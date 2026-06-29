ألفابت تنضم إلى مؤشر داو جونز الصناعي وتحقق مكاسب تزيد عن 4% 🚀

شهدت جلسة تداول يوم الاثنين في وول ستريت ارتفاعًا ملحوظًا في أسهم شركتي ألفابت وتسلا، متصدرتين قائمة الشركات الأكثر ربحية. وتستعيد جوجل بعض خسائرها التي تكبدتها في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 4% خلال جلسة اليوم.

وكان المحفز الرئيسي لهذا الارتفاع هو الإدراج الرمزي -وإن كان ذا أهمية بالغة في السوق- لأسهم جوجل (GOOGL) في مؤشر داو جونز الصناعي، حيث حلت الشركة محل فيريزون، لتصبح أول شركة مدرجة في بورصة نيويورك تنضم إلى قائمة الشركات الخمس الكبرى المعروفة باسم "السبعة الرائعون" في هذا المؤشر الشهير المكون من 30 شركة، إلى جانب إنفيديا، وأمازون، وآبل، ومايكروسوفت. وبفضل سعر سهمها المرتفع (حوالي 350 دولارًا أمريكيًا)، صعدت ألفابت فورًا إلى المركز السادس من حيث الوزن النسبي في هذا المؤشر.

من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا الارتفاع تقريرٌ نشرته صحيفة فايننشال تايمز، كشف عن قيام جوجل بتقييد الوصول إلى قوة الحوسبة لعملاء رئيسيين من الشركات، بما في ذلك شركة ميتا. رغم أن هذا يبدو مثيرًا للقلق، إلا أن السوق فسّره على المدى القصير كإشارة إلى أن الطلب على منصة Gemini يفوق العرض، وهو ما يُعزز، على نحوٍ مُفارِق، فكرة قوة المنتج.

رغم هذا الانتعاش، لا يزال الوضع الاقتصادي الكلي لشركة GOOGL مليئًا بالتحديات. إذ تُعاني الشركة من أحد أسوأ شهورها منذ فبراير من العام الماضي، حيث أغلقت أسهمها على انخفاض في ستة من الأسابيع السبعة الماضية. ويُقيّم المستثمرون عددًا من المخاطر، منها: هجرة الكفاءات الرئيسية من DeepMind (بمن فيهم نعوم شازير الذي انتقل إلى OpenAI)، وضغوط الأسعار من النماذج الصينية (من المتوقع إطلاق DeepSeek V4 في الأسابيع القادمة)، فضلًا عن ضغوط الميزانية العمومية، حيث تخلّت Alphabet عن برنامج إعادة شراء الأسهم في الربع الأول لأول مرة منذ ما يقرب من عقد، وارتفع إجمالي ديونها بأكثر من 140 مليار دولار لتمويل سباق الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

يُعدّ إدراج أسهم الشركة في مؤشر داو جونز إنجازًا هامًا، ولكنه لا يُغيّر من أساسيات الشركة في حد ذاته. من الجدير بالذكر أن الشركات الثلاث الأخيرة التي أُضيفت إلى المؤشر (إنفيديا، وسيلزفورس، وآبل) شهدت انخفاضًا في قيمتها لمدة 60 يومًا بعد إدراجها في مؤشر داو جونز الصناعي. ويبقى السؤال الأهم للمستثمرين دون إجابة: هل ستُترجم هذه النفقات الرأسمالية الضخمة إلى أرباح في مجال الذكاء الاصطناعي قبل أن تُزيح النماذج الصينية الأقل سعرًا شركة جيميني من سوق المؤسسات؟

\تحاول أسهم جوجل (GOOGL) الارتداد فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 يوم، والذي قد يُمثل نقطة تحكم رئيسية من منظور التحليل الفني. المصدر: xStation