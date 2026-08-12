مخطط اليوم: زوج اليورو/الدولار الأمريكي ينتظر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. قد يحدد التضخم الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

تركز جلسة تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بشكل أساسي على ترقب أهم بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين. قد تلعب هذه البيانات دورًا محوريًا في تحديد كيفية تعامل السوق مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم.

في الأيام الأخيرة، تراجعت التوقعات بشكل ملحوظ بشأن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ضعف بيانات سوق العمل. فقد جاء كل من تقرير ADP، الذي أظهر إضافة 44 ألف وظيفة جديدة فقط في القطاع الخاص، وتقرير NFP اللاحق، ضعيفين. في يوليو، انخفضت الوظائف غير الزراعية بمقدار 23 ألف وظيفة، بينما توقع السوق زيادة بنحو 80 ألف وظيفة. كما تم تعديل بيانات الأشهر السابقة بشكل حاد نحو الانخفاض.

نتيجة لذلك، ازداد تشكك السوق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. قد تعزز بيانات التضخم اليوم هذا التشكك أو تُشكك فيه مجددًا. إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أقل من التوقعات، فستتضاءل الحجج المؤيدة لمزيد من التشديد النقدي. من جهة أخرى، إذا فاجأ التضخم بارتفاعه مجدداً، فقد يعود السوق سريعاً إلى تسعير أسعار فائدة أمريكية أعلى.

في المقابل، يقف البنك المركزي الأوروبي. فقد رفع البنك بالفعل أسعار الفائدة هذا العام، ويتوقع السوق خطوة أخرى في سبتمبر. وتتزايد التوقعات حالياً برفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت البيانات الألمانية الصادرة اليوم استمرار ارتفاع التضخم. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% شهرياً و2.8% سنوياً في يوليو. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق بنسبة 0.9% شهرياً و2.8% سنوياً.

هذا يضع زوج اليورو/الدولار الأمريكي في وضع مثير للاهتمام. فعلى صعيد الدولار، نشهد ضعفاً متزايداً في سوق العمل وتراجعاً في توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. أما على صعيد اليورو، فلا يزال التضخم يمنح البنك المركزي الأوروبي مبررات للحفاظ على سياسة نقدية تقييدية.

المصدر: xStation5

العوامل التي تُشكّل حاليًا زوج اليورو/الدولار الأمريكي

يُعدّ تقرير مؤشر أسعار المستهلكين اليوم بلا شك الحدث الأهم بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. يتوقع السوق ارتفاع التضخم بنسبة 3.4% على أساس سنوي في يوليو، مقارنةً بنسبة 3.5% في يونيو. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

مع ذلك، لن تكون القراءة الفعلية سوى الجزء الأول من الصورة. الأهم بكثير هو رد فعل السوق على البيانات وكيف ستتغير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

إذا جاء التضخم أقل من التوقعات، فقد يقلل السوق من احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى. في هذه الحالة، قد تنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقد يتعرض الدولار لضغوط. وهذا سيكون مؤشراً إيجابياً لزوج اليورو/الدولار الأمريكي.

في المقابل، قد يؤدي ارتفاع التضخم عن المتوقع إلى عكس جزء من هذا التوجه. بعد بيانات سوق العمل الضعيفة للغاية، يحتاج السوق الآن إلى دليل آخر للعودة إلى تسعير رفع أسعار الفائدة. وقد يوفر مؤشر أسعار المستهلكين القوي هذا الدليل.

من المهم أيضاً التذكير بأن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي. لذا، حتى القراءة الأضعف لا تعني بالضرورة أن البنك المركزي سيضطر إلى البدء بخفض أسعار الفائدة سريعًا. بالنسبة للسوق، السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت الحجة المؤيدة لرفع أسعار الفائدة ستتلاشى.

ضعف سوق العمل غيّر توقعات الاحتياطي الفيدرالي

حتى وقت قريب، كان احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكثر واقعية. تغير الوضع بعد سلسلة من التقارير الضعيفة عن سوق العمل.

أظهر تقرير ADP لشهر يوليو نموًا في التوظيف بالقطاع الخاص بمقدار 44 ألف وظيفة فقط. وبعد أيام قليلة، جاء تقرير NFP بخيبة أمل أكبر، حيث انخفضت الوظائف غير الزراعية بمقدار 23 ألف وظيفة، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 80 ألف وظيفة. كما تم تعديل البيانات السابقة بشكل حاد نحو الأسفل.

يُعد سوق العمل الآن أحد أهم الحجج ضد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. إذا كان الاقتصاد يفقد زخمه بشكل واضح من حيث التوظيف، فإن البنك المركزي لديه أسباب أقل لرفع تكلفة الاقتراض أكثر.

لذا، قد يكون مؤشر أسعار المستهلكين اليوم هو الحلقة المفقودة. انخفاض التضخم بالتزامن مع ضعف سوق العمل سيرسل إشارة واضحة إلى الاحتياطي الفيدرالي مفادها أن رفع أسعار الفائدة ليس ضروريًا.

أما البنك المركزي الأوروبي، فيواجه مشكلة مختلفة تمامًا. فالوضع في منطقة اليورو يبدو مختلفًا حاليًا. فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل دورة رفع أسعار الفائدة هذا العام، ويتوقع السوق خطوة أخرى في سبتمبر.

ومن المهم الإشارة إلى أن التوقعات بشأن قرار سبتمبر مرتفعة للغاية. وهذا يعني أن السوق يتوقع بالفعل خطوة أخرى من البنك المركزي الأوروبي، مما يجعل ما سيتخذه البنك المركزي لاحقًا أكثر أهمية بالنسبة لليورو.

إذا استمر التضخم مرتفعًا، فقد يكون لدى البنك المركزي الأوروبي مبررات للحفاظ على سياسة نقدية أكثر تقييدًا. وتتوافق البيانات الألمانية الصادرة اليوم مع هذا التصور. فقد بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين المنسق 2.8% على أساس سنوي في يوليو، بينما ظل نمو الأسعار الشهري مرتفعًا أيضًا.

وهذا لا يعني، بالطبع، أن التضخم في ألمانيا وحده سيحدد قرارات البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، فهو جزء مهم من صورة التضخم في منطقة اليورو.

بدأ التباين في توقعات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يصب في مصلحة اليورو

هذا هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام حاليًا بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي.

حتى وقت قريب، كانت المشكلة الرئيسية لليورو تتمثل في تفوق الاحتياطي الفيدرالي الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة. أما الآن، فقد بدأ الوضع يتغير.

خفض السوق توقعاته لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع الإبقاء في الوقت نفسه على احتمالية عالية لرفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.

إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم ضعيفًا، فقد يزداد التباين في توقعات سياسات البنكين المركزيين لصالح اليورو. وهذا من شأنه أن يوفر دافعًا إضافيًا لارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

أما إذا تجاوز التضخم الأمريكي التوقعات، فقد يستعيد الدولار سريعًا بعضًا من تفوقه. في هذه الحالة، سيتساءل السوق مجددًا عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد وصل بالفعل إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

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