولار)
  • متوسط ​​الأجر بالساعة (سنويًا): 3.2% (المتوقع: 3.5%؛ السابق: 3.4%)
  • الوظائف غير الزراعية: -23 ألف (المتوقع: 85 ألف؛ السابق: 20 ألف)
  • نسبة المشاركة: 61.4% (السابق: 61.5%)
  • معدل البطالة: 4.1% (المتوقع: 4.2%؛ السابق: 4.2%)

على الرغم من انخفاض معدل البطالة، إلا أن أحدث بيانات سوق العمل ترسم صورة قاتمة.

 

انخفض متوسط ​​الأجر بالساعة انخفاضًا حادًا، كما انكمش حجم القوى العاملة الوطنية انكماشًا حادًا.

السبب الوحيد لانخفاض معدل البطالة في ظل هذه الظروف هو انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة.

يعكس السوق هذه التوجهات الاقتصادية الكلية، ويُظهر انخفاضًا ملحوظًا في قيمة الدولار بعد صدور البيانات.

 

EURUSD (M1)

 

المصدر: xStation5

 

 

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انخفاض الدولار بعد صدور بيانات سوق العمل 💲📉
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