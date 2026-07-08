أبل تختبر رقائق الذاكرة الصينية. هل هذه لحظة فارقة في طموحات الصين التكنولوجية؟

شهدت الأسابيع القليلة الماضية سلسلة متواصلة من التطورات الإيجابية لقطاع التكنولوجيا الصيني. ففي مطلع يونيو ويوليو، كان المستثمرون يتابعون باهتمام بالغ التقارير التي تشير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية بدأت تضاهي نظيراتها الأمريكية في عدة مجالات رئيسية. وبعد أيام قليلة، ظهرت أنباء تفيد بأن شركة DeepSeek تعمل على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها، وهي خطوة أخرى نحو تقليل اعتماد الصين على موردي التكنولوجيا الأجانب. والآن، أُضيف عنصر هام آخر إلى الصورة. فبحسب تقارير إعلامية حديثة، بدأت شركة آبل باختبار شرائح ذاكرة DRAM التي تنتجها شركة ChangXin Memory Technologies الصينية، والمعروفة اختصارًا بـ CXMT، والتي قد تُستخدم لاحقًا في الأجهزة المباعة في السوق الصينية.

في هذه المرحلة، لا تعني هذه الخطوة أن شركة آبل قد وقّعت اتفاقية توريد أو أنها تستعد للإنتاج الضخم. يُعدّ اختبار المكونات الجديدة جزءًا أساسيًا من عملية تأهيل الموردين. ومع ذلك، يحمل قرار آبل بتقييم التكنولوجيا التي طورتها شركة صينية لتصنيع الذاكرة دلالة رمزية. فقبل بضع سنوات فقط، كانت شركة CXMT تُعتبر على نطاق واسع شركة تسعى جاهدة للحاق بركب كبرى شركات تصنيع الذاكرة في العالم. أما اليوم، فتخضع منتجاتها للتقييم من قِبل إحدى أكبر شركات الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم.

هذا التطور ليس من قبيل الصدفة. فقد هيمنت شركات سامسونج، وإس كيه هاينكس، ومايكرون على سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العالمية لفترة طويلة، مما يجعل من الصعب للغاية على الشركات الجديدة دخول سلسلة التوريد العالمية. ولا يتطلب النجاح قدرات تصنيعية متقدمة فحسب، بل يتطلب أيضًا القدرة على تلبية معايير صارمة للجودة والموثوقية والأداء. وتشير اختبارات آبل إلى أن شركات تصنيع الذاكرة الصينية تُقلّص الفجوة التكنولوجية تدريجيًا مع الشركات الرائدة في هذا المجال.

كما أن التوقيت مهم أيضًا. مع استمرار توسع الذكاء الاصطناعي، أصبحت ذاكرة أشباه الموصلات أحد أهم المكونات التي تُشغّل الهواتف الذكية الحديثة ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ونتيجةً لذلك، عادت أشباه الموصلات لتُصبح ساحةً رئيسيةً في التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

لهذا السبب تحديدًا، استثمرت بكين على مدى سنوات ليس فقط في المعالجات المحلية، بل أيضًا في رقائق الذاكرة والبرمجيات وكل مكون آخر ضروري لبناء منظومة تكنولوجية مكتفية ذاتيًا. وتنسجم التقارير المتعلقة بشركة CXMT تمامًا مع هذه الاستراتيجية الأوسع. تعمل شركة DeepSeek على تطوير مُسرِّع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وتواصل هواوي توسيع تشكيلة معالجات Ascend، ويتزايد عدد الشركات الصينية التي تستبدل التقنيات الأجنبية ببدائل محلية. وتهدف هذه الجهود مجتمعةً إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، مع تعزيز قدرة الصين على الصمود في وجه ضوابط التصدير الأمريكية والعقوبات التكنولوجية.

لم تؤكد شركة آبل بعدُ استخدام رقائق ذاكرة CXMT في منتجاتها التجارية، وقد لا تزال الشركة بعيدة عن أن تصبح موردًا رسميًا. ومع ذلك، يُعد قرار بدء الاختبارات بحد ذاته أمرًا بالغ الأهمية. فهو يشير إلى أن شركات أشباه الموصلات الصينية لم تعد تُعتبر مجرد بدائل محلية، بل تبرز بشكل متزايد كلاعبين موثوقين في صناعة أشباه الموصلات العالمية. وإذا استمر هذا التوجه، فقد يُصبح أحد أهم التحولات التي تُشكّل مستقبل قطاع التكنولوجيا العالمي.

المصدر: xStation5