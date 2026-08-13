أرباح سيسكو: طلبات قوية لكن هامش الربح مخيب للآمال

أعلنت شركة الشبكات الأمريكية عن نتائجها للربع الثاني من عام 2026، وبعدها انخفض سهمها بنحو 7% عند افتتاح بورصة وول ستريت. ورغم تجاوزها التوقعات المرتفعة بشكل طفيف مدفوعةً بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلا أن السوق تفاعل سلبًا مع هذا الإعلان.

الأرباح

ارتفعت الإيرادات إلى 17.3 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت حوالي 16.8 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 15% تقريبًا.

كان ربح السهم أقوى، حيث بلغ 1.22 دولار أمريكي (وفقًا للمعايير المحاسبية غير المقبولة عمومًا) مقابل توقعات بلغت 1.17 دولار أمريكي، بزيادة سنوية تقارب 100%. تجدر الإشارة إلى أن قراءة الربع الثاني من عام 2026 للعام الماضي كانت حالة شاذة محاسبيًا ذات أساس منخفض بشكل مصطنع، إلا أن النتيجة لا تزال مبهرة: فقد ارتفع ربح السهم ربع السنوي بنسبة تقارب 20%.

كان هامش الربح الإجمالي ضعيفًا، حيث انخفض من 68.4% إلى 66.3% في الربع الأخير من السنة المالية الحالية.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال دراسة قطاعات الأعمال المحددة.

الشبكات: ارتفع إجمالي الطلبات بنسبة 40%، وبنسبة 25% باستثناء طلبات الشركات العملاقة. وبلغ إجمالي الطلبات 9.3 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الحالية.

الذكاء الاصطناعي: تتوقع الشركة تحقيق إيرادات من الذكاء الاصطناعي بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المقبلة، بزيادة عن 4 مليارات دولار أمريكي في السنة الحالية.

الأمن: نما هذا القطاع بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 2.22 مليار دولار أمريكي.

التوقعات

جاءت توقعات الإدارة لنتائج نهاية العام أعلى من التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في نهاية السنة المالية المقبلة إلى 72.8 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 6% تقريبًا عن التقدير السابق.

ارتفعت توقعات ربحية السهم بشكل أسرع وأكثر وضوحًا: حيث تصل ربحية السهم المتوقعة للربع القادم إلى 1.33 دولار أمريكي، مما يعني زيادة سنوية افتراضية تقل قليلاً عن 30%.

كان العنصر الأضعف في مكالمة الأرباح هو توقعات هامش الربح للربع القادم، حيث تتوقع الشركة انخفاضًا بمقدار 60 نقطة أساس إلى أقل من 66%.

الخلاصة

أكدت نتائج سيسكو استفادة الشركة من دورة الاستثمار الحالية، لكنها تواجه صعوبة في ترشيد التكاليف.

الطلب قوي وواسع النطاق. ويظل قطاع الشبكات المحرك الرئيسي، مدعومًا بشكل أساسي، وإن لم يكن حصريًا، باستثمارات مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة.

النمو ملحوظ، لكنه يبدو مخيبًا للآمال نوعًا ما مقارنةً ببقية القطاع، لا سيما بالنظر إلى حجم الشركة وخبرتها. مع ذلك، ونظرًا لتوقع سيسكو مزيدًا من النمو في مبيعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واستمرار دورة ترقية الشبكات، وتحسين الأمن والخدمات، لا يزال السوق قادرًا على تقييم مسار أكثر تفاؤلًا. ومع ذلك، فإن "سقف" التقييم خلال التكهنات المتعلقة بالأرباح أقل بكثير بالنسبة لسيسكو مقارنةً بالشركات الأخرى المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مزيج النمو يتجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على الأجهزة، مما يزيد الضغط على هامش الربح الإجمالي ويجعل تحسين الربحية يعتمد على ضبط التكاليف، وهو مجال تواجه فيه الشركة تحديًا واضحًا. في الأرباع القادمة، لن يقتصر الأمر على سرعة تحويل طلبات الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات فحسب، بل سيتعداه إلى الحفاظ على هوامش الربح وتحسين التدفق النقدي الحر.

التحليل الفني لشركة سيسكو (H1)

على الرغم من الانخفاضات الملحوظة عن أعلى مستوى لها مؤخرًا (حوالي 12%) وكسر خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لا يزال السعر يحافظ على نظرة فنية إيجابية معتدلة. منطقة المقاومة بين 107 و101 واسعة وقد تكون أقوى مما يتوقعه البائعون حاليًا. قد يدعم هذا السهم على المدى القصير إلى المتوسط ​​إذا انخفض نحو الحد السفلي لقناة التجميع الواسعة. الهدف التالي للمشترين من المستويات الحالية هو المقاومة حول 120، يليه إعادة اختبار منطقة المقاومة بين 126 و130. ستدعم هذه الحركة ظاهرة "التقاطع الذهبي" (المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 و200). المصدر: xStation5