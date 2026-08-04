ارتفاع سعر البلاتين بنسبة 6% مع انتعاش المعادن النفيسة، وتراجع الدولار الأمريكي.

ارتفع سعر البلاتين بأكثر من 6% اليوم، مواصلاً انتعاشه بعد فترة وجيزة من ارتفاع سعر الذهب من حوالي 4100 دولار للأونصة، وتراجع الدولار الأمريكي تحت ضغط انخفاض أسعار النفط. ومن العوامل الداعمة لهذا الارتفاع، التوقف الأخير للإنتاج في أحد أكبر مناجم البلاتين في العالم. ففي 24 يوليو، علّقت شركة إمبالا بلاتينيوم (إمبلاتس) عمليات التعدين في مجمع روستنبرغ الرئيسي التابع لها، وذلك عقب سلسلة من حوادث العمل المميتة. ورغم وصف الإغلاق بأنه إجراء احترازي لإجراء مراجعة شاملة للسلامة، إلا أنه أدى إلى انخفاض مؤقت في الإنتاج في أحد أهم أصول هذه الصناعة. ويُعدّ هذا التطور بالغ الأهمية لسوق البلاتين، إذ يُمثّل روستنبرغ ما يقرب من نصف إنتاج إمبلاتس من معادن مجموعة البلاتين، بينما لا تزال جنوب أفريقيا أكبر منتج لمعادن مجموعة البلاتين في العالم.

أهم الحقائق:

جاء هذا القرار عقب وفاة ستة عمال خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، من بينهم حالتا وفاة هذا الشهر.

يُعدّ منجم روستنبرغ أكبر منجم لشركة إمبلاتس، حيث يعمل فيه حوالي 51,500 شخص.

يُساهم هذا المنجم بنحو 50% من إجمالي إنتاج الشركة من معادن مجموعة البلاتين، مع توقعات بإنتاج يتراوح بين 1.67 و1.76 مليون أونصة من هذه المعادن خلال السنة المالية 2026.

خلال فترة الإغلاق، تُجري الشركة عمليات تفتيش في مواقع العمل، ومراجعات للسلامة، وتدريبًا إضافيًا للموظفين، ومراجعة لإجراءات السلامة الأساسية بدعم من خبراء مستقلين.

كما أعلنت إمبلاتس عن تعاونها مع الشركة المصنّعة لأنظمة منع التصادم في قاطراتها تحت الأرض، وذلك بعد عدة حوادث وقعت مؤخرًا شملت معدات تعدين مُرتبطة بالسكك الحديدية.

تؤكد الإدارة أن القضاء على وفيات العمل وتعزيز ثقافة السلامة في الشركة يظلان على رأس أولوياتها.

تُسلط هذه الأحداث الأخيرة الضوء مجددًا على التحديات التشغيلية التي تواجه صناعة التعدين في أعماق جنوب إفريقيا، والتي لا تزال من بين أكثر الصناعات تطلبًا من الناحية التقنية في العالم.

في نوفمبر 2023، شهد مجمع التعدين نفسه أحد أسوأ حوادث التعدين في جنوب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث لقي 13 عامل منجم مصرعهم في حادثة رفع منجم.

تُقدّر الشركة أن تعليق الإنتاج سيُقلّل الإنتاج بنحو ثمانية أيام خلال السنة المالية 2027، على أن يتم تقييم الأثر النهائي على الإنتاج بعد استئناف العمليات.

بينما يُتوقع أن يظل التأثير قصير المدى على إمدادات البلاتين العالمية محدودًا نظرًا لقصر مدة التوقف نسبيًا والمخزونات السطحية الحالية، فإن أي اضطرابات إضافية في الإنتاج في روستنبرغ ستُمثّل خطرًا كبيرًا على سوق البلاتين وقطاع السيارات والصناعات التي تعتمد على معادن مجموعة البلاتين.

البلاتين (الفاصل الزمني اليومي)

بالنظر إلى الرسم البياني اليومي، انخفض سعر البلاتين بنحو 50% عن أعلى مستوى له في يناير، عندما كان يُتداول عند حوالي 3000 دولار للأونصة، مقارنةً بحوالي 1500 دولار قبل أيام قليلة. أدى الانتعاش الأخير إلى عودة الأسعار نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) قرب 1730 دولارًا للأونصة. إذا تمكن المشترون من استعادة المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم حول 1830 دولارًا للأونصة، فقد يشير ذلك إلى انعكاس أوسع للاتجاه وتحسين التوقعات الفنية على المدى المتوسط.

المصدر: xStation5