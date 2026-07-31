إسرائيل ترفع إمدادات الغاز إلى مصر بعد خروج سفينة دمياط من الخدمة

رفعت إسرائيل صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً لتصل إلى 1.25 مليار قدم مكعب يومياً بدءاً من أمس ، لتعويض نقص الإمدادات بعد نشوب حريق بسفينة تغييز في ميناء دمياط وأضاف المسؤول أن معدلات التدفيع من حقلي "ليفياثان" و"تمار" في شرق البحر المتوسط بلغت الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب الناقلة إلى مصر.

تأتي الخطوة عقب خروج سفينة التغييز "إنرغوس وينتر" العاملة بميناء دمياط من الخدمة بعد الحريق، بهدف احتواء الضغوط على إمدادات الغاز وتوفيرها لضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفية.

من جانبه قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن التحقيقات الأولية أثبتت أن حريق سفينتين بميناء دمياط كان ناتجاً عن طائرة مسيرة، مضيفاً أن الجهات المختصة تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث مشيرا أن الاتفاق التجاري المعدل مع إسرائيل ينص على زيادة الإمدادات على ثلاث مراحل، تبدأ بضخ 200 مليون قدم مكعب إضافية يومياً، ثم ترتفع الزيادة إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً بحلول يناير 2027.

من المُقرر أن تصل الزيادة إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً بحلول يناير 2029، عقب الانتهاء من تنفيذ خط الأنابيب الجديد المخصص لاستقبال الكميات الإضافية، إلى جانب إنشاء محطة لرفع ضغوط الغاز المنتج من حقلي "تمار" و"ليفياثان".

يذكر أنه قبل وقوع الحريق، كانت "إنرغوس وينتر" تضخ فعلياً نحو 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى الشبكة القومية، بعدما استقبلت 3 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال يوليو، وكانت تستعد لاستقبال 4 شحنات جديدة خلال أغسطس. كما كانت السفينة متصلة مباشرة بالشبكة القومية للغازات، قبل أن يتم فصلها وإغلاق خط الربط فور اندلاع الحريق.

تمتلك مصر حالياً أربع سفن تغييز تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية نحو 2.75 مليار قدم مكعبة يومياً، هي سفينة "إنرغوس وينتر" في ميناء دمياط بطاقة استيعابية تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً، إلى جانب ثلاث سفن في ميناء السخنة وهما "إنرغوس باور" و"هويغ إسكيمو" و"هويغ غاليون" بطاقة 750 مليون قدم مكعبة يومياً لكل منها حيث يبلغ متوسط إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل طلب محلي يقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، يرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، مدفوعاً بزيادة استهلاك محطات الكهرباء، ما يجعل سفن التغييز أحد أهم عناصر تأمين الإمدادات خلال فترات الذروة.