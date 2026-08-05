أخبار العملات الرقمية: البيتكوين يتجاهل التفاؤل في وول ستريت. هل سوق العملات الرقمية الصاعدة على وشك العودة؟

على الرغم من أن البيتكوين نجح في الحفاظ على منطقة 60,000 دولار في الأشهر الأخيرة، إلا أن المشاركة في السوق لا تزال ضعيفة نسبيًا. لم تتحسن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة إلا مؤخرًا، بينما لا يزال نشاط السوق الفوري يفتقر إلى القوة المرتبطة عادةً بانعكاس صعودي مستدام. ويبدو أن المستثمرين حاليًا أكثر انجذابًا إلى الأسهم، وحتى المعادن النفيسة، من الأصول الرقمية. طالما بقي سعر البيتكوين أقل من 70 ألف دولار، فمن الصعب القول إن انعكاساً حاسماً للاتجاه قد بدأ.

من منظور دوري، يمر سوق العملات الرقمية حاليًا بوضع مألوف إلى حد كبير. إذا استمرت دورات سوق البيتكوين السابقة في تقديم دليل مفيد، فقد تبدأ المرحلة الأولى المهمة من انتعاش جديد في نوفمبر أو ديسمبر من هذا العام. وحتى ذلك الحين، لا يمكن استبعاد مرحلة انهيار أخرى، وربما نهائية. قد تدفع هذه الخطوة سعر البيتكوين نحو منطقة 45,000 دولار، حيث سيقترب السعر من -1.5 انحراف معياري عن متوسطه طويل الأجل. تاريخيًا، غالبًا ما مثّل هذا المستوى الحد الأدنى لأسواق البيتكوين الهابطة، وكان بمثابة منطقة تجميع جذابة خلال الدورات السابقة.

إلا أن هذا المحفز لم يظهر بعد، سواءً في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه المعاكس. فبينما يواصل مؤشر S&P 500 تسجيل مستويات قياسية جديدة، وتراجع الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، لم يتمكن البيتكوين بعد من اكتساب الزخم الكافي لتجاوز مستوى 70,000 دولار المهم نفسياً بشكل قاطع.

يستمر تداول البيتكوين قرب مستوى 64,000 دولار، محصوراً ضمن نطاق ضيق نسبياً رغم تحسن الأوضاع في الأسواق المالية عموماً. ويتأثر توجه المستثمرين بحالة عدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في حين تستمر المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران في التأثير على شهية المخاطرة العالمية. ومن مصادر الحذر الأخرى في الأيام الأخيرة الهجوم الإلكتروني البارز على شركة Coinkite الكندية المتخصصة في محافظ الأجهزة، والذي أسفر عن سرقة ما يقارب 90 مليون دولار من البيتكوين من محافظ باردة تُعتبر عادةً من بين أكثر طرق التخزين أماناً. ورغم هذه التطورات، ظل سوق العملات الرقمية مستقراً بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن المستثمرين ينتظرون محفزاً اقتصادياً أو أساسياً أقوى قبل استثمار رؤوس أموالهم.

المصدر: Checkonchain

شركة Strategy تبيع المزيد من البيتكوين بينما تؤثر نتائج Coinbase على معنويات السوق

كشفت شركة Strategy، أكبر مالك للبيتكوين من الشركات، عن بيع 1683 بيتكوين إضافية، بقيمة تقارب 105 ملايين دولار. ويمثل هذا البيع الثالث للشركة في الأسابيع الأخيرة، وجاء بعد فترة وجيزة من إعلانها عن أرباح ربع سنوية أقل من المتوقع، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى خسائر غير محققة في حيازاتها من البيتكوين.

كما تأثرت معنويات قطاع العملات المشفرة سلبًا بنتائج Coinbase المخيبة للآمال، مما ذكّر المستثمرين بأن شركات الأصول الرقمية لا تزال شديدة التأثر بتقلبات أسعار العملات المشفرة ونشاط التداول. وعلى الرغم من هذه المعاملات، لا تزال Strategy تحتفظ بأكبر احتياطي بيتكوين من الشركات. ومع ذلك، إذا امتد السوق الهابط الحالي حتى عام 2028 وكسر الدورة التاريخية التي استمرت أربع سنوات والتي ميزت البيتكوين لأكثر من عقد، فقد تضطر Strategy في نهاية المطاف إلى تصفية المزيد من حيازاتها. في ظل بيئة تتسم بسيولة محدودة وضعف طلب المستثمرين، قد تؤدي عمليات البيع واسعة النطاق إلى تفاقم التقلبات وزيادة الضغط الهبوطي على أسعار البيتكوين.

تواصل بلاك روك جهودها في مجال التوكنة مع انتقال التمويل التقليدي إلى تقنية البلوك تشين

يُعدّ توسع بلاك روك المستمر في مجال الأصول المالية المُرمزة أحد أبرز التطورات الإيجابية في القطاع. فقد أطلقت الشركة فئات أسهم مُرمزة لصناديق مختارة من صناديق سوق المال الأوروبية التي تُدير أصولًا مُجمعة تتجاوز 300 مليار دولار.

يُتيح هذا الحل، الذي طُوّر بالتعاون مع منصة Kinexys للبلوك تشين التابعة لـ JPMorgan، للمستثمرين المؤهلين نقل ملكية الصناديق على مدار الساعة باستخدام تقنية البلوك تشين مع الحفاظ على سجل المساهمين التقليدي. تُمثل هذه المبادرة علامة فارقة أخرى في التقارب التدريجي بين التمويل التقليدي وتقنية السجلات الموزعة. وفي الوقت نفسه، يستمر هذا التوجه الهيكلي في التطور بشكل مستقل إلى حد كبير عن الأداء قصير الأجل للعملات المشفرة نفسها.

تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين تعود إلى الإيجابية

عادت تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة إلى مستويات إيجابية، حيث تجاوزت التدفقات اليومية 200 مليون دولار أمريكي خلال جلسات التداول الأخيرة. ولا يزال صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات المؤسسية الجديدة، مما يعزز مكانته كأداة رئيسية للتعرض المؤسسي للبيتكوين.

ويشير تحسن تدفقات الأموال إلى أن المستثمرين المؤسسيين يعيدون بناء مراكزهم تدريجيًا بعد أسابيع من التدفقات الخارجة. تاريخيًا، غالبًا ما شكلت التدفقات المستمرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة أساسًا هامًا لارتفاع الأسعار على المدى المتوسط. ونتيجة لذلك، يبقى الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة أحد أهم مؤشرات توجهات المستثمرين المؤسسيين، وقد يقدم حاليًا إشارة أكثر دلالة من نشاط التداول الفردي قصير الأجل.

المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس إل بي

اتجاه رؤوس الأموال نحو عملات بديلة مختارة

تُظهر خريطة الأداء الأسبوعية اتجاهًا انتقائيًا متزايدًا لرؤوس الأموال نحو العملات الرقمية ذات المخاطر العالية. فبينما لا تزال عملتا بيتكوين وإيثيريوم تُحققان مكاسب متواضعة نسبيًا، برز زخم أقوى في مشاريع مثل ألغوراند، وكاردانو، وزيكاش، وكوزموس، وبولكادوت، مما يُشير إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر استعدادًا لزيادة استثماراتهم في قطاعات السوق ذات المخاطر الأعلى.

في الوقت نفسه، يُشير ضعف الأداء في بعض أجزاء منظومة التمويل اللامركزي (DeFi) وبعض رموز البنية التحتية إلى أن الارتفاع لا يزال غير متوازن وليس واسع النطاق. يُعد هذا النوع من هيكل السوق شائعًا خلال مراحل التعافي، عندما تتجه رؤوس الأموال تدريجيًا من أكبر العملات الرقمية نحو العملات البديلة ذات إمكانات النمو الأكبر على المدى القصير.

المصدر: أبحاث XTB

معظم العملات الرقمية لا تزال تتداول دون متوسطها طويل الأجل

يُظهر تحليل الانحراف المعياري على مدى عامين أن الغالبية العظمى من العملات الرقمية الرئيسية لا تزال تتداول دون مستويات توازنها التاريخية على الرغم من ارتفاع الأسعار مؤخرًا. الاستثناء الأبرز هو عملة Zcash، التي تتداول حاليًا أعلى بكثير من متوسطها طويل الأجل، مما قد يعكس إما تضخمًا مفرطًا على المدى القصير أو أساسيات قوية بشكل استثنائي خاصة بالمشروع.

في الوقت نفسه، لا تزال أصول مثل Bitcoin Cash وChiliz وLitecoin وSolana أقل بكثير من متوسطها على مدى عامين، مما يشير إلى استمرار ضعفها النسبي مقارنةً بالسوق بشكل عام. من منظور كمي، يساعد هذا النوع من التحليل في تحديد كل من الأصول التي قد تكون مبالغًا في تضخمها والعملات الرقمية التي قد لا تزال في المراحل الأولى من التعافي بعد انخفاضات مطولة.

Source: XTB Research

نظرة فنية على البيتكوين (مخطط اليوم الواحد)

من الناحية الفنية، يتمثل التحدي الأول والأهم للبيتكوين في استعادة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50)، الموجود حاليًا قرب 65,300 دولار أمريكي. وسيمثل اختراق هذا المستوى بنجاح أول تحسن ملموس في زخم السعر على المدى القصير. وتقع مستويات المقاومة الرئيسية التالية حول 70,000 دولار أمريكي و73,500 دولار أمريكي، وكلاهما شكّلا سابقًا منطقتي انعكاس مهمتين.

أما على الجانب السلبي، فيستمر مستوى 60,000 دولار أمريكي، ذو الأهمية النفسية، في توفير خط الدعم الأول، يليه أدنى مستويات التأرجح الأخيرة حول 58,000 دولار أمريكي. وإذا ما ارتد البيتكوين مجددًا من منطقة 70,000 دولار أمريكي، فقد يُشابه الانخفاض الناتج الموجات التصحيحية الثلاث السابقة التي شهدناها خلال الأرباع الأخيرة، مما قد يدفع الأسعار عائدةً نحو منطقة 45,000 إلى 47,000 دولار أمريكي، وذلك استنادًا إلى تحليل حركة السعر ومستويات الانحراف المتوسط ​​الحقيقي للسوق التاريخية خلال فترات انخفاض الأسعار.

المصدر: اكس ستيشن 5

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية، XTB