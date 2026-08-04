🚨 انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 80 دولارًا!

تشهد أسعار النفط انخفاضاً حاداً رداً على التقارير المفاجئة التي تتحدث عن انفراجة محتملة في المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز. ويتراجع سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً لأول مرة منذ منتصف يوليو، مسجلاً انخفاضاً بأكثر من 4% اليوم، ونحو 10% خلال الأسبوع.

إشارات دبلوماسية: أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران لفتح الطريق "اليوم أو غدًا"، وأكدت وزارة الخارجية القطرية جهود الوساطة المكثفة.

رد فعل السوق: تجاوز سعر خام برنت حاجز 80 دولارًا لأول مرة منذ منتصف يوليو. ومع انخفاض أسعار النفط، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة.

رأي العقل: على الرغم من أن الأسواق تعيش على الأمل، إلا أن المستثمرين في المرحلة الأولى من النزاع واجهوا مرارًا وتكرارًا آمالًا باتفاق سريع. وحتى التوقيع الرسمي، يبقى خطر الإنذار الكاذب قائمًا.

انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، متجاوزًا المتوسط ​​المتحرك لـ 200 فترة. كما شهد بداية الجلسة انخفاضًا إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة. المصدر: xStation5