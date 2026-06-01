ارتفعت أسهم شركة HP قبل إعلان الأرباح

ارتفعت أسهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز اليوم بنسبة تقارب 6%، مسجلةً مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، مع بدء المستثمرين في الاستعداد لإعلان نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2026.

ويتوقع السوق أن تُعلن الشركة عن أرباح تُقارب 0.53 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإيرادات تُقارب 9.75 مليار دولار أمريكي.

ويُعزى الدافع الرئيسي وراء ارتفاع التوقعات إلى موجة التفاؤل السائدة بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتستفيد هيوليت باكارد إنتربرايز من هذا التفاؤل عقب النتائج القوية التي حققتها شركة ديل تكنولوجيز، والتي اعتُبرت تأكيدًا على الطلب القوي على الخوادم المُحسّنة للذكاء الاصطناعي.

وقد يكون الإعلان عن خادم ProLiant Compute DL394 Gen12 الجديد، المُعتمد على معالج NVIDIA Vera، والمُصمم للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، قد ساهم في تعزيز هذه التوقعات.

وتُشارك شركات الاستثمار، بما فيها مورغان ستانلي وسيتي غروب وبرنشتاين، هذا الحماس، مُشيرةً إلى الطلب المتزايد على الخوادم ومكانة الشركة المتميزة في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والشبكات.

منذ بداية العام، ارتفع سعر سهم HP بأكثر من 80%. ومع ذلك، إذا تمكنت الشركة من اللحاق بتقييمات العديد من الشركات الرائدة في القطاع، فإن إمكانية الصعود لا تزال قائمة. سيركز السوق بشكل شبه كامل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر الإعلان عن الأرباح.

سيؤكد تجاوز التوقعات في قطاع الذكاء الاصطناعي/الحوسبة السحابية صحة فرضية الاستثمار، بينما قد يؤدي أي خيبة أمل طفيفة إلى تصحيح كبير في سعر السهم.

HPE.US (D1)

مع هذا الاتجاه الصعودي الحاد، تُعدّ تصحيحات فيبوناتشي من الأدوات القليلة التي تُشير إلى مستويات الأسعار المحتملة، حيث تُشير مستوياتها إلى مقاومة محتملة حول 47-48 دولارًا. المصدر: xStation5