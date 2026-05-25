ارتفاع US100 بنسبة 1.5% 📈

تُسهم آفاق التقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، التي أشار إليها الرئيس ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ارتفاع أسواق الأسهم العالمية، لا سيما العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الأمريكي (US100)، التي ارتفعت بأكثر من 1.5%، على الرغم من إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم بمناسبة عطلة رسمية.
- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4% اليوم، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات ودعم التدفقات نحو الأصول عالية المخاطر، في حين يشهد الدولار الأمريكي ضعفاً. وصعد مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول إلى مستويات قياسية قريبة، بينما هيمنت معنويات إيجابية على جلسة التداول الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 3% وسط مكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا.
- أظهرت الأسابيع الأخيرة أن أكبر شركات التكنولوجيا في العالم لا تزال على استعداد لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يدعم العديد من الشركات المدرجة في بورصة ناسداك. في الوقت نفسه، بلغ نمو أرباح الربع الأول لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 26% على أساس سنوي، وفقًا لبنك أوف أمريكا، وهو أقوى أداء منذ عام 2021. وعلى الرغم من الحذر الذي أبداه المسؤولون التنفيذيون في الشركات، إلا أن التوقعات المستقبلية لا تزال أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية.
- ستصدر تقارير الأرباح الرئيسية هذا الأسبوع من شركتي مارفيل تكنولوجي وسيلزفورس يوم الأربعاء، تليها شركات التجزئة كوستكو، وديل، وبيست باي، ودولار تري، وغاب يوم الخميس. كما سيراقب المستثمرون عن كثب تقرير التضخم القادم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي. وتواصل الأسواق مراقبة اتفاق محتمل مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وهي تطورات قد تؤثر على أسعار النفط وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
US100 (الفاصل الزمني اليومي)
المصدر: xStation5
