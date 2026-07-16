  
١٤:٣٩ · ١٦ يوليو ٢٠٢٦

اقتصاد الإمارات ينمو إلى 2.55 تريليون درهم 2026

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز عن توقعاتها لأداء اقتصاد الإمارات وإماراتها المختلفة خلال 2026، حيث توقعت أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى نحو 695.69 مليار دولار، بما يعادل 2.55 تريليون درهم. وبحسب بيانات الوكالة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات نحو 59.79 ألف دولار ما يعادل 220 ألف درهم خلال 2026، مع نمو حقيقي للاقتصاد ب 1.45 %، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد ب 0.44 %.

يشار أنه أظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز» أن أبوظبي ستسجل ناتجاً محلياً اسمياً يبلغ نحو 330.97 مليار دولار في عام 2026، مع نصيب فردي من الناتج المحلي يبلغ 75.43 ألف دولار. وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد أبوظبي الحقيقي بنسبة 2.25 % خلال العام نفسه، رغم انخفاض الناتج الحقيقي للفرد بنسبة 0.73 % وفق تقديراتها.

كما حافظت أبوظبي على تصنيف ائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA، وهو من بين أعلى التصنيفات السيادية عالمياً.

في حين توقعت الوكالة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة إلى 13.81 مليار دولار، مع نمو حقيقي بنسبة 1.80 %، ونصيب فردي من الناتج يبلغ 31.88 ألف دولار. أما الشارقة، فتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 49.18 مليار دولار في 2026، مع نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 1.80% ونصيب فردي يبلغ 23.72 ألف دولار.

من جانبه أكدت «ستاندرد آند بورز» أن قدرة الإمارات على مواجهة الصدمات الخارجية تستند إلى قوة وضعها المالي، وتنوع اقتصادها، واحتياطياتها الكبيرة، إلى جانب استمرار دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والطاقة.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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