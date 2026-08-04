ملخص اليوم: ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.2% – هل عاد السوق الصاعد؟ (04.08.2026)

ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 3% اليوم، مسجلاً أحد أقوى مكاسبه هذا العام. ويدعم هذا الارتفاع انخفاض أسعار النفط، عقب تصريحات سكوت بيسنت، والنتائج الممتازة للشركات، بما في ذلك شركة بالانتير التي ارتفعت أسهمها بنحو 30% اليوم.

الأسهم

باستثناء بالانتير، كانت أفضل الأسهم أداءً من قطاع أشباه الموصلات، الذي شهد تصحيحاً حاداً في يوليو. ارتفعت أسهم ARM بنسبة 15%، ومارفيل بنسبة 14%، وأستيرا لابز بنسبة 12%، وسانديسك بنسبة 11%، وإنتل بنسبة 10%. كما حققت AMD أداءً جيداً (+8%)، في انتظار نشر نتائجها الفصلية، والتي ستصدر اليوم بعد إغلاق السوق الأمريكية.

الشكل 1: خريطة حرارية لمؤشر ناسداك 100 (04/08/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

لقد أخذ السوق في الحسبان إلى حد كبير الأرباح المستقبلية المتوقعة من ثورة الذكاء الاصطناعي لتبرير التقييمات الحالية؛ لذا، لا يكفي أن تُلبي الشركة المنتجة توقعات المحللين فحسب، بل يجب عليها تجاوزها بوضوح وتقديم توقعات متفائلة للغاية للأشهر القادمة. سيركز المستثمرون بشكل أساسي على نتائج قطاع مراكز البيانات سريع النمو، وربحية وتطوير حلول جديدة للذكاء الاصطناعي. أي خيبة أمل في ديناميكيات النمو أو تقديرات إدارية أكثر تحفظًا قد تؤدي إلى جني الأرباح، مما يؤثر سلبًا على معنويات القطاع بأكمله.

الشكل 2: لوحة معلومات AMD

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

في الأيام الأخيرة، تلقت شركة AMD، شأنها شأن شركات أخرى في قطاع أشباه الموصلات، دعمًا من شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي أظهرت تقاريرها الفصلية استمرارًا في الإنفاق الرأسمالي. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي لشركة Alphabet إلى 200 مليار دولار أمريكي في عام 2026. كما كان لتراجع المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير أثر إيجابي.

الشكل 3: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (04/08/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

مع ذلك، فإن جميع الشركات المذكورة أعلاه لا تزال أقل بكثير من ذروتها في يونيو. وتتراوح خسائر شركتي سانديسك وإنتل شهريًا حول 18%.

بالعودة إلى شركة بالانتير، التي تقود مكاسب المؤشر العام اليوم (والتي لا تزال أيضًا أقل بكثير من ذروتها الأخيرة):

لم تكن المعنويات قبل نشر التقرير إيجابية، إذ سادت مخاوف بشأن أمور من بينها بيع أسهم من قبل أليكس كارب أو بيتر ثيل (مع العلم أن هذا أمر معتاد في حالة بالانتير).

جاءت النتائج التي نشرتها الشركة أفضل بكثير من التوقعات، حيث أظهرت زيادة في الإيرادات إلى 1.94 مليار دولار (بزيادة سنوية قدرها 94%)، وربحية للسهم الواحد بلغت 0.41 دولار (بتحسن قدره 256% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025).

مع ذلك، فإن جميع الشركات المذكورة أعلاه لا تزال أقل بكثير من ذروتها في يونيو. لم تعد منتجات بالانتير مقتصرة على عقود حكومية محدودة، بل أصبحت أداة أعمال فعّالة للقطاع الخاص.

ولا تزال ديناميكيات نمو الشركة مثيرة للإعجاب للغاية. وتتوقع الشركة نموًا في الإيرادات يصل إلى 2.16 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث.

الشكل 4: لوحة بيانات بالانتير

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

تشمل المنشورات القادمة شركتي SpaceX وAMD. سيتم إصدار كلا المنشورين بعد إغلاق السوق الأمريكية. وستكون الأولى أول اختبار جاد للشركة التي دخلت السوق الأمريكية في يونيو.

وفي السوق الأوروبية، أنهت المؤشرات الرئيسية تداولاتها على ارتفاع.

ارتفع مؤشر WIG20 البولندي بنسبة 1.4%.

وأغلق مؤشر MIB FTSE الإيطالي اليوم مرتفعًا بنسبة 1.3%.

وعزز مؤشر Euro Stoxx 50 الأوروبي بنسبة 0.9%.

وأغلق مؤشر DAX الألماني اليوم مرتفعًا بنسبة 0.8%.

السلع

كان انخفاض أسعار الطاقة أحد أبرز المواضيع المتداولة في الأسواق اليوم، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على قناة CNBC، إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز اليوم أو غدًا:

"هناك احتمال أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن فتح المضيق إما اليوم أو غدًا، واتخاذ خطوات نحو تطبيع الوضع في هذا النزاع بشكل أكبر."

"الأمر لا يقتصر على الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا الأسمدة والمنتجات المكررة والغازات الصناعية المختلفة."

"مع انخفاض هذه الأسعار، قد نشهد زيادة ملحوظة في الطلب نتيجةً لانخفاض الأسعار."

الشكل 5: النفط [H4] (24/03/2026 - 04/08/2026)

المصدر: xStation، 04/08/2026

يبلغ سعر برميل خام برنت حاليًا أقل من 80 دولارًا، أي أقل بنسبة تزيد عن 20% مما كان عليه قبل أقل من أسبوعين. ونشهد انخفاضًا طفيفًا في أسعار الغاز الطبيعي المسال، حيث يبلغ سعر ميغاواط/ساعة حاليًا ما يزيد قليلًا عن 54 دولارًا (بانخفاض 14% عن أعلى سعر محلي سُجّل في 24 يوليو).

وتشهد أسعار المعادن النفيسة ارتفاعًا، وهو ما يُعزى، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات في الاقتصادات الكبرى.

ويبلغ سعر أونصة الذهب حاليًا أقل من 4100 دولار (+1%)، و60 دولارًا للفضة (+3%).

كما تشهد أسعار النحاس ارتفاعًا (+0.7%).

البيانات الاقتصادية الكلية: كانت البيانات الاقتصادية الكلية شحيحة اليوم، حيث تركز الاهتمام على سوق العمل الأمريكي، الذي سيهيمن على أجندة البيانات الاقتصادية الكلية حتى نهاية الأسبوع.

أظهر تقرير فرص العمل المتاحة ( JOLTS ) لشهر يونيو، الصادر اليوم، انخفاضًا طفيفًا في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى حوالي 7.36 مليون وظيفة، وهو أقل بقليل من توقعات السوق (7.45 مليون). مع ذلك، ظل معدل التسريح من العمل والاستقالات الطوعية مستقرًا للغاية.

يُنتظر صدور تقرير ADP (الأربعاء)، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية (الخميس)، وتقرير الوظائف غير الزراعية (الجمعة). وسيكون الأخير، على وجه الخصوص، محط أنظار الجميع، إذ قد يُسهم في تحديد مسار الاحتياطي الفيدرالي والدولار الأمريكي.

العملات

لا يزال الدولار تحت ضغط. ويزيد من هذا الضغط انخفاض أسعار الطاقة (الولايات المتحدة مُصدِّر صافٍ في هذا القطاع) وتحسن معنويات المخاطرة. ويتذبذب سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 1.152.

الشكل 6: أسعار صرف مختارة للعملات (04/08/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

تُلقي أسعار النفط المنخفضة بظلالها على الكرونة النرويجية والدولار الكندي، وهما عملتان لدول تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط. كما يشهد الين الياباني انخفاضًا في قيمته، حيث يعود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين إلى مساره التصاعدي بعد التدخل المشترك الأخير بين الولايات المتحدة واليابان.

ووفقًا لبيانات بنك اليابان، قد يصل حجم التدخل الياباني إلى 59 مليار دولار، وهو إجراء غير مسبوق (بالنظر إلى حجم التدخل الذي استمر ليوم واحد).

ورغم عدم إمكانية تقدير حجم التدخل الأمريكي استنادًا إلى البيانات الرسمية، إلا أن هناك مؤشرات عديدة تُشير إلى أنه تراوح بين 5 و10 مليارات دولار. ويُستدل على ذلك على الأقل من مذكرة تركها سكوت بيسنت خلال اجتماع في ولاية ماريلاند.

وبفضل التعاون الأمريكي في التدخل الأخير الذي يهدف إلى تعزيز الين، تعود مسألة سياسة البيت الأبيض الأوسع نطاقًا إلى الواجهة. لا يبدو العودة إلى إجراءات تهدف إلى إضعاف الدولار الأمريكي، بهدف دعم الصادرات المحلية، أمرًا مستحيلاً. في مطلع عام ٢٠٢٥، أُطلق على هذه الإجراءات اسم "اتفاقية مار-أ-لاغو"، في إشارة إلى محاولة حديثة لتكرار مبادئ اتفاقية بلازا لعام ١٩٨٥.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في شركة XTB