التقويم الاقتصادي: السيولة تتلاشى أمام يوم التحرير (19/06/2026)

ستتسم جلسة اليوم بسيولة محدودة نتيجة إغلاق قاعات التداول الأمريكية بمناسبة عطلة يوم التحرير الوطني. وتتداول الأسواق الأخرى وسط حالة من التشاؤم الشديد، حيث يدرس المستثمرون التوترات الدبلوماسية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان. ولذلك، من المتوقع أن تبقى التقلبات تحت السيطرة مع تقدم الجلسة، على الرغم من أن ضعف السيولة قد يؤدي إلى تقلبات سعرية حادة مع انخفاض أحجام التداول. في المقابل، من المتوقع أن يبقى سوق العملات الأجنبية محط الأنظار، حيث يمارس ارتفاع الدولار ضغطًا إضافيًا على المعادن النفيسة، بينما يبقى الين تحت وطأة احتمالية التدخل.

أهم البيانات الصادرة عن الجلسة الآسيوية

اليابان: بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو 1.5% على أساس سنوي، متجاوزًا بشكل طفيف القراءة السابقة (1.4% على أساس سنوي). في الوقت نفسه، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 1.4% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، متوافقًا تمامًا مع التوقعات. ولم تتضمن محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر أبريل أي إعلانات جديدة.

نيوزيلندا: جاء الميزان التجاري لشهر مايو دون توقعات المحللين. بلغ الفائض 800 مليون دولار نيوزيلندي، مقابل توقعات بلغت 875 مليون دولار نيوزيلندي، وقراءة سابقة بلغت 1,598 مليون دولار نيوزيلندي.

الصين والولايات المتحدة والسويد: تجري جلسة التداول الآسيوية وتداولات الصباح الأوروبية في ظل ظروف سيولة منخفضة، حيث تحتفل الصين بعيد قوارب التنين، وتحتفل السويد بليلة منتصف الصيف، بينما أغلقت بورصة وول ستريت أبوابها بمناسبة عيد التحرير (جونتينث).

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي (جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا):

08:00 المملكة المتحدة - مبيعات التجزئة (سنويًا). الفعلي: 3.2%. التوقعات: 1.9%. السابق: 0.1%.

08:00 المملكة المتحدة - مبيعات التجزئة (شهريًا). الفعلي: 1.2%. التوقعات: 0.5%. السابق: -1.0%.

08:00 ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا). الفعلي: 2.2%. التوقعات: 2.5%. السابق: 1.7%.

08:00 ألمانيا - مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا). الفعلي: 0.3%. التوقعات: 0.7%. السابق: 1.2%.

09:10 منطقة اليورو - كلمة فيليب لين، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.

09:30 بولندا - الإنتاج الصناعي (سنويًا). التوقعات: 2.5%. السابق: 3.1%.

12:30 منطقة اليورو - كلمة فرانك إلديرسون، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.

14:30 كندا - مبيعات التجزئة (شهريًا). التوقعات: 0.6%. السابق: 0.9%.

14:30 كندا - مبيعات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا). التوقعات: 0.7%. السابق: 1.4%.

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة اليوم