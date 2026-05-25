انخفاض أسعار النفط: تجدد الآمال في فتح مضيق هرمز

بدأ يوم الاثنين 25 مايو/أيار في الأسواق المالية بانخفاض حاد في أسعار النفط، وافتتاح قوي لعقود وول ستريت الآجلة، ومكاسب في سوق المعادن النفيسة. وتتزامن هذه الأحداث مع عطلة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة يوم الذكرى. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشارت تلميحات إلى قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من اعتراف ترامب نفسه بأن الأمر قد يستغرق بضعة أيام أخرى. ورغم عدم حدوث أي تغيير فعلي، إلا أن السوق تعيش مجدداً على الأمل وتتفاعل بوضوح مع احتمال إعادة فتح مضيق هرمز.

ويتراجع خام برنت بنحو 5%، متداولاً عند مستويات تقارب 95 دولاراً للبرميل، بينما ينخفض ​​خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف، متداولاً عند حوالي 91 دولاراً للبرميل. في المقابل، قفزت أسعار الذهب بنسبة 1% لتصل إلى 4550 دولاراً، وارتفعت أسعار الفضة بنسبة تصل إلى 2.5%، متداولة فوق 77 دولاراً للأونصة. وتصل العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقتربة من 7559 نقطة، محققة مكاسب تقارب 1% قبل افتتاح السوق الأوروبية.

يشهد سعر النفط الخام انخفاضًا بنحو 5% مع بداية الأسبوع الأخير من شهر مايو، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر. ومع ذلك، حتى مع وجود تفاؤل كبير، يبدو أن الحد الأدنى قصير الأجل قد يكون حوالي 85 دولارًا للبرميل، ومع عودة الإمدادات بكميات كبيرة، قد يصل السعر إلى ما بين 75 و80 دولارًا للبرميل. المصدر: xStation5

تشريح الاتفاق: ما الذي يُطرح فعلاً على طاولة المفاوضات؟

لا يعني المخطط الفني للاتفاق المحتمل، الذي سُرّب إلى وسائل الإعلام، سلامًا دائمًا، بل تجميدًا مؤقتًا للأزمة. وينص مشروع الاتفاق قيد المناقشة على تمديد وقف إطلاق النار الهش الحالي لمدة 60 يومًا. خلال هذه الفترة، سيُعاد فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط التجارية بشروط، وستحصل إيران على إذن مؤقت لبيع نفطها الخام.

في مقابل هذه الخطوة، وافقت طهران "مبدئيًا" على التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن تكمن المشكلة في التفاصيل: فالجدول الزمني الدقيق لهذه العملية والوقف النهائي لتخصيب اليورانيوم سيتم تأجيلهما والتفاوض بشأنهما في وقت لاحق غير محدد. كما يتضمن مشروع الاتفاق إنهاء الصراع الموازي بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، والذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر عقب غارة جوية مشتركة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على طهران

ورغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو علنًا عن "ثقته التامة" بإمكانية التوصل إلى حل وسط جيد، إلا أن التوترات السياسية الداخلية لدى الجانبين قد تُفشل المحادثات في أي لحظة:

الخلاف حول مليارات الدولارات المجمدة: تُصر إيران بشدة على الإفراج الفوري عن أصولها المالية المجمدة. في المقابل، أوضح ممثلو إدارة دونالد ترامب للصحفيين أن الإطار الحالي للاتفاق لا ينص بتاتًا على الإفراج عن هذه الأموال. وقد حذرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى رفض مشروع الاتفاق برمته.

غياب القيود الأساسية: لا يفرض الإطار قيد التطوير حظرًا مباشرًا على تطوير إيران لترسانتها الصاروخية، ولا حظرًا دائمًا على تخصيب اليورانيوم، وهما الهدفان الرئيسيان اللذان سعى ترامب لتحقيقهما. هذا الأمر يثير غضب المتشددين الأمريكيين. وقد وصف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجر ويكر، وقف إطلاق النار الجديد علنًا بأنه "كارثة" تُهدر جميع الإنجازات العسكرية السابقة لعملية "الغضب الملحمي". في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن ترامب يؤكد في كل مناسبة أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا.

ضغوط من إسرائيل: ذكّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محادثة شخصية مع ترامب، الأخير بأن أي اتفاق نهائي يجب أن يقضي بشكل كامل وغير مشروط على التهديد النووي الإيراني.

الواقع اللوجستي: لماذا سيستغرق عودة النفط شهورًا؟

حتى مع افتراض سيناريو متفائل للغاية، حيث يتم توقيع الوثائق خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن إعادة بناء سلاسل الإمداد المتضررة فعلياً مسألة تستغرق شهوراً عديدة، إن لم تكن سنوات. تتفاعل أسواق العقود الآجلة فوراً، لكن البنية التحتية المادية تعمل وفق قواعد مختلفة تماماً.

أدى النزاع المسلح إلى توقف تدفق ما يقارب 14 مليون برميل من النفط يومياً. وكان مضيق هرمز ينقل نحو 20% من إمدادات النفط والوقود العالمية، فضلاً عن 20% من نقل الغاز الطبيعي المسال. ورغم أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد رفعتا طاقة خطوط الأنابيب التي تتجاوز المضيق إلى أقصى حد، إلا أن هذه الطرق البديلة لم تتمكن من تعويض النقص الهائل في الإمدادات. وحتى الآن، تسببت الحرب في توقف تدفق أكثر من مليار برميل من هذه السلعة.

ويأتي التوقع الأكثر دلالة من الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، شركة النفط الحكومية الإماراتية. فبحسب تقديراته، حتى لو انتهت الأعمال العدائية فوراً، فإن استعادة الأحجام إلى 80% فقط من مستويات ما قبل الحرب سيستغرق أربعة أشهر على الأقل. ستعود طاقة النقل الكاملة لما كانت عليه قبل الحرب في النصف الأول أو الثاني من عام 2027 على أقرب تقدير. ومع ذلك، يجدر التذكير بأنه في التسعينيات، كان عودة إنتاج أوبك سريعًا، وكان انخفاض الأسعار أسرع.

OPEC oil

انخفض الإنتاج إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1990. حينها، كان تعافي الإنتاج سريعًا للغاية، وشكّل بداية زيادة مطردة في استخراج النفط من قبل الكارتل حتى نهاية العقد. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

توقعات الأسعار: هل سيودع خام برنت حاجز 100 دولار نهائيًا؟

قد يكون هروب رؤوس الأموال الحالي من عقود النفط الخام سابقًا لأوانه. إذا لم تظهر أدلة قاطعة في الأيام المقبلة تُثبت صحة تفاؤل الولايات المتحدة، فسيرتفع سعر خام برنت بسهولة فوق عتبة 100 دولار للبرميل.

تبقى المشكلة الهيكلية الرئيسية في الأسواق هي الاستنزاف الحاد للاحتياطيات العالمية. فقد قامت الدول المستهلكة، في محاولة لإنقاذ اقتصاداتها من الشلل، باستنزاف مخزوناتها بوتيرة قياسية. ففي شهري مارس وأبريل وحدهما، انخفضت هذه المخزونات بمئات الملايين من البراميل. ويواجه العالم الآن ضرورة إعادة ملء هذه الخزانات الفارغة.

بافتراض استئناف حركة الشحن فعلياً في يونيو، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 89 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام و79 دولاراً في عام 2027. ومع ذلك، فإن الاقتصاديين المستقلين، مثل حمد حسين من كابيتال إيكونوميكس، يخففون من التوقعات، مشيرين إلى أن التحسن الحقيقي في توازن العرض والطلب لن يحدث حتى وقت لاحق من عام 2027، مما سيبقي أسعار السلع مرتفعة خلال معظم الأشهر الاثني عشر القادمة تقريباً.

بدأت أسعار النفط الخام بالتحرك في الاتجاه الذي حددته الأوضاع في عامي 1990 و2022. ومع ذلك، وكما يُظهر التاريخ، قد يظل مسار النفط المستقبلي متقلبًا لعدة أشهر قادمة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

أما بالنسبة للمستهلك النهائي، فيبقى عاملٌ رئيسي آخر: قد تنخفض أسعار الوقود في محطات البنزين بوتيرة أبطأ بكثير من انخفاض أسعار النفط في سوق الأسهم. فإلى أن يصل النفط الخام الأرخص إلى المصافي وتنخفض تكاليف الشحن، ستبقى أسعار الوقود مرتفعة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدول المنتجة ستحتاج إلى ارتفاع الأسعار بما يتناسب مع واقع السوق لإعادة بناء بنيتها التحتية وقنوات النقل.

يتطابق منحنى العقود الآجلة تقريبًا مع مستواه قبل شهر. في المقابل، كان أعلى ببضعة إلى اثني عشر دولارًا قبل أسبوع. وقد بلغ تطبيع فروق الأسعار الزمنية حدًا كبيرًا، ويبدو أن السوق في حالة توازن استعدادًا لشهر أبريل 2027، حيث يُتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى 80 دولارًا. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي