ملخص اليوم: الدولار يصل إلى أعلى مستوى له في عام، والأسهم تنتعش مع تجدد الإقبال على المخاطرة 🚀 (18.06.2026)

🇺🇸 الأسهم الأمريكية
- انتعاش مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ارتياح وتزايد الإقبال على المخاطرة: شهدت وول ستريت ارتفاعًا ملحوظًا مع تلاشي الضغوط التي أعقبت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتزايد الإقبال على المخاطرة عقب التوقيع التاريخي على اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وقادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المكاسب واسعة النطاق (مؤشر ناسداك 100: +2.0% بعد التجديد)، تلتها عن كثب مؤشرات الشركات الصغيرة مثل راسل 2000 (مؤشر ناسداك 2000: +1.3% بعد التجديد)، وستاندرد آند بورز 500 (مؤشر ناسداك 500: +0.9% بعد التجديد)، وداو جونز الصناعي (مؤشر ناسداك 30: +0.2% بعد التجديد).
🇪🇺 الأسهم الأوروبية
- انتعاش المؤشرات الأوروبية رغم التباين الإقليمي: سجلت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة انتعاش قوية، على الرغم من ظهور تباينات واضحة بين المؤشرات الرئيسية والمؤشرات الطرفية. تصدر مؤشر يورو ستوكس 50 (EU50: +1.4%) قائمة المؤشرات الأوروبية الصاعدة، وتبعه عن كثب مؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40: +1.4%)، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي (ITA40: +1.1%)، ومؤشر داكس الألماني (DE40: +1.0%)، ومؤشر إيه إي إكس الهولندي (NED25: +0.9%). في المقابل، استقرت العقود الآجلة لمؤشر إيبكس 35 الإسباني (SPA35)، بينما تراجع مؤشرا فوتسي 100 البريطاني (UK100: -0.3%) ووي جي 20 البولندي (W20: -1.5%) بشكل ملحوظ عن نظرائهما الأوروبيين.
🏢 أخبار الشركات
- أمازون تتطلع إلى سوق رقائق الذكاء الاصطناعي للتجار لمنافسة إنفيديا: تشير التقارير إلى أن أمازون تجري محادثات لبيع رقائق ترينيوم المصممة خصيصًا لها مباشرةً إلى مراكز البيانات الخارجية. سيؤدي هذا التحول الاستراتيجي إلى تحويل AWS من مزود بنية تحتية سحابية مغلقة للاستخدام الداخلي إلى منافس مباشر في سوق التجار، مما يهدد احتكار Nvidia ويؤدي إلى تجزئة سوق الأجهزة.
- أعلنت Apple عن رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق: حذر الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته، تيم كوك، من أن ارتفاع أسعار الأجهزة أمر لا مفر منه نتيجة للارتفاع غير المستدام في تكاليف الذاكرة. وبسبب الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي واضطرابات سلاسل إمداد الهيليوم جراء حرب الشرق الأوسط، قد ترتفع أسعار الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 20%، مما قد يضيف ما يصل إلى 150 دولارًا أمريكيًا إلى سعر هاتف iPhone 18 القادم.
- أطلقت Accenture مسارًا جديدًا للاستشارات التقنية العالمية بعد خفض توقعاتها: انخفض سهم Accenture بنسبة 16.7% بعد إعلانها عن انخفاض إيرادات الربع الثالث وتخفيض توقعاتها لنمو العام بأكمله إلى 3-4%. وأدت هذه التوقعات المتشائمة إلى عمليات بيع واسعة النطاق في القطاع بسبب المخاوف المتزايدة من أن التبني السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي يحل محل ميزانيات الاستشارات التقنية التقليدية.
- خفضت بي إم دبليو توقعاتها إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات بسبب انهيار السوق الصينية وتكاليف الحرب: انخفضت أسهم بي إم دبليو إلى أدنى مستوياتها في أواخر عام 2020 بعد خفض هامش أرباحها قبل الفوائد والضرائب لعام 2026 من قطاع السيارات من 4-6% إلى 1-3% فقط. وأرجعت الشركة، بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميلان نيديلكوفيتش، هذا التراجع إلى انخفاض حاد في المبيعات في الصين وارتفاع تكاليف الطاقة التشغيلية المرتبطة بالحرب في إيران. وأدى هذا التحذير المفاجئ إلى تراجع أسهم شركتي مرسيدس-بنز وفولكس فاجن الألمانيتين، حيث أشارت الإدارة إلى تسارع تكاليف إعادة الهيكلة التي ستؤثر على أرباح النصف الثاني من عام 2026.
الاقتصاد والبنوك المركزية 🌍
- انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 226 ألفًا وسط انخفاض عمليات التسريح: انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 4 آلاف لتصل إلى 226 ألفًا، وهو ما يتماشى مع التوقعات ويؤكد استقرار سوق العمل. بينما لا تزال عمليات التسريح الأولية منخفضة تاريخيًا، ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة بشكل طفيف إلى 1.81 مليون، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في إعادة توظيف العمال المُسرَّحين.
- أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% بعد انقسام حاد في الآراء: أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 3.75% بعد انقسام حاد في الآراء بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين. ضغط المعارضون من الأقلية لرفع سعر الفائدة، بينما أكدت لجنة السياسة النقدية على استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة وتأثيراتها المحتملة على الأجور على الرغم من إعادة فتح مضيق هرمز.
- أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الأساسي عند 0% مع تحذير بشأن سوق الصرف الأجنبي: أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الفصلي عند 0.0%، مسجلاً بذلك عامًا كاملاً من السياسة النقدية الثابتة. وأعرب رئيس مجلس الإدارة، مارتن شليغل، عن استعداده التام للتدخل الفعال في سوق الصرف الأجنبي لكبح الارتفاع السريع والمفرط للفرنك السويسري.
- أبقى بنك النرويج المركزي سعر الفائدة عند 4.25% وأشار إلى تشديد نقدي مستقبلي: أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25% ولكنه أشار إلى توقف مؤقت متشدد، مؤكداً التوجيهات الصريحة بأنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع قادم لكبح جماح التضخم الجامد.
💱 العملات الأجنبية والطاقة والمعادن الثمينة
- سوق العملات الأجنبية - مؤشر الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX: +0.4%) إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025، مدعومًا ببيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أمس وتصريحات دونالد ترامب حول احتمالية رفع أسعار الفائدة. وكانت عملات الدول الاسكندنافية (USDSEK: +0.9%، USDNOK: +1.4%) والفرنك السويسري (USDCHF: +0.8%) الأضعف أداءً بين عملات مجموعة العشر. وفي سياق متصل، واصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ارتفاعه غير المريح فوق 160.00 (+0.6%)، وانخفض الجنيه الإسترليني بعد قرار بنك إنجلترا بالإبقاء عليه (GBPUSD: -0.5%)، وتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1.1465.
- الطاقة - ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على خلفية بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بينما استقرت أسعار النفط الخام: واصلت أسعار النفط الخام انخفاضها الطفيف، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 78.30 دولارًا للبرميل مع انخفاض علاوات المخاطر الجيوسياسية بعد اتفاق السلام. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 2.9% عقب تقرير متفائل للغاية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول المخزونات، والذي أظهر انخفاضًا أقل من المتوقع في المخزونات الأسبوعية بمقدار 73 مليار قدم مكعب (مقابل توقعات بـ 76 مليار قدم مكعب)، مما أدى إلى انخفاض إجمالي المخزونات إلى ما دون مستويات العام الماضي.
- المعادن النفيسة - الدولار الأمريكي المهيمن يُلحق ضررًا بالغًا بالذهب والفضة: تراجعت أسعار المعادن النفيسة بشكل حاد، متأثرة بشدة بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار الأمريكي. انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 4230 دولارًا للأونصة، بينما هوت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.7% إلى 66.10 دولارًا للأونصة.
الفدرالي يختار التشدد والذهب يهبط
تتطلع أمازون إلى بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للأسواق الخارجية، مما يهدد هيمنة شركة إنفيديا.
ارتفاع US100 بنسبة 2.7%
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 📈 تباطؤ المخزونات