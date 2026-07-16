سوق دبي يعود للمكاسب بدعم «القيادية».. و«أبوظبي» يتراجع

استعاد سوق دبي المالي مساره الصاعد، مدعوماً بمكاسب عدد من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، لينهي جلستين متتاليتين من التراجع، في حين أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض طفيف، وسط استمرار حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

الجدير بالذكر أنه ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.35% إلى 5911.36 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.21% ليغلق عند 9831.46 نقطة.

في سوق دبي، قادت الأسهم القيادية الارتفاعات، حيث صعد سهم إعمار العقارية بنسبة 0.35% إلى 11.54 درهم، وارتفع طلبات بنسبة 0.85% إلى 1.19 درهم، كما زاد سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.3% إلى 29.94 درهم، ودبي الإسلامي بنسبة 0.8% إلى 7.58 درهم، في حين تراجع سهم إعمار للتطوير بنسبة 0.4% إلى 13.50 درهم.

أما في سوق أبوظبي، فقد تعرض المؤشر لضغوط من تراجع عدد من الأسهم الكبرى، إذ انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 0.13% إلى 7.76 درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.56% إلى 21.30 درهم، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 0.67% إلى 17.74 درهم، وألفا ظبي بنسبة 1.9% إلى 7.70 درهم، وأدنوك للغاز بنسبة 0.6% إلى 3.34 درهم، فيما خالف سهم أدنوك للإمداد والخدمات الاتجاه وارتفع بنسبة 2.12% إلى 6.26 درهم.

يذكر أنه بلغت قيمة التداولات في السوقين نحو 1.5 مليار درهم، توزعت بواقع 930 مليون درهم في سوق أبوظبي و583.35 مليون درهم في سوق دبي، فيما جرى تداول 373.1 مليون سهم، منها 190.8 مليون سهم في أبوظبي و182.3 مليون سهم في دبي، من خلال تنفيذ 31,964 صفقة.