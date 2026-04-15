AllBirds: من الأحذية الرياضية إلى الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن ينجح الأمر؟

ارتفعت أسهم شركة Allbirds بأكثر من 500% خلال جلسة التداول اليوم، حيث قفز سعر السهم من حوالي 2.5 دولار إلى حوالي 18 دولارًا، وذلك بعد إعلان الشركة المصنعة للأحذية عن زيادة رأس مالها وتغيير استراتيجيتها التجارية للتركيز على البنية التحتية للحوسبة الذكية.

وتركز الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، حتى الآن بشكل أساسي على تصنيع وبيع الأحذية. ورغم أنها لا تُعتبر كبيرة وفقًا للمعايير الأمريكية، إذ لم تتجاوز قيمتها السوقية بالأمس 25 مليون دولار، إلا أنها اليوم تُقدر بنحو 150 مليون دولار.

وأعلنت الشركة أنها ستبرم اتفاقية تمويل قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار مع مستثمر مؤسسي، وتعتزم استخدام العائدات لشراء وحدات معالجة الرسومات (GPUs).

كما تخطط Allbirds لتغيير اسمها إلى "NewBird AI"، والتحول تدريجيًا نحو تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلا أنها لم تُفصح عن مزيد من التفاصيل حول هذه الاستراتيجية الجديدة.

شركة Allbirds هي شركة قد تستفيد حقًا من إعادة هيكلة نموذج أعمالها، فبالرغم من استمرارها في تحقيق الأرباح، إلا أن إيراداتها وأرباحها تشهد انخفاضًا مطردًا على مدى عدة فصول. في الأشهر الأخيرة، أغلقت Allbirds معظم متاجرها التقليدية بسبب ضعف الطلب والتحول نحو الشراكات الإلكترونية. وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن بيع علامتها التجارية وأصولها المتعلقة بالأحذية إلى مجموعة American Exchange Group مقابل 39 مليون دولار.

تستحضر هذه الخطوة ارتباطات مباشرة، وسلبية إلى حد ما، بفقاعة الإنترنت، فضلًا عن عدد من المبادرات المماثلة التي حدثت في عام 2017 وفقاعة المضاربة في سوق العملات المشفرة. ويبدو أن السوق يرى إمكانات في الشركة، مما أدى إلى مضاعفة قيمتها.

ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستثبت نجاحها بشكل ملموس. وقد يوفر رصد ظهور المزيد من الكيانات المشابهة لشركة Allbirds معلومات قيّمة حول الوضع الاقتصادي الراهن.