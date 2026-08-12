شهد الذهب أسرع مكاسب منذ بداية العام 👑

يستقطب الذهب مجدداً اهتمام المستثمرين، مسجلاً أعلى مستوياته في عشرة أسابيع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية اليوم. وارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة تقارب 1% ليصل إلى 4407 دولارات للأونصة.

كما يُظهر الرسم البياني اليومي، يبلغ سعر الذهب حاليًا حوالي 4407.00 دولارًا أمريكيًا، بعد أن تجاوز بنجاح خط الاتجاه الهابط والمتوسطات المتحركة. وقد ارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو، على الرغم من أنه واجه سابقًا مقاومة فنية عند المتوسطات المتحركة لـ 100 و200 يوم حول 4387 دولارًا أمريكيًا. من منظور المؤشرات الفنية، يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 67.6، مما يشير إلى اقترابه من أعلى مستوياته منذ بداية العام، في حين أن الاختراق الفني الأخير قد خلق حلقة تغذية راجعة إيجابية تدفع بمزيد من المكاسب وتُرسّخ اتجاهًا صعوديًا مؤكدًا.

يُعزى الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع الملحوظ إلى الانخفاض الكبير في توقعات السوق برفع أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فبعد صدور بيانات سوق العمل الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع، انخفضت احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر إلى 50% من 60% سابقًا. وهذا يُمثل بيئة اقتصادية كلية مواتية، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة يدعم أسعار الذهب تقليديًا، نظرًا لارتباط الذهب عكسيًا بالدولار الأمريكي. ينصب اهتمام المستثمرين الآن بالكامل على أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 14:30، والتي قد تعيد في نهاية المطاف تشكيل التوقعات للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي تحديد أسعار الذهب في المستقبل.