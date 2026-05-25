أغلقت أسواق النقد الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة على أمل خفض التصعيد.

اليوم، وول ستريت مغلقة بمناسبة يوم الذكرى، وهو عطلة رسمية في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لا تعمل البورصات الأمريكية الرئيسية مثل بورصة نيويورك وناسداك، مما يؤدي إلى انخفاض سيولة السوق العالمية وتراجع مشاركة المستثمرين.

على الرغم من توقف تداول الأسهم النقدية، تستمر العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في التداول بشكل طبيعي، وهي حاليًا المؤشر الرئيسي لمعنويات السوق. وتُظهر هذه العقود اتجاهًا صعوديًا واضحًا، مما يشير إلى تحسن في شهية المخاطرة قبل الجلسة الاعتيادية القادمة.

كما تتلقى الأسواق دعمًا من التطورات الجيوسياسية في الولايات المتحدة. ووفقًا لتقارير حديثة، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقية بشأن الوضع حول مضيق هرمز. وتشير تصريحات بعض السياسيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وجود أسس متينة لمفاوضات إضافية قد تُفضي إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة وإمكانية إعادة فتح ممر ملاحي رئيسي.

وتشهد أسعار النفط انخفاضًا مع تراجع المخاوف من انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، يؤكد المحللون أنه على الرغم من النبرة الإيجابية، لا تزال هناك قضايا جوهرية عالقة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والسيطرة الكاملة على المضيق. ونتيجة لذلك، ينبغي النظر إلى التقدم الحالي على أنه إطار عمل مبدئي وليس اتفاقاً نهائياً.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه في ظل انخفاض السيولة الناتج عن إغلاق السوق الأمريكية، قد تكون تحركات العقود الآجلة أكثر تقلباً وأقل تمثيلاً لصورة السوق الأوسع.

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) مكاسب ملحوظة اليوم، مما يعكس تحسن معنويات المستثمرين. ويتفاعل المشاركون في السوق مع إشارات من صناع السياسات تُشير إلى إمكانية تخفيف حدة التوترات في منطقة الخليج العربي على المدى القريب، وربما خلال أيام. وقد دفع هذا السوق إلى توقع سيناريو خفض التصعيد والعودة التدريجية إلى استقرار جيوسياسي جزئي على الأقل، مما يدعم الأصول عالية المخاطر.

