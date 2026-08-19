ارتفعت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 142.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مسجلة زيادة قدرها نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في الشهر السابق، وفق أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

السعودية تحافظ على المركز الـ17

حافظت السعودية على المرتبة الـ17 عالميًا بين أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو 2026، رغم ارتفاع قيمة استثماراتها خلال الشهر.

وتعكس هذه الاستثمارات جانبًا من إدارة المملكة لاحتياطياتها وأصولها المالية، في ظل أهمية سندات الخزانة الأمريكية كأحد أبرز أدوات الاستثمار في الأسواق العالمية.

108.6 مليار دولار في السندات طويلة الأجل

أظهرت البيانات أن الجزء الأكبر من حيازة السعودية يتركز في السندات الأمريكية طويلة الأجل، التي بلغت قيمتها نحو 108.6 مليار دولار في يونيو، بما يمثل حوالي 76% من إجمالي الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة.

في المقابل، بلغت حيازة المملكة من السندات قصيرة الأجل نحو 34 مليار دولار، مشكلة ما يقارب 24% من إجمالي الحيازة.

ويشير هذا التوزيع إلى استمرار تركيز الجزء الأكبر من الاستثمارات السعودية في أدوات الدين الأمريكية ذات الآجال الأطول.

اليابان تتصدر كبار حائزي السندات الأمريكية

وعلى المستوى العالمي، واصلت اليابان تصدر قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو 2026، بإجمالي بلغ نحو 1.1167 تريليون دولار.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحيازة وصلت إلى 939.9 مليار دولار، بينما احتلت الصين المركز الثالث بإجمالي استثمارات قدره نحو 633.4 مليار دولار.