أعلنت أرامكو السعودية وشركة معادن توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس مشروع مشترك جديد يركز على استكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالثروات المعدنية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

شراكة استراتيجية بين أرامكو ومعادن

بموجب الاتفاقية، من المتوقع أن تستحوذ معادن على حصة 51% من المشروع المشترك، بينما تمتلك أرامكو السعودية 49%. وسيتركز النشاط الاستكشافي في المنطقة الرابعة، المعروفة بالمنطقة التحوّلية، ضمن نطاق الرف العربي.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة نحو 182 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل قرابة 10% من مساحة المملكة، وتمتد ضمن نطاق يبلغ عرضه نحو 100 كيلومتر بمحاذاة الدرع العربي.

النحاس في مقدمة أهداف الاستكشاف

يمثل النحاس الهدف الرئيسي للمشروع المشترك، نظرًا إلى أهميته المتزايدة في قطاعات الصناعة والطاقة والتقنيات الحديثة. ولن تقتصر أعمال الاستكشاف على النحاس، إذ تشمل أيضًا الزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة، ما يوسع نطاق الفرص التعدينية المحتملة.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز الاستفادة من الموارد المعدنية غير المستغلة، ودعم تطوير قطاع التعدين السعودي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الاقتصاد.

الذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف المعادن

يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الحسابية المتقدمة والحوسبة عالية الأداء لتحليل البيانات وتحديد المناطق التي تتمتع بأعلى احتمالات وجود النحاس والمعادن الأخرى.

وتهدف هذه التقنيات إلى تسريع عمليات الاستكشاف والانتقال بكفاءة أكبر من عمليات المسح الإقليمي إلى تحديد المواقع المستهدفة ثم اكتشاف الرواسب المعدنية، بما قد يرفع كفاءة أعمال التنقيب ويخفض الوقت اللازم للوصول إلى النتائج.

اتفاقية تخضع للموافقات التنظيمية

وأوضحت الشركتان أن دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ وتأسيس المشروع المشترك مرتبط باستيفاء عدد من الشروط المحددة مسبقًا، من بينها الحصول على الموافقات الداخلية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب الموافقات المتعلقة بقواعد المنافسة.

وتأتي الاتفاقية الجديدة استكمالًا للتعاون بين أرامكو ومعادن في مجال استكشاف الموارد المعدنية داخل المملكة.

امتداد لاتفاق سابق في 2025

وكانت الشركتان قد أعلنتا في يناير 2025 توقيع خطاب نوايا غير ملزم بهدف التخطيط لتأسيس مشروع مشترك للتنقيب عن المعادن وتعدينها في السعودية.

وركزت الخطط الأولية آنذاك على المعادن المرتبطة بتحول الطاقة، ومن بينها الليثيوم، قبل أن تتطور الشراكة إلى اتفاقية مساهمين تستهدف نطاقًا أوسع من المعادن، مع إعطاء النحاس أولوية في المرحلة الحالية.

وتبرز هذه الخطوة أهمية قطاع التعدين السعودي في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع التوسع في استكشاف المعادن الحيوية التي تدعم الصناعات الحديثة والتحول في قطاع الطاقة.