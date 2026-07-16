  
١٥:١٨ · ١٦ يوليو ٢٠٢٦

"أرامكو" تمنح "هاليبرتون" عقداً لتطوير الغاز غير التقليدي في السعودية

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

منحت "أرامكو" السعودية، عقداً لعدة سنوات، لشركة "هاليبرتون - Halliburton" لتقديم خدمات لتطوير الغاز غير التقليدي في المملكة العربية السعودية ومن جانبها نوهت "هاليبرتون" في بيان، أن ذلك يأتي ضمن عقد أوسع تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات لدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

كما أضافت الشركة أن العقد يعزز دورها في برنامج أرامكو لتطوير موارد الغاز غير التقليدي، حيث ستواصل تقديم مجموعة متكاملة من حلول الحفر والإكمال عبر عدد من المكامن غير التقليدية في المملكة، بما يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين قابلية التنبؤ بسير العمليات، وتعزيز موثوقية التنفيذ.

مشيرة أن التعاون الجديد يأتي امتداداً لشراكة تمتد لأكثر من 80 عاماً مع "أرامكو"، ويدعم جهود المملكة في تطوير موارد الغاز غير التقليدي وتعزيز منظومة الإنتاج المحلية واعتباراً من الربع الثالث من عام 2026، ستنشر هاليبرتون لأول مرة في المملكة منصة متكاملة وذكية لعمليات التكسير الهيدروليكي، تعتمد على تقنيات OCTIV Auto Frac وخدمات Sensori لمراقبة عمليات التكسير، بهدف تحسين أداء العمليات وتعظيم القيمة الاقتصادية لأحد أكبر حقول الغاز غير التقليدي في العالم، بحسب بيان الشركة.

في ذات الاطار قال رئيس هاليبرتون لمنطقة نصف الكرة الشرقي، رامي ياسين، إن العقد يمثل محطة جديدة في التعاون مع "أرامكو"، ويسهم في تسريع تطوير موارد الغاز غير التقليدي في المملكة وبموجب البرنامج، ستستخدم هاليبرتون حلول أتمتة ذكية لعمليات التكسير الهيدروليكي، تتيح تحسين الأداء في الوقت الفعلي، ودعم تنفيذ عمليات التطوير متعددة الآبار بكفاءة أعلى، إلى جانب تعزيز التكامل الرقمي بين مختلف مراحل التشغيل ورفع مستويات الكفاءة والموثوقية التشغيلية.

كما أشارت "هاليبرتون" إلى أن أعمال التطوير في حوض الجافورة تتواصل، مؤكدة أنها تعتزم زيادة استثماراتها في التصنيع المحلي، وتعزيز سلسلة الإمداد، وتوسيع برامج تطوير الكوادر الوطنية داخل المملكة، بما يدعم التوسع في العمليات والحفاظ على مستويات أداء مرتفعة مع تسارع وتيرة تطوير الغاز غير التقليدي.

 

 

 

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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