أعلنت شركة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تلقيها إخطاراً بشأن نية شركة أبوظبي التنموية القابضة تقديم عرض شراء نقدي اختياري ومشروط، بهدف الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة التي لا تمتلكها الشركة حالياً.

تفاصيل عرض الاستحواذ على موانئ أبوظبي

وبحسب ما أوردته بلومبرغ، تقدمت شركة "لِعماد" بعرض نقدي لشراء أسهم الأقلية في موانئ أبوظبي، في صفقة قد تقدر القيمة الإجمالية للشركة بنحو 31.8 مليار درهم، ما يعادل حوالي 8.66 مليار دولار.

ويتضمن العرض شراء الأسهم بسعر 6.25 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة تقارب 23% مقارنة بسعر الإغلاق الأخير، ما يجعل العرض أكثر جاذبية للمساهمين من حيث السعر المقترح للاستحواذ.

ملكية تتجاوز 75% من الأسهم

وتأتي هذه الخطوة في ظل امتلاك الجهات التابعة لـشركة أبوظبي التنموية القابضة حصة تتجاوز 75% من شركة موانئ أبوظبي، ما يجعل العرض موجهاً بصورة أساسية إلى شراء الأسهم المتبقية المملوكة لمساهمي الأقلية.

ومن شأن إتمام الصفقة، في حال الحصول على الموافقات المطلوبة واستيفاء الشروط، أن يؤدي إلى تعزيز السيطرة على الشركة والاستحواذ على كامل أو معظم الأسهم غير المملوكة حالياً.

الإجراءات التنظيمية المقبلة

وأكدت موانئ أبوظبي أن مجلس الإدارة سيبحث العرض، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.

وتشمل الإجراءات الالتزام بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بقواعد الاستحواذ والاندماج الخاصة بالشركات المساهمة العامة، بما يضمن استكمال العملية ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.

ماذا يعني العرض للمساهمين؟

ويعكس السعر المقترح البالغ 6.25 درهم للسهم قيمة إضافية لمساهمي الأقلية مقارنة بالسعر السوقي الأخير، بينما تظل الصفقة مشروطة باستكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية اللازمة.

وبالتالي، تترقب الأسواق الخطوات المقبلة من مجلس إدارة موانئ أبوظبي والجهات التنظيمية لتحديد المسار النهائي لعرض الاستحواذ وتفاصيله وشروطه.