أعلنت OpenAI إتاحة استضافة عمليات الاستدلال داخل دولة الإمارات للعملاء المؤهلين، في خطوة تعزز قدرة المؤسسات على التحكم في مكان معالجة بيانات وطلبات الذكاء الاصطناعي. وبذلك تصبح الإمارات من أوائل الأسواق عالمياً التي تتيح فيها الشركة تنفيذ الاستدلال محلياً، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا.

معالجة طلبات الذكاء الاصطناعي داخل الإمارات

تتيح الخدمة الجديدة لعملاء واجهة برمجة التطبيقات وChatGPT Enterprise وChatGPT Edu المؤهلين تشغيل عمليات الاستدلال عبر بنية حوسبية ووحدات معالجة رسومات موجودة داخل الإمارات.

ويشير الاستدلال إلى المرحلة التي يستقبل فيها نموذج الذكاء الاصطناعي طلب المستخدم، ثم يعالجه ويولد النتيجة. وبالتالي، فإن نقل هذه العملية إلى داخل الدولة يمنح المؤسسات تحكماً جغرافياً أكبر في مكان تنفيذ أعباء الذكاء الاصطناعي.

وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى OpenAI في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الخدمة توفر للمؤسسات المؤهلة مستوى أكبر من التحكم في موقع تنفيذ أعباء العمل، بالتزامن مع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة.

ما الفرق بين استضافة البيانات والاستدلال؟

تختلف استضافة الاستدلال عن استضافة البيانات. فاستضافة البيانات تحدد مكان حفظ المحادثات والملفات والمحتوى عندما لا تكون قيد الاستخدام، بينما تحدد استضافة الاستدلال الموقع الذي تتم فيه عملية معالجة الطلبات فعلياً.

وكانت OpenAI قد أتاحت سابقاً للعملاء المؤهلين في الإمارات خيار استضافة البيانات داخل الدولة، إلى جانب مجموعة من الأسواق العالمية.

وتشترط الخدمة الجديدة تفعيل استضافة البيانات في الإمارات، قبل إمكانية تقييد عمليات الاستدلال بحيث تتم داخل الدولة أيضاً.

أهمية الخدمة للقطاعات الحساسة

تكتسب هذه الإمكانية أهمية خاصة بالنسبة إلى الحكومات والمصارف وشركات الرعاية الصحية والجامعات، التي تتعامل مع بيانات حساسة تخضع لمتطلبات تنظيمية أو سياسات داخلية تحدد أماكن تخزينها ومعالجتها.

وقد يساعد وجود المعالجة داخل الدولة في تقليل بعض المخاوف المتعلقة بموقع البيانات، ويدعم انتقال المؤسسات من مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية إلى تطبيقات فعلية ضمن العمليات الحساسة.

قيود على النماذج والأدوات

رغم أهمية الإطلاق، فإن الاستضافة المحلية لا تشمل جميع نماذج وخدمات OpenAI في مرحلتها الحالية.

وتشير الوثائق إلى أن GPT-5.2 هو النموذج المتاح حالياً لأعباء العمل المرتبطة باستضافة الاستدلال في الإمارات عبر ChatGPT وواجهة برمجة التطبيقات. كما توجد قيود على بعض الوظائف، بما في ذلك توليد الصور والبحث الداخلي وChatGPT Work والذاكرة المحسنة، في حين لا يتوفر GPT-Live لهذه المساحات.

أما GPT-5.6، فلا يدعم حالياً أعباء العمل المهيأة للاستدلال المستضاف في الإمارات، رغم إمكانية استخدامه من العملاء المؤهلين خارج هذا الإعداد.

الإمارات توسع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي

تأتي الخطوة بالتزامن مع استثمارات إماراتية واسعة في مراكز البيانات والبنية التحتية الحوسبية للذكاء الاصطناعي، ضمن توجه الدولة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.

وتتضمن المشاريع تطوير مجمع "ستارغيت الإمارات" في أبوظبي، الذي تستهدف مرحلته الأولى توفير قدرة حوسبية تبلغ 200 ميغاواط خلال 2026، مع خطط للوصول إلى قدرة إجمالية تصل إلى 5 غيغاواط.

ويشارك في المشروع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية، بينها G42 وأوبن إيه آي وأوراكل وإنفيديا وسيسكو وسوفت بنك.

خطوة جديدة نحو اقتصاد الذكاء الاصطناعي

اقتصادياً، قد تسهم استضافة الاستدلال محلياً في الإمارات في إزالة أحد العوائق أمام تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التي تتطلب ضوابط صارمة على معالجة البيانات.

ويشمل ذلك تحليل الوثائق الحكومية، ومعالجة المعلومات المالية، والتطبيقات الصحية والتعليمية. غير أن نجاح الخدمة تجارياً سيعتمد على توسيع قائمة النماذج والأدوات المدعومة، وتكلفة الحوسبة المحلية، ومستوى الأداء والتكامل مع أنظمة المؤسسات.

وبذلك تمثل الخطوة مرحلة مهمة في بناء منظومة ذكاء اصطناعي أكثر محلية داخل الإمارات، مع إمكانية توسع نطاق الاستخدام مع زيادة القدرات الحوسبية وتطور الخدمات المتاحة للمؤسسات.