الجدول الزمني الاقتصادي: الأرباح ومبيعات التجزئة الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي تتنافس على جذب انتباه المستثمرين (16.07.2026)

يكتسب موسم الأرباح زخما، ويخطط ترامب لتوسيع العمل العسكري في الشرق الأوسط، وتتحدث مجموعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الميكروفون في أعقاب بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأخيرة. بمعنى آخر - كل شيء يحدث في وقت واحد، ويحاول المستثمرون فصل الأساسيات عن الضجيج، خاصة وسط الضغط المستمر على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

فشلت نتائج TSMC المنشورة للتو في إثارة التفاؤل في التداول بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة، حيث انخفضت أسهم الشركة حاليًا بنسبة 1.4٪. ستظل أرباح الشركات هي دولاب الموازنة الرئيسي لتقلبات وول ستريت اليوم. ومع ذلك، يجدر الانتباه إلى تصريحات اليوم من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تقرير إدارة معلومات الطاقة للغاز الطبيعي، والذي، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية، سيحرك أسواق العملات الأجنبية والسلع. ومن منظور كلي، ستكون قراءة مبيعات التجزئة حاسمة. وقد عانى المستهلك الأمريكي مؤخرًا من حرق مدخراته في أعقاب الارتفاع الأخير في تكاليف المعيشة، مما يجعل هذه البيانات محورية بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يركز على التضخم.

الإصدارات الرئيسية من الجلسة الصباحية

المملكة المتحدة ( GDP ): سيطر على الجلسة الصباحية مخزون ضخم من البيانات من اقتصاد المملكة المتحدة. وجاء الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو على أساس شهري عند 0.1٪ (بما يتماشى مع الإجماع). ومع ذلك، فقد حقق الرقم الفصلي (ربع/ربع) مفاجأة إيجابية، حيث انتعش إلى 0.7% مقابل التوقعات البالغة 0.5%. وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.3% (أقل بقليل من التوقعات البالغة 1.4%).

المملكة المتحدة (الصناعة والتجارة): جاءت القراءات القوية من قطاع التصنيع في المملكة المتحدة، والذي قفز بنسبة 2.3% على أساس سنوي (مقابل 1.9% المتوقعة). وكان أداء الإنتاج الصناعي العام أسوأ، حيث انكمش بنسبة -0.5% على أساس شهري (يفترض الإجماع -0.1%). وفي الوقت نفسه، تقلص العجز التجاري بشكل كبير إلى -18.66 مليار جنيه إسترليني (مقابل -23.3 مليار جنيه إسترليني المتوقعة).

تقويم الاقتصاد الكلي

10:00 إيطاليا - معدل التضخم السنوي (يونيو). التوقعات: 3.0%. السابق: 3.2%.

11:00 منطقة اليورو - الميزان التجاري (مايو). التوقعات: 2.5 مليار يورو. السابق: 1.3 مليار يورو.

14:00 بولندا - التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (يونيو). التوقعات: 3.0%. السابق: 3.1%.

14:15 كندا - بدء بناء المساكن (يونيو). التوقعات: 258 ألف. السابق: 261.4 ألف.

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - مبيعات التجزئة (شهريًا) (يونيو). التوقعات: 0.2%. السابق: 0.9%.

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - مبيعات التجزئة (باستثناء السيارات) (شهريًا) (يونيو). التوقعات: -0.1%. السابق: 0.8%.

14:30 الولايات المتحدة - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع (يوليو). التوقعات: 13. السابق: 10.3.

14:30 الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة الأولية. التوقعات: 216 ألف. السابق: 215 ألف.

16:00 الولايات المتحدة - مبيعات المنازل المعلقة (شهريًا) (يونيو). التوقعات: -0.5%. السابق: 3.8%.

16:30 الولايات المتحدة - التغير في مخزونات الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. السابق: 61 مليار.

18:30 الولايات المتحدة - كلمة لوري لوغان، عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

19:25 الولايات المتحدة - كلمة جيفري شميد، عضو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

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