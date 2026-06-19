🚩 انخفاض سعر الذهب بنسبة 1.5% بعد أن خفضت غولدمان ساكس توقعاتها لسعر المعدن النفيس لعام 2026

تشهد أسعار الذهب انخفاضًا في الأسواق العالمية اليوم، ويبدو أن قرار غولدمان ساكس بخفض هدفها السعري للذهب إلى 4900 دولار أمريكي يتماشى إلى حد كبير مع الأوضاع الراهنة في سوق المعادن، حيث يستمر التراجع في المعنويات بعد الارتفاع المضاربي الذي شهدناه في وقت سابق من هذا العام. بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، حوّل المستثمرون تركيزهم بعيدًا عن المخاطر الجيوسياسية وعادوا نحو سياسة الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار الأمريكي، مما يضع الذهب على مسار الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

سرعان ما عاد المستثمرون إلى توقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة طويلة. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن تصريحاته فُسّرت على أنها متشددة. ولا يزال العديد من صناع السياسات يرون مجالًا لرفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام. هذا يخلق بيئة صعبة للذهب، الذي لا يُدرّ أي عائد، ويميل إلى أن يصبح أقل جاذبية عندما توفر الأصول المدرة للفائدة عوائد أعلى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما تعزز الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام. هذا يخلق بيئة صعبة للذهب، الذي لا يُدرّ أي عائد، ويميل إلى أن يصبح أقل جاذبية عندما توفر الأصول المدرة للفائدة عوائد أعلى.

تُشير الأسواق حاليًا إلى احتمال يزيد عن 80% لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، مما يحدّ من الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

وقد ازداد الغموض بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. ورغم استمرار العمل بالاتفاق المؤقت، بدأت التساؤلات تُثار حول استدامته على المدى الطويل.

انتعشت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها لا تزال تحت ضغط كبير على أساس أسبوعي. وقد ساهمت التوقعات بعودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي في تقليل علاوة المخاطر الجيوسياسية المُضمنة في أسعار الطاقة.

كما يظهر الضعف في سوق المعادن بشكل عام. فقد انخفضت أسعار الفضة بنحو 2%، والبلاتين بنحو 1.5%، بينما تعرض النحاس أيضًا لضغوط، مما يُشير إلى موقف أكثر حذرًا من جانب المستثمرين تجاه قطاع السلع ككل.