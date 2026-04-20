أخبار العملات الرقمية: هل هناك اتجاه هبوطي على البيتكوين؟ 🚨 صناديق المؤشرات المتداولة تعود للاستثمار في البيتكوين

ووفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية أكثر من 996 مليون دولار من صافي التدفقات الأسبوعية، مسجلةً بذلك أفضل نتيجة منذ الأسبوع المنتهي في 16 يناير. والجدير بالذكر أن هذه ليست زيادة عابرة، بل تمثل الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الإيجابية، ليصل إجمالي التدفقات خلال هذه الفترة إلى أكثر من 1.8 مليار دولار. يمثل هذا تحولاً واضحاً عن الربع الأول الضعيف، حين واجهت أسواق صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية تدفقات خارجة كبيرة وانخفاضاً في تقييمات الأصول. وقد تحسنت الصورة الحالية بشكل ملحوظ، وإن كانت لا تزال بعيدة عن العودة الكاملة إلى حالة النشوة السوقية. والوصف الأدق هو عودة حذرة ولكن ملحوظة لرأس المال.

تراجع سعر البيتكوين من حوالي 78,000 دولار إلى أقل من 75,000 دولار بقليل مع بداية أسبوع التداول الجديد، وذلك مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأكيد طهران على أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا فعليًا. في الوقت نفسه، تسارعت تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بشكل ملحوظ، حيث قدم الأسبوع الماضي أقوى إشارة على تجدد الطلب المؤسسي منذ منتصف يناير. مع ذلك، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في التصاعد، فلا يمكن استبعاد قيام هذه المجموعة من المستثمرين بجني بعض الأرباح.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

تستعيد صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين زخمها

يشير حجم التدفقات النقدية الأخيرة إلى أن المؤسسات تعاود زيادة استثماراتها في البيتكوين. فالتدفقات الأسبوعية التي تقارب مليار دولار لا تمثل فقط أعلى مستوى لها منذ منتصف يناير، بل تؤكد أيضاً أن تحسن المعنويات لا يقتصر على جلسة تداول واحدة أو ارتفاع مؤقت في الأسعار.

وبنظرة أشمل، بلغ إجمالي التدفقات النقدية عبر فئات صناديق المؤشرات المتداولة الخمس الرئيسية للعملات الرقمية حوالي 1.37 مليار دولار، بزيادة تقارب 40% أسبوعياً. وهذا يدل على عودة رؤوس الأموال ليس فقط إلى البيتكوين، بل إلى سوق الأصول الرقمية بشكل عام.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

تتصدر بلاك روك السوق، لكن المنتجات الجديدة تكتسب زخمًا

لا تزال بلاك روك اللاعب المهيمن. فقد اجتذب صندوقها IBIT تدفقات نقدية بقيمة 906 ملايين دولار خلال الأسبوع، مما عزز مكانتها الرائدة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية. في الوقت نفسه، سجل صندوق MSBT الذي أطلقته مورغان ستانلي حديثًا تدفقات نقدية بقيمة 71 مليون دولار خلال أسبوع التداول الكامل الأول له بعد إطلاقه في 8 أبريل.

يُعد هذا تطورًا هامًا، إذ يُشير إلى أن الطلب لم يعد مُقتصرًا على المنتجات الأكثر رسوخًا، بل يتوسع تدريجيًا ليشمل أدوات مالية أحدث.

ولا يقتصر هذا الانتعاش على البيتكوين فقط. فقد سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للإيثيريوم أقوى أداء أسبوعي لها منذ منتصف يناير، جاذبةً تدفقات نقدية بقيمة 275.8 مليون دولار. إضافةً إلى ذلك، بدأت رؤوس الأموال بالعودة إلى منتجات مختارة مرتبطة بالعملات البديلة، مما يُشير إلى زيادة تدريجية في الإقبال على المخاطرة.

صناديق إيثيريوم المتداولة: تدفقات داخلية بقيمة 275.8 مليون دولار

صناديق XRP المتداولة: 55.39 مليون دولار

صناديق سولانا المتداولة: 35.17 مليون دولار

صناديق تشين لينك المتداولة: 5.30 مليون دولار

تجدر الإشارة إلى أن سولانا عكست تدفقات خارجية استمرت لثلاثة أسابيع متتالية، بينما لم تسجل صناديق تشين لينك المتداولة أي تدفقات خارجية صافية حتى الآن. وبالنظر إلى صناديق المؤشرات المتداولة الأكثر شيوعًا في سوق الأسهم، يتضح جليًا أن الإقبال على صندوق بيتكوين المتداول (IBIT) لا يزال قويًا للغاية.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

انتعاش بعد ربع أول ضعيف

يبدو الانتعاش الحالي أكثر أهمية عند وضعه في سياق ضعف السوق الأخير. فبعد بلوغه ذروته في منتصف يناير، انخفضت أصول صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) بشكل حاد، من حوالي 128 مليار دولار إلى 83.4 مليار دولار بحلول أواخر فبراير، أي بانخفاض يقارب 35%. وانخفضت أصول صناديق إيثيريوم المتداولة في البورصة (ETFs) بشكل أكبر، حيث خسرت حوالي 46% خلال الفترة نفسها.

والآن، بدأ هذا الاتجاه بالانعكاس. فقد دفعت الموجة الأخيرة من التدفقات النقدية صافي أصول صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) إلى ما فوق 100 مليار دولار، وهو عتبة رمزية ولكنها مهمة. ويشير هذا إلى أن السوق لم يستقر فحسب، بل بدأ في التعافي بعد الخسائر السابقة.

لا تزال الجغرافيا السياسية محركًا رئيسيًا

لا يقتصر الانتعاش الأخير على العوامل الفنية أو الخاصة بالسوق فقط. ويبدو أن جزءًا من الطلب المتجدد مرتبط بتوقعات خفض محتمل للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وقد شجع تحسن المعنويات بشأن المخاطر الجيوسياسية بعض المستثمرين المؤسسيين على زيادة استثماراتهم طويلة الأجل عبر صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs).

ومع ذلك، لا يزال الوضع هشًا. إلى جانب مؤشرات على احتمالية الانخراط الدبلوماسي، تُبرز التقارير عن احتجاز الولايات المتحدة لسفينة إيرانية واستمرار التوترات حول مضيق هرمز خطر تجدد التصعيد. ونتيجةً لذلك، ورغم تحسن المعنويات، لا يزال من غير المؤكد تمامًا انحسار المخاطر الجيوسياسية. وقد تراجع سعر البيتكوين نفسه بنحو 3000 دولار عن أعلى مستوياته المحلية الأخيرة.

يحافظ البيتكوين على استقراره، لكن الحذر لا يزال قائمًا. هل سيتدخل الاحتياطي الفيدرالي؟

على الرغم من الإشارات المتضاربة، يبقى أداء سعر البيتكوين مستقرًا نسبيًا. في إحدى اللقطات السوقية، تجاوز سعر البيتكوين لفترة وجيزة 77000 دولار، مما دعم معنويات المخاطرة بشكل عام، بما في ذلك مكاسب الأسهم. في الوقت نفسه، تراوحت الأسعار حول 75000 دولار على المدى القصير، مما يشير إلى أن السوق ليس مستعدًا بعد لتبني اتجاه صعودي مستدام.

يعكس هذا مرحلة انتقالية: رؤوس الأموال تعود، ولكن بحذر. تتحسن التدفقات، ومع ذلك لا يزال المستثمرون شديدي الحساسية للتطورات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية.

على المدى المتوسط، قد لا يكون العامل الرئيسي هو الجغرافيا السياسية، بل السياسة النقدية الأمريكية. هناك رأي متزايد بأن استمرار تسارع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة سيتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذا، وليس التطورات الجيوسياسية وحدها، قد يحدد في نهاية المطاف ما إذا كان الانتعاش الحالي سيتحول إلى اتجاه صعودي طويل الأجل.

في الوقت الحالي، يستفيد السوق من تحسن المعنويات، ولكن في غياب تحول واضح في بيئة أسعار الفائدة، قد يظل الارتفاع محدودًا. بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني أنه على الرغم من أن بيانات التدفقات تدعم السوق بشكل متزايد، إلا أن الأساس لارتفاع مستدام لم يكتمل بعد.

عودة الطلب المؤسسي، ولكن بشكل انتقائي.

من الواضح أن الوضع الحالي لسوق البيتكوين أقوى مما كان عليه في نهاية الربع الأول. نشهد الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الإيجابية لصناديق المؤشرات المتداولة، وعودة إجمالي الأصول إلى ما فوق 100 مليار دولار، ونشاط متجدد عبر إيثيريوم وبعض العملات البديلة. هذه إشارات مهمة كان السوق ينتظرها.

في الوقت نفسه، لا يحدث هذا الانتعاش بمعزل عن غيره. لا يزال المستثمرون يواجهون حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وتساؤلات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وخطر انعكاس تحسن المعنويات بسرعة في حال تدهور الأوضاع.

الخلاصة واضحة: المؤسسات تزيد من انكشافها على البيتكوين مجددًا، ولكن بشكل انتقائي وحذر. البيانات الأخيرة إيجابية بوضوح، لكن الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كانت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة قد دخلت مرحلة جديدة ومستدامة، أم أن هذا مجرد انتعاش بعد تصحيح حاد.

النظرة الفنية للبيتكوين (يوم واحد)

من الناحية الفنية، يُظهر تحرك سعر البيتكوين منذ خريف 2025 تشابهًا ملحوظًا بين موجات الهبوط السابقة والحالية. هذه المرة، تمكن السعر من تجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، لكن عطلة نهاية الأسبوع جلبت ضغطًا هبوطيًا متجددًا، دافعةً البيتكوين نحو منطقة 75,000 دولار. إذا ظهرت موجة هبوطية جديدة من المستويات الحالية، فلا يُستبعد انخفاض السعر إلى ما دون 60,000 دولار. أما على الجانب الصعودي، فلا تزال المقاومة الرئيسية في نطاق 77,000-78,000 دولار. إن اختراقًا مستدامًا فوق هذا النطاق من شأنه أن يفتح الطريق نحو 83000 دولار - 84000 دولار، حيث يتوافق تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8٪ مع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم.

المصدر: xStation5

بالنظر إلى الانخفاض الحالي، نجد أوجه تشابه مع موجات الهبوط الرئيسية الثلاث التي شهدتها السوق الهابطة في الفترة 2021-2022. وإذا ما تكرر التاريخ، فقد تواجه السوق موجة بيع قوية أخيرة من المستويات الحالية.

المصدر: xStation5