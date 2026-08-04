افتتاح الأسواق الامريكية: S&P 500 عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومضيق هرمز يقترب من إعادة فتحه، وسهم بالانتير يرتفع بنسبة 23%

افتتاح الأسواق الامريكية: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ومضيق هرمز يقترب من إعادة فتحه، وسهم بالانتير يرتفع بنسبة 23%

نجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في استعادة خسائره التي تكبدها في يوليو، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. كما يواصل مؤشر ناسداك 100 انتعاشه، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.6%. ويعود هذا النمو إلى عاملين رئيسيين:

انخفاض أسعار النفط عقب تقارير تفيد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن فتح مضيق هرمز اليوم أو غداً؛ ارتفاع أسهم شركة بالانتير، التي حققت نتائج باهرة في الربع الثاني.

ويدعم كلا المؤشرين تحسن عام في معنويات الأسواق العالمية. وتتداول جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية تقريباً في المنطقة الخضراء اليوم، بدءاً من مؤشر داكس الألماني (+0.7%) ومؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي (+0.8%)، وصولاً إلى مؤشر WIG20 البولندي (+0.7%).

الشكل 1: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (04/08/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

تتصدر شركة بالانتير القائمة، حيث ارتفع سهمها بأكثر من 20% عن مستويات افتتاح يوم الاثنين. وقد فاقت نتائج الشركة التوقعات بكثير، إذ حققت نموًا في الإيرادات بلغ 1.94 مليار دولار (بزيادة قدرها 94% على أساس سنوي) وربحية للسهم الواحد بلغت 0.41 دولار (بتحسن قدره 256% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025).

الشكل 2: لوحة بيانات بالانتير

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

على الرغم من ملاحظة المستثمرين لزيادة التعويضات القائمة على الأسهم والأرباح من الاستثمارات في شركة سبيس إكس، والتي، كما هو الحال مع شركة ألفابت، شوّهت قليلاً صورة العائدات المُحققة من أعمال الشركة الأساسية، إلا أن زخم نمو الشركة لا يزال مثيرًا للإعجاب للغاية. وتتوقع الشركة أن يصل نمو إيراداتها إلى 2.16 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث.

الشكل 3: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (04/08/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

تتعافى شركات قطاع أشباه الموصلات، التي تُشكّل حاليًا ربع مؤشر ناسداك 100 تقريبًا، من خسائر شهر أغسطس. فقد ارتفع سهم مارفيل بنسبة 12%، وارتفع سهم كل من ARM وأستيرا لابز بنسبة 10%، بينما ارتفع سهم كل من إنتل وسانديسك بنسبة 7%. ويأتي هذا الدعم من التقارير الفصلية الأخيرة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، والتي أظهرت استمرار الإنفاق الرأسمالي. ففي حالة شركة ألفابت المذكورة آنفًا، من المتوقع أن يصل الإنفاق الرأسمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي في عام 2026. كما أن المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي تُعدّ عاملًا إيجابيًا. مع ذلك، لا تزال جميع الشركات المذكورة أدنى بكثير من أعلى مستوياتها التي سجلتها في منتصف يوليو.

الشكل 4: خريطة حرارية لمؤشر ناسداك 100 (04/08/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 04/08/2026

ولا يسعنا إلا أن نذكر انخفاض أسعار النفط الخام والغاز. إذ ندفع حاليًا أقل من 80 دولارًا لبرميل خام برنت، أي أقل بنسبة تزيد عن 20% مقارنةً بما كان عليه قبل أسبوعين. ونشهد انخفاضًا طفيفًا في أسعار الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يبلغ سعر ميغاواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال حاليًا أقل من 56 دولارًا (بانخفاض 11% عن أعلى سعر محلي سُجّل في 24 يوليو).

ويُعزى انخفاض أسعار سلع الطاقة بشكل أساسي إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أعلن على قناة CNBC أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز اليوم أو غدًا:

"هناك احتمال أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن فتح المضيق واتخاذ خطوات نحو تطبيع الوضع في هذا النزاع في أقرب وقت ممكن، ربما اليوم أو غدًا."

"الأمر لا يقتصر على الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا الأسمدة والمنتجات المكررة والغازات الصناعية المختلفة."

مع انخفاض هذه الأسعار، قد نشهد زيادة ملحوظة في الطلب نتيجةً لانخفاض الأسعار.

الشكل 5: أسعار النفط [H4] (24/03/2026 - 04/08/2026)

المصدر: xStation، 04/08/2026

لم تكن شركة بالانتير الوحيدة التي نشرت نتائجها، فقد تلقينا أيضًا تقرير الربع الثاني من شركة فايزر. يشهد هيكل الإيرادات تغيرًا، حيث تتزايد حصة المنتجات غير المتعلقة بكوفيد-19، وهو ما يُفترض أن يُرضي المستثمرين. وتأمل الشركة أن يُتيح لها الاستحواذ على شركة ميتسيرا ترسيخ مكانتها في قطاع GLP-1 (أدوية علاج السمنة).

يُنتظر نشر نتائج شركتي سبيس إكس وإيه إم دي، وسيتم إصدارهما بعد إغلاق السوق الأمريكية. وستكون نتائج سبيس إكس أول اختبار جاد للشركة التي أُدرجت في البورصة الأمريكية في يونيو.

التحليل الفني

الشكل 6: مؤشر US100 [يوم واحد] (26/11/2025 - 04/08/2026)

المصدر: xStation، 04/08/2026

يشهد السوق حاليًا انتعاشًا قويًا بعد تصحيح هبوطي حاد. ومنذ مارس، لوحظ زخم صعودي قوي، تلاه موجة بيع بعد بلوغ السوق مستويات قياسية محلية. وكان من أبرز الأحداث الفنية في الأسابيع الأخيرة توقف هذه الانخفاضات فوق مستوى فيبوناتشي 50% بقليل، والذي تم تحديده من الموجة الصعودية الرئيسية الأخيرة، متذبذبًا حول 27,000 نقطة.

يؤكد أداء الأسعار في الجلسات الأخيرة قوة الطلب. فقد اخترقت الأسعار بشكل حاسم مستويات المقاومة اللاحقة من الأسفل، بما في ذلك مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6 وجميع المتوسطات المتحركة الدورية المحددة (EMA 50، 100، و150).

وبعد اختبار سابق لمنطقة ذروة البيع، سجل مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 ارتفاعًا حادًا، متجاوزًا حاجز التعادل عند 50 نقطة، ليصل إلى 54.9.

يتمثل الهدف الفني المباشر للطلب في هذه اللحظة في اختراق أعلى مستوياته الأخيرة، الواقعة فوق مستوى 30,000 نقطة النفسي. في حال حدوث تصحيح محلي لهذا الزخم، سيكون خط الدفاع الأول هو مستويات المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 و100 التي تم استعادتها مؤخرًا. ولن يُلغي التوقعات الحالية للسوق الداعمة للنمو إلا اختراقها هبوطًا بشكل دائم ومتجدد.