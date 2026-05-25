ملخص السوق: حالة من النشوة في الأسواق 💥 هل يراهن المستثمرون على نهاية الصراع في الشرق الأوسط؟

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، حيث ارتفع مؤشر داكس (DE40) بنحو 1.82%، بينما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.85%، مدفوعًا بالتفاؤل المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
ويوم السبت، صرّح الرئيس ترامب بأن إطار اتفاق فتح مضيق هرمز قد تم التوصل إليه "إلى حد كبير"، الأمر الذي أسعد المستثمرين وخفف من المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي. إلا أن المحللين يحذرون من أن قضايا رئيسية - البرنامج النووي الإيراني والسيطرة على المضيق - لا تزال عالقة، وأن الاتفاق المحتمل قد لا يكون أكثر من مجرد هدنة مطولة. في المقابل، تشهد أسعار النفط انخفاضًا حادًا، حيث تراجع سعر خام برنت بنحو 4.7% إلى حوالي 98 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%. يضعف الدولار الأمريكي، حيث انخفض مؤشر USDIDX بنسبة 0.30%، بينما يستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند حوالي 1.1642.
حسب القطاعات، يتصدر القطاع الصناعي (+2.20%)، والقطاع المالي/المصرفي (+1.75-2.2%)، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية (+1.61%) قائمة القطاعات الرابحة، مما يعكس تحسن المعنويات والارتياح الناتج عن انخفاض أسعار الطاقة. ويظل قطاع الطاقة القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا (-1.40%)، متأثرًا بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط، إلى جانب الضعف النسبي لقطاع الرعاية الصحية (+0.46%). وقد انخفضت أحجام التداول بسبب العطلات الرسمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. المصدر: XTB
- شركة ديليفري هيرو - صاحبة أكبر قفزة فردية في الأسواق الأوروبية: ارتفعت أسهمها بأكثر من 12%، مسجلةً أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، وذلك عقب تقارير نشرتها صحيفة فايننشال تايمز تفيد بأن شركة أوبر تدرس رفع عرضها للاستحواذ عليها بعد رفض أحد كبار المساهمين عرضًا بقيمة 38 يورو للسهم. وتُعد أوبر بالفعل أكبر مساهم في ديليفري هيرو بحصة تبلغ حوالي 19.5%، ويطالب العديد من المستثمرين بسعر يزيد عن 40 يورو للسهم. وفي الوقت نفسه، رفعت شركة جيفريز سعرها المستهدف إلى 42.5 يورو من 29 يورو، مشيرةً إلى "مجموعة من قضايا مكافحة الاحتكار" - إذ تتداخل أنشطة أوبر مع أنشطة ديليفري هيرو في 22 سوقًا.
- أما شركة سافران (+4.46%) فهي الأفضل أداءً في مؤشر يورو ستوكس 50 - إذ تستفيد الشركة المصنعة لمحركات الطائرات من زيادة النشاط في قطاع الطيران (حيث يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خفض تكاليف شركات الطيران) ومن زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا. ارتفعت أسهم إيرباص (+2.79%) والخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم (+2.79%/+7.5%) بشكل حادّ على خلفية انخفاض أسعار النفط. وتُعدّ أسهم دويتشه بنك (+2.88%) وبي إن بي باريبا (+2.64%) من بين أبرز الرابحين في القطاع المصرفي، الذي يُسهم بشكل كبير في حركة المؤشر اليوم. في المقابل، تراجعت أسهم شركات الطاقة، حيث انخفضت أسهم إيني بنسبة 1.78%، وتوتال إنيرجيز بنسبة 1.24%، وذلك عقب انخفاض أسعار النفط.
