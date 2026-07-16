أدنوك تعيد تسعير خاماتها وتوسع خيارات التسليم عبر الفجيرة

خفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أغسطس إلى 80.01 دولار للبرميل، بالتزامن مع طرح آلية تسعير بديلة للخامات البحرية المحملة من الفجيرة، في خطوة تمنح العملاء خيارات أوسع وسط تقلبات حادة في أسواق النفط والمخاوف المرتبطة بحركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

يشار أنه حددت “أدنوك” سعر خام مربان القياسي لشهر أغسطس عند 80.01 دولار للبرميل، مقارنة مع 101.48 دولار للبرميل لشهر يوليو، بانخفاض قدره 21.47 دولار للبرميل وجاء الخفض بعد التراجع الحاد الذي سجلته أسعار خامات القياس عقب اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، والذي خفف المخاوف من تعطل الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز.

لكن أسعار النفط عادت إلى الارتفاع مع تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران، ما أعاد المخاوف بشأن سلامة الإمدادات وحركة الناقلات في الممر البحري الاستراتيجي.

من جانبها أعلنت «أدنوك» منح العملاء خيارا بديلا لتسليم الخامات البحرية، يتضمن التحميل على أساس التسليم على ظهر السفينة، أو من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في الفجيرة وبموجب الآلية الجديدة، سيتم تسعير الشحنات استنادا إلى خام دبي القياسي لشهر أغسطس، مع علاوة تبلغ دولارا واحدا للبرميل لخام أم اللولو، و0.80 دولار للبرميل لكل من خامي داس وزاكوم العلوي.

يشمل التغيير العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأجل، ما يمنحهم مرونة أكبر في ترتيبات التسليم والتسعير، خصوصا في ظل المخاطر المحيطة بالشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز.

كما باعت «أدنوك» أكثر من 70 مليون برميل من خامات زاكوم العلوي وداس وأم اللولو في السوق الفورية، معظمها عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في الفجيرة، ضمن عطاءات امتدت من يونيو إلى أغسطس وقد يكون حجم المبيعات الفعلي أعلى من الرقم المعلن، نتيجة وجود صفقات إضافية أبرمت خارج نطاق العطاءات.

يذكر أنه تنتج الخامات الثلاثة من حقول بحرية في الخليج، وتصدر عادة عبر مضيق هرمز باستخدام أسطول «أدنوك»، وهو ما يفسر أهمية الفجيرة كخيار تشغيلي وتسعيري في فترات اضطراب الملاحة.

تزامنت الخطوة مع ارتفاع إنتاج الإمارات من النفط الخام إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا خلال يونيو، مقتربا من أعلى مستوياته المسجلة، بعد انسحاب الدولة من منظمة أوبك والتحرر من قيود الإنتاج.