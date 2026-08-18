كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن أبرز نتائج تقريره السنوي لعام 2025، مسجلًا أداءً ماليًا قويًا يعكس تنامي دوره في دعم الاقتصاد السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأظهرت النتائج نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح، إلى جانب استمرار التوسع في حجم الأصول المدارة والاستثمارات المحلية.

الإيرادات تتجاوز 450 مليار ريال

أوضح التقرير أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 9% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 450 مليار ريال. ويعكس هذا النمو استمرار توسع أنشطة الصندوق وتنوع استثماراته في عدد من القطاعات والأسواق الاستراتيجية.

تضاعف صافي الأرباح خلال 2025

وسجل الصندوق قفزة كبيرة في صافي النتائج المالية، بعدما تجاوز صافي الأرباح 65 مليار ريال خلال عام 2025، ليرتفع بأكثر من الضعف مقارنة بالمستوى المسجل في العام السابق. ويبرز هذا الأداء التحسن في قدرة محفظة الصندوق على تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل.

الأصول المدارة تقترب من 3.4 تريليون ريال

واصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز حجم محفظته الاستثمارية، حيث ارتفعت الأصول المدارة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال. ويؤكد هذا النمو المكانة المتزايدة للصندوق باعتباره أحد أكبر المستثمرين المؤثرين في الاقتصاد السعودي والعالمي.

وبحسب التقرير، بلغ العائد على الأصول المدارة 5.8% سنويًا منذ عام 2017، ما يعكس الأداء المتراكم للمحفظة منذ بدء المرحلة الحالية من استراتيجية الصندوق الاستثمارية.

750 مليار ريال للاستثمارات المحلية

على الصعيد المحلي، بلغت الاستثمارات المتراكمة داخل السعودية منذ عام 2021 نحو 750 مليار ريال. وتأتي هذه الاستثمارات ضمن توجه الصندوق لتعزيز القطاعات الواعدة، وتنمية المشاريع والشركات المحلية، ودعم فرص النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

مساهمة قوية في الاقتصاد غير النفطي

أبرز التقرير كذلك الأثر الاقتصادي المباشر لاستثمارات الصندوق، إذ ساهم بنحو 1.286 تريليون ريال في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وتؤكد هذه الأرقام الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحفيز الاستثمارات المحلية، إلى جانب دعم القطاعات الجديدة والمشاريع الكبرى.

دور محوري في رؤية السعودية 2030

تعكس نتائج عام 2025 استمرار صندوق الاستثمارات العامة في ترسيخ موقعه كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة. ومع نمو الإيرادات والأرباح والأصول المدارة، وارتفاع حجم الاستثمارات المحلية، يواصل الصندوق تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق أثر اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة السعودية كمركز استثماري عالمي.

وتشير المؤشرات المعلنة إلى أن الصندوق يدخل المرحلة المقبلة بقاعدة مالية واستثمارية أكبر، مع استمرار تركيزه على تطوير الاقتصاد غير النفطي ودعم الشركات والقطاعات الاستراتيجية في المملكة.