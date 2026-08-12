ارتفعت أسهم شركة إس كيه هاينكس بنسبة 8% مع دراسة شركة تيماسيك للاستثمار فيها 🗽 هل عاد قطاع رقائق الذاكرة إلى الواجهة؟

ارتفعت أسهم شركتي سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس اليوم عقب تقارير تفيد بأن شركة تيماسيك السنغافورية تستعد للاستثمار المباشر في الشركتين المصنعتين لأشباه الموصلات. وسجلت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة إس كيه هاينكس ارتفاعًا بنسبة 8% تقريبًا في التداولات الأمريكية، لتصل إلى حوالي 153 دولارًا أمريكيًا للسهم. ويأتي هذا الخبر في وقت مناسب للقطاع، حيث أشارت نتائج شركتي كورويف وسوبر مايكرو كمبيوتر مجددًا إلى طلب قوي مرتبط بتوسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ولم يقتصر هذا الارتفاع على الشركتين فقط، فقد ارتفع مؤشر كوسبي بأكثر من 3.5% اليوم، وامتدت المعنويات الإيجابية لتشمل أسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتفيد التقارير بأن تيماسيك، التي تدير محفظة صافية تبلغ قيمتها حوالي 518 مليار دولار سنغافوري (404.5 مليار دولار أمريكي)، تستعد لشراء أسهم في سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس بشكل مباشر.

ووفقًا للتقارير، ترى تيماسيك أن شركات تصنيع رقائق الذاكرة تمثل جزءًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، لا سيما بالمقارنة مع الشركات الأخرى المستفيدة من طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقارير إلى أن تيماسيك، التي تدير محفظة صافية تبلغ قيمتها حوالي 518 مليار دولار سنغافوري (404.5 مليار دولار أمريكي)، تستعد لشراء أسهم في سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس بشكل مباشر.

ارتفعت أسهم سامسونج وإس كيه هاينكس بأكثر من 7%، بينما حققت كلتا الشركتين مكاسب تجاوزت 100% منذ بداية عام 2026. ولم تؤكد تيماسيك التقارير الإعلامية حتى الآن، مما يعني أن السوق حاليًا يُقيّم احتمالية وجود صفقة وليس استثمارًا نهائيًا.



لماذا تتطلع تيماسيك إلى رقائق الذاكرة؟

الجزء الأكثر إثارة للاهتمام ليس عملية الشراء المحتملة بحد ذاتها، بل المنطق الكامن وراءها. لطالما ركزت تجارة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والخوادم ومزودي القدرات الحاسوبية. ومع استمرار نمو نماذج الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية الذاكرة، إذ لا تستطيع حتى أكثر المعالجات تطورًا التعامل بكفاءة مع كميات هائلة من البيانات دون ذاكرة عالية الأداء كافية.

يضع هذا شركتي إس كيه هاينكس وسامسونج في موقع استراتيجي هام ضمن سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. إذا كانت تيماسيك ترى بالفعل أن شركات تصنيع الذاكرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإن هذا الاستثمار سيمثل رهانًا ليس فقط على استمرار نمو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا على تحول حصة أكبر من القيمة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي نحو موردي الذاكرة.

يُعد هذا التطور مهمًا أيضًا من منظور معنويات السوق. فقد أظهر تصحيح يوليو مدى سرعة استجابة المستثمرين للمخاوف بشأن وتيرة الاستثمار في مراكز البيانات. وبالتالي، يمكن تفسير التزام أكبر من مستثمر مؤسسي رئيسي طويل الأجل كإشارة إلى أن أساسيات القطاع لا تزال جذابة حتى بعد أن تضاعفت قيمة كلا السهمين أكثر من مرتين منذ بداية العام.

الذكاء الاصطناعي يقود أسهم أشباه الموصلات مجدداً

لا تُعدّ تيماسيك العامل الوحيد وراء مكاسب اليوم. فقد ساهمت النتائج القوية لشركة كورويف والتوقعات المتفائلة لشركة سوبر مايكرو كمبيوتر في تبديد المخاوف من أن موجة الإنفاق الأكبر على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد بدأت تفقد زخمها. وامتدّ هذا التفاعل الإيجابي ليشمل شركات أخرى مثل أدفانتيست، وكيوكسيا، وإس إم آي سي، وتي إس إم سي.

أما بالنسبة لشركتي سامسونج وإس كيه هاينكس، فيبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان الطلب الهائل على الذاكرة المرتبط بالذكاء الاصطناعي سيُترجم إلى نمو مستدام في الأرباح، بدلاً من أن يكون مجرد مرحلة أخرى من الدورة التقليدية لصناعة أشباه الموصلات. وتؤكد التقارير المتعلقة بتيماسيك على أن أسهم الذاكرة قد لا تزال تُقدّم تقييمات جذابة مقارنةً بأجزاء أخرى من سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، ولكن بعد هذا الارتفاع القوي، ارتفع سقف التوقعات للأرباح المستقبلية بشكل ملحوظ.

SK Hynix ADR share price chart, SKHY.US (D1 interval)

المصدر: xStation5