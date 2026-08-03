أرامكو تعزز مكانتها العالمية عبر رعاية كأس العالم 2026.. مليار دولار تضاف إلى قيمة العلامة التجارية

تواصل أرامكو السعودية ترسيخ حضورها العالمي من خلال استراتيجيتها في الرعاية الرياضية الدولية، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن براند فاينانس أن شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن بطولة كأس العالم 2026 أسهمت في تعزيز قيمة علامتها التجارية بشكل ملحوظ، لتتصدر قائمة الشركات المدرجة الأكثر استفادة من الرعاية التجارية للبطولة.

أرامكو في صدارة العلامات التجارية المستفيدة

بحسب الدراسة، أضافت رعاية كأس العالم 2026 نحو 1.08 مليار دولار إلى القيمة التقديرية للعلامة التجارية لأرامكو، لتتفوق على مجموعة من أكبر الشركات العالمية في قطاعات الاتصالات والسيارات والمشروبات والخدمات المالية. كما سجلت العلامة التجارية للشركة نمواً بنسبة 2.3%، في حين ارتفعت القيمة المؤسسية المرتبطة بالعلامة بنحو 26.14 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تمثل أرباحاً أو إيرادات مباشرة، وإنما تستند إلى نماذج متخصصة تقيس تأثير الرعاية على شهرة العلامة التجارية وسمعتها وقوة ارتباطها بالجمهور، إضافة إلى انعكاس ذلك على قيمتها التجارية المستقبلية.

تفوق على شركات عالمية كبرى

احتلت أرامكو المركز الأول من حيث القيمة المالية المضافة للعلامة التجارية، متقدمة على شركات عالمية مثل فيرايزون، وهيونداي، وكوكاكولا، وبنك أوف أميركا، وفيزا. ويعكس هذا الإنجاز القوة الكبيرة للعلامة التجارية للشركة، حيث يؤدي أي تحسن في حضورها العالمي أو صورتها الذهنية إلى مكاسب مالية ضخمة.

كما قدرت براند فاينانس قيمة علامة أرامكو خلال عام 2026 بنحو 47.3 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 14%، مدفوعة بتوسع نشاطها في الرعايات الرياضية وتحسن مؤشرات السمعة والانتشار.

شراكة استراتيجية مع فيفا حتى 2027

ترتبط أرامكو باتفاقية شراكة عالمية مع فيفا تمتد حتى عام 2027، تمنحها صفة الشريك العالمي الحصري في قطاع الطاقة. وتشمل الاتفاقية حقوق الرعاية في كأس العالم 2026، إضافة إلى كأس العالم للسيدات 2027 وعدد من البطولات الأخرى.

وتتيح هذه الشراكة للشركة الظهور في الملاعب والمنصات الرقمية والحملات التسويقية العالمية، إلى جانب المشاركة في برامج تفاعلية مع الجماهير، وهو ما يعزز حضورها في أسواق جديدة خارج نطاق أعمالها التقليدية.

الرعاية الرياضية استثمار طويل الأجل

شملت دراسة براند فاينانس 21 شركة راعية مدرجة، وأشارت إلى أن إجمالي استثمارات الرعاية، البالغة نحو 2.8 مليار دولار، ساهم في توليد ما يقارب 61 مليار دولار من القيمة المؤسسية، أي ما يعادل أكثر من 22 ضعفاً لحجم الاستثمارات.

كما أضافت الشركات الراعية مجتمعة حوالي 7.2 مليارات دولار إلى قيمة علاماتها التجارية، ما يؤكد أن الرعاية الرياضية أصبحت أداة استراتيجية لبناء السمعة وتعزيز العلاقات التجارية، وليس مجرد وسيلة دعائية.

القيمة المطلقة تختلف عن نسبة النمو

ورغم تصدر أرامكو من حيث القيمة المالية المضافة، فإنها لم تحقق أعلى نسبة نمو في قيمة العلامة التجارية. فقد جاءت لينوفو في المرتبة الأولى بنسبة 4.2%، تلتها كيا بنسبة 3.5% ثم هيونداي بنسبة 3.4%.

ويرجع ذلك إلى أن نسبة النمو تُحسب مقارنة بالقيمة الأصلية لكل علامة، بينما تعتمد القيمة المطلقة على حجم العلامة التجارية نفسها، وهو ما يمنح الشركات الكبرى مثل أرامكو أفضلية من حيث القيمة المالية المضافة.

كأس العالم منصة عالمية لتعزيز العلامات التجارية

قدرت الدراسة قيمة العلامة التجارية لكأس العالم 2026 بنحو 5.2 مليارات دولار، في ظل اتساع قاعدة الجماهير وإقامة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي أسواق تتمتع بقوة شرائية مرتفعة وانتشار واسع للعلامات التجارية العالمية.

وتوفر البطولة فرصة استثنائية للرعاة لتعزيز حضورهم التجاري والوصول إلى ملايين المستهلكين، ما يجعلها واحدة من أهم المنصات التسويقية على مستوى العالم.

استراتيجية أرامكو تتجاوز قطاع الطاقة

تأتي مشاركة أرامكو في كأس العالم ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع حضورها العالمي عبر الرعاية الرياضية، مع التركيز على ربط علامتها التجارية بمفاهيم الابتكار، والتقنية، والتنقل، والاستدامة، والمسؤولية المجتمعية.

كما تمنح كرة القدم الشركة فرصة للوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، خاصة الشباب والعائلات والأسواق الناشئة، بما يعزز مكانتها كعلامة عالمية تتجاوز نشاطها التقليدي في إنتاج الطاقة.

وفي المقابل، تؤكد الدراسة أن جميع المكاسب المعلنة تقديرية وتعتمد على مؤشرات قياس العلامة التجارية، ولا تعكس أرباحاً مالية مباشرة. إلا أنها تعكس نجاح أرامكو في توظيف البطولات الرياضية العالمية لبناء قيمة تجارية طويلة الأمد وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.