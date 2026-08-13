ملخص السوق: افتتاح إيجابي في أوروبا 🔼 أسهم شركة أديين تقفز بنسبة 10% بعد إعلان الأرباح

افتتحت المؤشرات الأوروبية جلسة الخميس على ارتفاع طفيف، مدعومةً بشكل أساسي ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقةً إلى حد كبير مع التوقعات. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.5% على أساس سنوي، مما خفف المخاوف بشأن خطوة تشديد نقدي أخرى من جانب الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. واستجابةً لذلك، خفضت أسواق العقود الآجلة احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى حوالي 40%، بعد أن كانت تقارب 67% في الأسبوع السابق. وقد ساهم تحسن المعنويات في دعم معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية، في حين قدم نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.4% في الربع الثاني إشارة اقتصادية كلية إضافية للأصول البريطانية. ويركز المستثمرون الآن على المزيد من البيانات الاقتصادية الكلية الأوروبية، وأرباح الشركات، وأسعار النفط، التي تشهد انخفاضًا طفيفًا ولكنها لا تزال فوق 80 دولارًا للبرميل.

وارتفاع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.2%، عائدًا نحو أعلى مستوياته على الإطلاق. تتسم المكاسب بتنوعها النسبي، مما يشير إلى أن تحسن المعنويات لا يقتصر على قطاع أو سوق واحد.

يرتفع مؤشرا داكس وكاك 40 بنحو 0.3%. وتستفيد الأسهم الألمانية والفرنسية بشكل أساسي من تراجع المخاوف بشأن المزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض الأمريكية. ويمكن أن تدعم التوقعات المنخفضة لأسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي تقييمات الأسهم من خلال تقليل علاوات مخاطر أسعار الفائدة.

يتداول مؤشر فوتسي 100 على انخفاض رغم قوة بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% في الربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات المحللين. ويخفف هذا المؤشر من المخاوف بشأن تدهور حاد في النشاط الاقتصادي على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

لا يزال التضخم في الولايات المتحدة المحفز الرئيسي لمعنويات السوق. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.5% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة على ضعف سوق العمل الأمريكي، فإن هذه البيانات تخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت مبكر من شهر سبتمبر.

لا يزال النفط يحمل علاوة مخاطر جيوسياسية، مما يعكس التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي وقت لاحق من الجلسة الأوروبية، سيتجه المستثمرون إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلكين النهائية في إسبانيا وإنتاج منطقة اليورو الصناعي للحصول على مزيد من المؤشرات حول الاقتصاد الإقليمي وتوقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

رسوم بيانية لمؤشري EU50 وDE40 (فترة 30 دقيقة)

بالنظر إلى العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50، نجد أن السعر يتداول تقريبًا في منتصف قناته السعرية الصاعدة. ويظل المتوسط ​​المتحرك الأسي لفترة 50 (الخط البرتقالي) دعمًا مهمًا للزخم - ففي موجتي الهبوط السابقتين، سبق كسر هذا المتوسط ​​حركة هبوطية أقوى. ويقع مستوى المقاومة الرئيسي عند حوالي 6600 نقطة، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوياته المحلية الأخيرة.

المصدر: xStation5

تحاول العقود الآجلة لمؤشر داكس الحفاظ على استقرارها فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 فترة (الخط البرتقالي)، بينما يقع مستوى المقاومة الرئيسي عند حوالي 26,600 نقطة. ويتداول المؤشر أيضًا بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 فترة، قرب 26,400 نقطة.

المصدر: xStation5

تُعدّ شركة Adyen الأفضل أداءً في مؤشر Euro Stoxx 50، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 10.1%، متفوقةً بذلك على باقي أسهم المؤشر. كما تُعدّ البنوك الأوروبية من بين الشركات الرائدة: فقد ارتفعت أسهم BBVA بنسبة 1.6%، وSantander بنسبة 1.5%، وNordea بنسبة 1.4%، بينما ارتفعت أسهم UniCredit وDeutsche Bank وIntesa Sanpaolo بنسبة تتراوح بين 0.7% و0.8%، مما يُبرز قوة القطاع المالي. كما حققت شركتا Deutsche Telekom وRheinmetall أداءً جيدًا، حيث ارتفعت أسهم كل منهما بنسبة 0.9% تقريبًا. في المقابل، تُعدّ BASF الأضعف أداءً، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 1.3% تقريبًا، بينما تتعرض أسهم Wolters Kluwer (-0.7%) وVolkswagen (-0.5%) لضغوط أيضًا. مع ذلك، لا تزال بعض الأسهم المتأخرة اليوم تتمتع بقوة استثنائية على المدى الطويل؛ فشركة إنفينون، على سبيل المثال، انخفضت بنسبة 0.4% اليوم، لكنها لا تزال أعلى بنحو 67% من مستواها في بداية العام. وبالتالي، يشير توزيع الرابحين والخاسرين في المقام الأول إلى تحول رؤوس الأموال نحو القطاع المالي، بينما تواجه أسهم قطاعات المواد والصناعات وبعض أسهم السلع الاستهلاكية ضغوطًا أكبر نسبيًا.

المصدر: أبحاث XTB

يتداول مؤشر يورو ستوكس 50 حاليًا بانخفاض طفيف لا يتجاوز 0.3% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده خلال الجلسة الحالية، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا بشكل واضح: فقد ارتفع المؤشر بنسبة 4.0% خلال الشهر الماضي و12.8% منذ بداية العام. ولا يزال أداء السوق إيجابيًا، حيث يتداول 66% من مكوناته فوق متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، و64% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، مما يشير إلى أن هذا الارتفاع لا يقتصر على عدد قليل من الأسهم ذات القيمة السوقية العالية. ويظل أداء القطاعات متباينًا بشكل كبير، حيث يقود قطاعا الصناعات والخدمات المالية، بينما تُعد أسهم خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على المؤشر. ويبرز قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، حيث ارتفع بنحو 32% منذ بداية العام، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح التي تبلغ حوالي 47 تشير إلى أن الزخم القوي لأسعار الأسهم مصحوب الآن بمضاعفات تقييم مرتفعة. تبرز شركتا إنفينون وإيه إس إم إل بين الشركات الرائدة على المدى الطويل، بينما يؤكد أداء بنوك آي إن جي وبي بي في إيه ويونيكريديت القوي أن البنوك لا تزال إحدى الركائز الأساسية لارتفاع سوق الأسهم الأوروبية هذا العام. وبشكل عام، لا يزال مؤشر يورو ستوكس 50 قويًا من الناحية الفنية، ولكنه يزداد صعوبة من منظور التقييم، مما يعني أن تحقيق المزيد من المكاسب قرب المستويات القياسية سيعتمد بشكل متزايد على الأرباح وأسعار الفائدة واستمرار المشاركة الواسعة في مختلف القطاعات.

المصدر: أبحاث XTB

أخبار الشركات

تتصدر شركة Adyen مؤشر Euro Stoxx 50 بفارق واضح، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 10% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2026. وتتوقع شركة معالجة المدفوعات الهولندية الآن نموًا في صافي الإيرادات بنسبة 21-23%، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 20-22%.

وترتفع أسهم شركة Pandora بنحو 3% عقب إعلان أرباحها. فقد تجاوزت الشركة الدنماركية توقعات الربع الثاني ورفعت توقعاتها للأرباح. ويشير رد فعل السوق إلى أن المستثمرين ما زالوا يكافئون الشركات التي تجمع بين تجاوز توقعات الأرباح وتحسين التوقعات المستقبلية.

ولا تزال أسهم شركة Thyssenkrupp تحت ضغط، حيث انخفضت بنحو 1.5% في بداية التداول. ويأتي هذا الرد السلبي على الرغم من قيام الشركة بتضييق نطاق توقعاتها لعام 2026 ورفع بعضها، مما يشير إلى أن التعديل وحده لم يكن كافيًا مقارنةً بالتوقعات المتضمنة بالفعل في سعر السهم.

الأخبار المؤسسية نتائج أدين القوية تدعم أسهمها

أعلنت أدين عن نتائج قوية للنصف الأول من عام 2026، ورفعت توقعاتها لنمو الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 10% خلال جلسة التداول الأوروبية. وبلغ صافي الإيرادات 1.30 مليار يورو، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي و21% بالعملات الثابتة، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين بشكل طفيف. ونما حجم المدفوعات المُعالجة بوتيرة أسرع، حيث ارتفع بنسبة 24% ليصل إلى 803.8 مليار يورو. وزادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 641.5 مليون يورو، على الرغم من انخفاض هامش الربح من 50% إلى 49% نتيجة ارتفاع التكاليف والاستحواذ على شركتي تالون.ون وأورب. لكنّ أهم ما يُستخلص من التقرير هو رفع أدين لتوقعات نمو صافي الإيرادات لعام 2026 إلى 21-23% بالعملات الثابتة، بعد أن كانت تتراوح سابقًا بين 20-22%.

صافي الإيرادات: 1.303 مليار يورو، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي و21% بالعملات الثابتة، مقابل توقعات السوق التي كانت تُقدر بنحو 1.29 مليار يورو. حجم المدفوعات المُعالجة: 803.8 مليار يورو، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي مقارنةً بـ 649 مليار يورو في العام السابق.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدّلة: 641.5 مليون يورو، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي، بينما انخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 49% من 50%.

صافي الدخل: 544.1 مليون يورو، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 17% ليصل إلى 553.4 مليون يورو.

توقعات عام 2026: نمو صافي الإيرادات بنسبة 21-23% بالعملات الثابتة، مقارنةً بالنطاق السابق 20-22%.

عمليات الاستحواذ: أكملت شركة Adyen عملية الاستحواذ على شركة Talon.One بقيمة 750 مليون يورو، وعملية الاستحواذ على شركة Orb بقيمة 335 مليون دولار أمريكي. من المتوقع أن تُضيف هاتان الصفقتان حوالي نقطة مئوية واحدة إلى نمو الإيرادات في عام 2026، مع خفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار مماثل.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدّلة: 641.5 مليون يورو، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي، بينما انخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار مماثل. القطاع الأسرع نمواً: ارتفعت إيرادات المنصات بنسبة 37% لتصل إلى 165.5 مليون يورو، بينما ارتفع حجم المعالجة بنسبة 42% ليصل إلى 135 مليار يورو.

حجم المدفوعات ينمو بوتيرة أسرع من إيرادات أديين

يُعدّ ارتفاع حجم المدفوعات المُعالجة بنسبة 24% ليصل إلى 803.8 مليار يورو أقوى مؤشر تشغيلي من نتائج أديين. وقد تجاوز هذا الارتفاع الزيادة الاسمية في صافي الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 1.303 مليار يورو. وبالأسعار الثابتة، نما صافي الإيرادات بنسبة 21%.

يُشكّل تنوّع مصادر النمو نقطة قوة مهمة في نموذج أعمال أديين. إذ جاء حوالي 70% من النمو من العملاء الحاليين، مما يدل على أن أديين تتوسع بالتوازي مع نمو عملائها من التجار بدلاً من الاعتماد كلياً على استقطاب عملاء جدد. في الوقت نفسه، ساهم 300 تاجر بنحو 60% من إجمالي النمو، بانخفاض عن أكثر من 70% قبل ثلاث سنوات، مما يشير إلى تنويع تدريجي لقاعدة نمو الشركة.

سجّلت المنصات أقوى زخم، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 37% لتصل إلى 165.5 مليون يورو، وزاد حجم المدفوعات المُعالجة بنسبة 42% ليصل إلى 135 مليار يورو. ظلّ قطاع الخدمات الرقمية أكبر قطاعات الأعمال، محققًا إيرادات بلغت 719.7 مليون يورو، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، بينما ارتفعت إيرادات التجارة الموحدة بنسبة 25% لتصل إلى 417.7 مليون يورو.

ارتفاع التكاليف وعمليات الاستحواذ يُؤثر سلبًا على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك

تزامن التوسع السريع في الأعمال مع ضغوط على التكاليف، مما أدى إلى انخفاض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 49% من 50% في العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 641.5 مليون يورو، لكنها جاءت أقل بقليل من توقعات المحللين. وباستثناء ما يقارب 6 ملايين يورو من التكاليف غير المتكررة المتعلقة بالاستحواذ، لكان الهامش قد بقي عند 50%.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 21% لتصل إلى 738 مليون يورو. وقد أضافت شركة أديين 249 موظفًا خلال النصف الأول من العام، ليصل إجمالي عدد موظفيها إلى 5020 موظفًا، بينما ارتفعت تكاليف مزايا الموظفين بنسبة 15% لتصل إلى 431.1 مليون يورو. تُسرّع الشركة أيضًا استثماراتها في البنية التحتية، وتتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية إلى حوالي 7% من صافي الإيرادات هذا العام، ويعود ذلك جزئيًا إلى تقديم موعد الإنفاق على مركز البيانات الذي كان مُخططًا له في الأصل عام 2027.

وعلى الرغم من زيادة الاستثمار، لا يزال التدفق النقدي قويًا. فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 13% ليصل إلى 544.1 مليون يورو، بينما زاد التدفق النقدي الحر بنسبة 17% ليصل إلى 553.4 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 86% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وفي نهاية يونيو، بلغت السيولة النقدية لشركة أديين 12.4 مليار يورو، بينما بلغ النقد التشغيلي حوالي 4.6 مليار يورو بعد استبعاد الأرصدة المتعلقة بالتجار والمستحقات قصيرة الأجل.

أديين ترفع توقعاتها وتتوسع لتشمل ما هو أبعد من المدفوعات التقليدية

يتمثل العنصر الرئيسي في التقرير في قرار أديين رفع توقعاتها لنمو صافي الإيرادات لعام 2026 إلى 21-23% بالعملات الثابتة، مقارنةً بالنطاق السابق الذي تراوح بين 20-22%. تتضمن التوقعات المُعدّلة مساهمات من شركتي Talon.One وOrb، وهما أولى عمليات الاستحواذ في تاريخ Adyen، كما تشير الإدارة إلى تزايد النشاط بين العملاء الجدد والحاليين.

استحوذت Adyen على شركة Talon.One، المتخصصة في حلول برامج الولاء، مقابل 750 مليون يورو، وعلى شركة Orb، المتخصصة في فواتير المؤسسات، مقابل 335 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تُضيف هذه الصفقات حوالي نقطة مئوية واحدة إلى نمو الإيرادات لهذا العام، مع خفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للعام بأكمله بنحو نقطة مئوية واحدة، بما في ذلك تكاليف المعاملات. ومن الناحية الاستراتيجية، تُوسّع عمليات الاستحواذ نطاق أعمال Adyen ليشمل برامج الولاء والفواتير وخدمات تحويل الأموال، بالإضافة إلى معالجة المدفوعات.

من وجهة نظر المستثمرين، يحمل التقرير رسالة نمو إيجابية واضحة، مع تسليط الضوء على المفاضلة قصيرة الأجل بين التوسع والربحية. وتواصل Adyen نموها بأكثر من 20% بالعملات الثابتة، ويتزايد حجم المدفوعات المُعالجة بوتيرة أسرع، وقد رفعت الإدارة توقعاتها مع إدراكها لضغوط هامش الربح المؤقتة الناتجة عن الاستثمار وعمليات الاستحواذ. مع ذلك، حافظت الشركة على هدفها المتمثل في تحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) يتجاوز 55% بحلول عام 2028، مما يجعل وتيرة تعافي الهامش نحو هذا المستوى أحد المؤشرات الرئيسية التي يجب على المستثمرين مراقبتها خلال الفصول القادمة.

مخطط سعر سهم Adyen (ADYEN.NL، فاصل زمني يومي واحد)

ترتفع أسهم Adyen بأكثر من 10% اليوم، وتقترب من اختبار المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200) (الخط الأحمر)، والذي قد يُمثل مستوى مقاومة فنية هامًا.

المصدر: xStation5

تُظهر المؤشرات الأساسية لشركة Adyen نموًا قويًا على المدى الطويل، على الرغم من انخفاض سعر السهم بشكل ملحوظ، حيث انخفض بنسبة 26.6% منذ بداية العام و29.7% خلال العام الماضي، إلا أنه انتعش بنسبة 15.7% خلال الشهر الماضي. وحققت الإيرادات معدل نمو سنوي مركب قدره 11.1% على مدى أربع سنوات، بينما نما الربح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بوتيرة أسرع بكثير بلغت 18.0%، مما يُبرز قابلية التوسع والكفاءة التشغيلية لمنصة المدفوعات الخاصة بالشركة. ولا تزال الربحية قوية للغاية، حيث بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب 43.6%، وعائد حقوق الملكية 23.4%، مع انعدام الرافعة المالية تقريبًا، كما يتضح من نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.0. وتُظهر نتائج النصف الأول من العام إيرادات بلغت حوالي 1.4 مليار يورو وصافي دخل قدره 581.6 مليون يورو، ما يُترجم إلى هامش صافي دخل قدره 41.2%، بينما بلغ عائد رأس المال المستثمر 17.9%. من منظور التقييم، يتم تداول أسهم شركة أديين عند 27 ضعفًا للأرباح المحققة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، و23.6 ضعفًا للأرباح المتوقعة، مع مضاعف قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) يبلغ 14.7 ضعفًا، مما يعني أن المستثمرين ما زالوا يمنحون الشركة قيمة أعلى نظرًا لنموها وربحيتها. وبشكل عام، يُظهر الرسم البياني تباينًا ملحوظًا بين تحسن أساسيات الأرباح وضعف أداء سعر السهم على المدى المتوسط، مما يجعل استدامة نمو الإيرادات بنسبة تتجاوز 10% وهوامش الربح المرتفعة أمرًا بالغ الأهمية لتقييم السهم مستقبلًا.

المصدر: xStation5