مخطط اليوم: الاتحاد الأوروبي 50 - المؤشرات الأوروبية عند مستويات قياسية جديدة (15.06.2026)

أثار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران حالة من التفاؤل في سوق الأسهم. تشهد أكبر المؤشرات الأوروبية نموًا بنحو 1.5%، حيث يسجل بعضها، بما في ذلك مؤشر يورو ستوكس 50، مستويات قياسية جديدة. ويعود هذا التحسن بشكل كبير إلى شركات قطاعي الطيران والسيارات، اللذين استفادا بشكل واضح من انخفاض أسعار النفط الخام.

الجيوسياسة

وفقًا للرئيس ترامب، سيتم فتح مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق من قبل الطرفين يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، ستقوم إيران بتطهيره من الألغام المائية.

تُعد هذه المعلومات بالغة الأهمية للأسواق، حيث انخفضت عقود النفط الخام الآجلة على امتداد منحنى العائد، وتشير التوقعات إلى مستوى سعري أقل من 80 دولارًا بحلول نهاية العام.

السياسة النقدية

اتسم خطاب الرئيسة لاغارد الأسبوع الماضي بطابع متشدد بشكل مفاجئ. فقد أكدت أن قرار رفع أسعار الفائدة مبرر في جميع توقعات التضخم، سواءً تلك التي تفترض تصاعدًا كبيرًا، أو السيناريو الأساسي، أو سيناريو خفض التضخم. كما صرّحت بأننا لسنا في بيئةٍ يغيب فيها النمو الاقتصادي أو يُهدد بشكلٍ كبير.

لم يدم ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن مؤتمر "هاوك" طويلًا. فقد ساهم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في خفض أسعار النفط والغاز الخام، مما يحدّ من المخاوف التضخمية. ولا تتوقع السوق ارتفاعًا كاملًا في الأسعار إلا في ديسمبر، وقد يتغير هذا الوضع قريبًا.

البيانات الاقتصادية الكلية

من المقرر اليوم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أبريل. ومع ذلك، لا نتوقع أن يكون لهذه البيانات تأثيرٌ كبير على المؤشر. فالأنظار مُنصبّة حاليًا على الجغرافيا السياسية، فضلًا عن تأخر صدور البيانات بشكلٍ ملحوظ (إذ تُنشر بيانات الولايات المتحدة لشهر مايو في اليوم نفسه).

التحليل الفني

الشكل 1: مؤشر EU50 (13/06/2025 - 15/06/2026)

المصدر: xStation, 15.06.2026

بعد تصحيح حادّ حدث في مطلع فبراير ومارس، عاد الرسم البياني إلى الاتجاه الصعودي، مسجلاً ذروة تاريخية جديدة اليوم عند حوالي 6270 نقطة. السعر أعلى بكثير من جميع المتوسطات المتحركة المحددة (EMA 50، 100، 150)، والتي تُشكّل نمطًا داعمًا للنمو.

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا 63.7، مما يشير إلى ارتفاع حاد في السوق، ولكنه لم يدخل بعد منطقة ذروة الشراء (فوق مستوى 70). خطوط مؤشر MACD الرئيسية أعلى من الصفر، لكن أعمدة الرسم البياني بدأت تتقلص، مما قد يُشير إلى تراجع تدريجي في الزخم.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB