أخبار العملات الرقمية 🚩 انخفاض جديد في سعر البيتكوين. هل سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على العملات الرقمية؟

تشهد العملات المشفرة انخفاضًا، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى 68 ألف دولار يوم الاثنين وسط ضعف المعنويات في أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويتجه اهتمام المستثمرين نحو أسواق الطاقة والأزمة في مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي تكاليف تعدين البيتكوين المرتفعة إلى زيادة ضغوط البيع من جانب ما يُعرف بالمعدنين.

وتدفع مخاطر التضخم المتزايدة العوائد إلى الارتفاع، مما يُحفز، على المدى القصير، آليات "التحوط" في السوق ضد احتمال عودة سياسات البنوك المركزية المتشددة، ما يُؤدي إلى تراجع قيمة الأصول الخطرة.

ويُتداول النفط بسعر 110 دولارات للبرميل، ووفقًا لتصريح من دونالد ترامب، أمام إيران نحو 14 ساعة "لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل"، وإلا فقد تستهدف البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وقد عارضت طهران هذا الأمر بشكل واضح حتى الآن، وهددت بشن ضربات انتقامية على البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك شبكات إمدادات المياه، التي تُعد أساسية للعالم العربي المحيط.

بحسب مصادر من بينها صحيفة جيروزاليم بوست، يبدو أن عملية برية في إيران ضرورية، وقد تستهدف في البداية المنشآت النووية في أصفهان وناتانز، بالإضافة إلى جزيرة خارك الحيوية لصادرات النفط الإيرانية.

انخفاض ارتباط البيتكوين بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياته منذ سنوات عديدة

انخفض الارتباط بين البيتكوين ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020. لكن من المهم الإشارة إلى أن البيتكوين بدأ بالانخفاض قبل بدء تصحيح سوق الأسهم بفترة طويلة. في مثل هذا السيناريو، وبدون عودة البيتكوين إلى مساره الصعودي، قد تكون ارتدادات مؤشرات الأسهم فرصًا لجني الأرباح أكثر من كونها مؤشرًا على انعكاس الاتجاه.

المصدر: CryptoQuant

هل يقترب سعر البيتكوين من مستويات التراكم؟

تشير تقييمات البيتكوين على البلوك تشين إلى أن الأسعار تقترب من مستويات "جذابة" شهدتها الأسواق الهابطة السابقة في عامي 2020 و2022. من جهة أخرى، تمثل الأزمة الحالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عاملاً جديداً بالنسبة للبيتكوين، ولا يزال من غير المؤكد كيف ستتفاعل الأسواق على المدى المتوسط ​​أو ما إذا كان سيتم حل الوضع سريعاً. ويبدو أن الانخفاضات قد تتباطأ حول 45,000 دولار أمريكي في حال حدوث موجة بيع أخرى.

المصدر: CryptoQuant, TradingView

رسوم بيانية للبيتكوين والإيثيريوم (يوم واحد)

تراجع سعر البيتكوين بنسبة 10% عن أعلى مستوى له، ويتداول حاليًا عند حوالي 68,000 دولار أمريكي، أي في منتصف المسافة بين 60,000 دولار أمريكي (أدنى مستوى) و75,000 دولار أمريكي (أعلى مستوى). إذا تكرر نمط السوق الهابطة لعام 2022، فقد نشهد موجة هبوط قوية أخرى، وربما نهائية، تدفع الأسعار نحو حوالي 45,000 دولار أمريكي.

المصدر: xStation5

في حالة الإيثيريوم، قد تؤدي الموجة الصعودية الأخيرة (الثالثة) إلى انخفاض سعره نحو حوالي 1200 دولار. وهذا يعني إعادة اختبار أدنى مستويات عام 2022. أما اختراق مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (حوالي 2900 دولار) فقد يعكس الاتجاه إلى صعودي.

المصدر: xStation5