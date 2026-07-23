ملخص اليوم: تهديدات ترامب بالحرب تُلقي بظلالها على الأسواق. وول ستريت تتراجع.

📈 سوق الأسهم

سيطرت عمليات البيع على جلسة وول ستريت، حيث امتدت موجة البيع لتشمل السوق بأكمله، مما وضع المؤشرات الأمريكية تحت ضغط كبير.

انخفض مؤشر داو جونز بنحو 1%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.2%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2%.

من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض السوق اليوم، شركتا ألفابت وتسلا، اللتان شهدت أسهمهما انخفاضًا ملحوظًا بعد إعلان نتائج أرباحهما الفصلية.

على الرغم من أن الشركتين أعلنتا عن نتائج أفضل من المتوقع، إلا أن معنويات المستثمرين لا تزال سلبية.

في حالة ألفابت، يركز السوق على ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؛ فبينما تستمر الشركة في الاستفادة من قاعدة إعلانية قوية ونمو متسارع لخدمات جوجل السحابية، يطالب المستثمرون بعوائد ملموسة بشكل متزايد على استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

تتركز المخاوف بشكل أساسي حول تأثير الإنفاق المرتفع على التدفقات النقدية في الفصول القادمة قبل أن ينعكس ذلك على زيادة الربحية.

في غضون ذلك، ورغم نمو مبيعات تسلا وخططها الطموحة المتعلقة بالقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي ومشروع الروبوت البشري أوبتيموس، فإنها لا تزال تواجه ضغوطًا على هوامش الربح ومنافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية.

ستُعلن نتائج إنتل بعد جلسة اليوم، حيث يتعين على الشركة إثبات أن جهود إعادة هيكلتها تُحقق فوائد ملموسة.

هيمنت الانخفاضات الكبيرة على القارة الأوروبية اليوم، مما أدى إلى تراجع معظم المؤشرات الأوروبية.