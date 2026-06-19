أرامكو تعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية عبر تطوير وتوسعة مرافق التخزين

استراتيجية جديدة لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المتزايد على حركة التجارة والطاقة العالمية، تتجه شركة أرامكو السعودية إلى مراجعة وتطوير استراتيجيتها اللوجستية عبر دراسة توسيع شبكة مرافق التخزين التابعة لها في عدد من الأسواق الدولية. ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الشركة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق النفط ومشتقاته إلى العملاء حول العالم، خاصة في أوقات الأزمات.

تداعيات أزمة مضيق هرمز تدفع نحو التوسع

وأكد ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الشركة تقيّم حالياً فرص زيادة قدراتها التخزينية في عدة مناطق استراتيجية حول العالم، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي أثرت على حركة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز خلال فترة التوترات العسكرية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأوضح الرميان أن أرامكو تمتلك بالفعل شبكة واسعة من مرافق التخزين الدولية، لاسيما في آسيا وكوريا الجنوبية واليابان، إلا أن الشركة تنظر حالياً إلى إنشاء مرافق أكبر وأكثر قدرة على استيعاب احتياجات الأسواق المتنامية في مناطق مختلفة من العالم.

المرونة التشغيلية أولوية جديدة لقطاع الطاقة

يعكس هذا التوجه تحوّلاً واضحاً في أولويات شركات الطاقة العالمية، حيث لم تعد القدرات الإنتاجية وحدها كافية لضمان الاستقرار، بل أصبحت المرونة التشغيلية وسرعة الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية من العوامل الحاسمة في الحفاظ على استمرارية الأعمال.

ومع تزايد المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية والتقلبات المتكررة في سلاسل التوريد الدولية، تسعى الشركات الكبرى إلى بناء شبكات تخزين متقدمة تتيح لها التعامل مع الأزمات وتقليل آثار أي انقطاعات مفاجئة في الإمدادات.

استثمارات سعودية ضخمة في أوروبا

وخلال مشاركته في قمة "الأولوية – أوروبا 2026" التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما بتنظيم من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، استعرض الرميان حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وأوروبا.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات بلغت نحو 98 مليار يورو في أوروبا والمملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2025، بينما أنفقت أرامكو السعودية ما يقارب 80 مليار يورو لدى الموردين الأوروبيين خلال الفترة ذاتها، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

التحديات التنظيمية تعيق تدفق الاستثمارات

ورغم هذا الحضور الاستثماري القوي، أشار الرميان إلى أن البيئة التنظيمية في أوروبا لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين الدوليين. وأوضح أن التعقيدات والإجراءات التنظيمية تؤثر على قدرة الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك وصندوق الاستثمارات العامة ليس فقط على توسيع استثماراتها، بل حتى على الحفاظ على استثماراتها الحالية داخل الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن الجهات التنظيمية وصناع القرار في القارة الأوروبية يدرسون هذه التحديات، معرباً عن أمله في الوصول إلى حلول أكثر توازناً تدعم بيئة الاستثمار وتمنح المستثمرين مزيداً من الوضوح والاستقرار.

أمن الإمدادات في صدارة الأولويات العالمية

تكشف خطط أرامكو المستقبلية عن توجه متنامٍ بين كبرى شركات الطاقة العالمية نحو تعزيز أمن الإمدادات وتقوية البنية التحتية للتخزين والنقل، بهدف الحد من تأثير الأزمات الجيوسياسية على الأسواق. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الاقتصادات العالمية إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالطاقة وسلاسل التوريد، بعد سنوات شهدت تقلبات حادة وأحداثاً غير مسبوقة أثرت على استقرار الأسواق الدولية.

وتؤكد هذه التحركات أن الاستثمار في البنية اللوجستية لم يعد خياراً إضافياً، بل أصبح عنصراً أساسياً في استراتيجيات شركات الطاقة العالمية لضمان استدامة الإمدادات وحماية الأسواق من الصدمات المستقبلية.