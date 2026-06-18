ملخص اليوم: الدولار يصل إلى أعلى مستوى له في عام، والأسهم تنتعش مع تجدد الإقبال على المخاطرة 🚀 (18.06.2026)

أمازون تتطلع إلى سوق رقائق الذكاء الاصطناعي للتجار لمنافسة إنفيديا: تشير التقارير إلى أن أمازون تجري محادثات لبيع رقائق ترينيوم المصممة خصيصًا لها مباشرةً إلى مراكز البيانات الخارجية. سيؤدي هذا التحول الاستراتيجي إلى تحويل

AWS

من مزود بنية تحتية سحابية مغلقة للاستخدام الداخلي إلى منافس مباشر في سوق التجار، مما يهدد احتكار

Nvidia

ويؤدي إلى تجزئة سوق الأجهزة.