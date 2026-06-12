إعمار تطلق مشروعاً عملاقاً بقيمة 200 مليار درهم يعزز مستقبل التنمية الحضرية في الإمارات

تستعد إعمار العقارية للإعلان عن واحد من أكبر المشاريع التطويرية في الإمارات، بقيمة تطويرية إجمالية تصل إلى 200 مليار درهم، في خطوة تعكس حجم الطموحات التي تقود قطاع العقارات في دبي. ويأتي المشروع الجديد ليؤكد مجدداً مكانة إعمار كأحد أبرز المطورين العقاريين في الإمارات، ودورها المحوري في دعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة.

مشروع متكامل لإعمار يعيد تعريف الحياة الحضرية

بحسب التفاصيل الأولية، يمتد مشروع إعمار الجديد على مساحة مبنية تتجاوز 4.5 مليون متر مربع، مع قدرة استيعابية تقارب 150 ألف نسمة، موزعين على خمس مناطق متكاملة. ويعتمد المشروع على مفهوم "مدينة العشرين دقيقة"، وهو نموذج حضري حديث يهدف إلى تمكين السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية والترفيهية والتعليمية والصحية خلال دقائق معدودة سيراً على الأقدام.

ويعكس هذا التوجه حرص إعمار على تطوير مجتمعات مستدامة تتماشى مع رؤية الإمارات في بناء مدن ذكية أكثر كفاءة وجودة للحياة.

التكنولوجيا والاستدامة في صميم رؤية إعمار

يرتكز المشروع الجديد من إعمار على بنية تحتية متطورة تشمل الربط المباشر بشبكة مترو دبي، وأنظمة بناء ذكية، وحلول اتصال رقمي متكاملة، إلى جانب مرافق مخصصة للمركبات الكهربائية وشبكات النقل المستدام.

كما ستعتمد إعمار على أنظمة إدارة ذكية مدعومة بالبيانات والتطبيقات الرقمية، بما يعزز تجربة السكان ويرفع كفاءة الخدمات العامة. ويؤكد ذلك التزام إعمار بدعم استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

ثقة إعمار بمستقبل الإمارات

أكد محمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، أن المشروع الجديد يجسد الثقة الكبيرة بمستقبل الإمارات، ويعكس الإيمان بالرؤية التنموية التي تقودها الدولة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمارات والمواهب على مستوى العالم.

ماذا يمثل مشروع إعمار لسوق العقارات في الإمارات؟

يمثل المشروع المرتقب من إعمار إضافة نوعية لسوق العقارات في الإمارات، خاصة مع الحجم الضخم للاستثمارات المخصصة له. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الطلب على العقارات السكنية والتجارية، ودعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص جديدة في قطاعات البناء والتكنولوجيا والخدمات.ومع استمرار إعمار في إطلاق مشاريع استراتيجية بهذا الحجم، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتنمية الحضرية الحديثة والاستثمار العقاري المستدام.