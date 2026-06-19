حصاد الأسواق: آسيا تتراجع عن تشكيكها في السلام. طوكيو تُلوّح بتدخل الين (19/06/2026)

الأسهم الأمريكية ومعنويات السوق

قطاعا التكنولوجيا والشركات الصغيرة يقودان خسائر الصباح: تتكبد العقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا أكبر الخسائر، حيث تصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قائمة الخاسرين ( US100: -1.0% ). كما تتعرض الشركات الصغيرة لضغوط، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 ( US2000: -0.9% )، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500: -0.7% ) ومؤشر داو جونز الصناعي ( US30: -0.45% ). في غضون ذلك، لا تزال الأسواق الأوروبية حذرة، حيث تتداول العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 ( EU50 ) حاليًا بشكل مستقر.

قطاعا التكنولوجيا والشركات الصغيرة يقودان خسائر الصباح: تتكبد العقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا أكبر الخسائر، حيث تصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قائمة الخاسرين ( US100: -1.0% ). كما تتعرض الشركات الصغيرة لضغوط، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 ( US2000: -0.9% )، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500: -0.7% ) ومؤشر داو جونز الصناعي ( US30: -0.45% ). في غضون ذلك، لا تزال الأسواق الأوروبية حذرة، حيث تتداول العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 ( EU50 ) حاليًا بشكل مستقر.

قطاعا التكنولوجيا والشركات الصغيرة يقودان خسائر الصباح: تتكبد العقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا أكبر الخسائر، حيث تصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قائمة الخاسرين ( US100: -1.0% ). كما تتعرض الشركات الصغيرة لضغوط، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 ( US2000: -0.9% )، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500: -0.7% ) ومؤشر داو جونز الصناعي ( US30: -0.45% ). في غضون ذلك، لا تزال الأسواق الأوروبية حذرة، حيث تتداول العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 ( EU50 ) حاليًا بشكل مستقر.

قطاعا التكنولوجيا والشركات الصغيرة يقودان خسائر الصباح: تتكبد العقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا أكبر الخسائر، حيث تصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قائمة الخاسرين ( US100: -1.0% ). كما تتعرض الشركات الصغيرة لضغوط، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 ( US2000: -0.9% )، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500: -0.7% ) ومؤشر داو جونز الصناعي ( US30: -0.45% ). في غضون ذلك، لا تزال الأسواق الأوروبية حذرة، حيث تتداول العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 ( EU50 ) حاليًا بشكل مستقر.

قطاعا التكنولوجيا والشركات الصغيرة يقودان خسائر الصباح: تتكبد العقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا أكبر الخسائر، حيث تصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قائمة الخاسرين ( US100: -1.0% ). كما تتعرض الشركات الصغيرة لضغوط، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 ( US2000: -0.9% )، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500: -0.7% ) ومؤشر داو جونز الصناعي ( US30: -0.45% ). في غضون ذلك، لا تزال الأسواق الأوروبية حذرة، حيث تتداول العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 ( EU50 ) حاليًا بشكل مستقر.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تلاشي التفاؤل الجيوسياسي: تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت، متخليةً عن جزء من مكاسبها الكبيرة التي حققتها أمس. وازدادت حالة النفور من المخاطرة في السوق بعد أن أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تطالب بتنفيذ موثق لمذكرة التفاهم الموقعة حديثًا قبل استئناف المفاوضات الدبلوماسية. وقد برز هذا التوتر الجيوسياسي بشكل أكبر مع إلغاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، المفاجئ لرحلته الدبلوماسية المقررة إلى سويسرا.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تلاشي التفاؤل الجيوسياسي: تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت، متخليةً عن جزء من مكاسبها الكبيرة التي حققتها أمس. وازدادت حالة النفور من المخاطرة في السوق بعد أن أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تطالب بتنفيذ موثق لمذكرة التفاهم الموقعة حديثًا قبل استئناف المفاوضات الدبلوماسية. وقد برز هذا التوتر الجيوسياسي بشكل أكبر مع إلغاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، المفاجئ لرحلته الدبلوماسية المقررة إلى سويسرا.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تلاشي التفاؤل الجيوسياسي: تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت، متخليةً عن جزء من مكاسبها الكبيرة التي حققتها أمس. وازدادت حالة النفور من المخاطرة في السوق بعد أن أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تطالب بتنفيذ موثق لمذكرة التفاهم الموقعة حديثًا قبل استئناف المفاوضات الدبلوماسية. وقد برز هذا التوتر الجيوسياسي بشكل أكبر مع إلغاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، المفاجئ لرحلته الدبلوماسية المقررة إلى سويسرا.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تلاشي التفاؤل الجيوسياسي: تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت، متخليةً عن جزء من مكاسبها الكبيرة التي حققتها أمس. وازدادت حالة النفور من المخاطرة في السوق بعد أن أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تطالب بتنفيذ موثق لمذكرة التفاهم الموقعة حديثًا قبل استئناف المفاوضات الدبلوماسية. وقد برز هذا التوتر الجيوسياسي بشكل أكبر مع إلغاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، المفاجئ لرحلته الدبلوماسية المقررة إلى سويسرا.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تلاشي التفاؤل الجيوسياسي: تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت، متخليةً عن جزء من مكاسبها الكبيرة التي حققتها أمس. وازدادت حالة النفور من المخاطرة في السوق بعد أن أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تطالب بتنفيذ موثق لمذكرة التفاهم الموقعة حديثًا قبل استئناف المفاوضات الدبلوماسية. وقد برز هذا التوتر الجيوسياسي بشكل أكبر مع إلغاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، المفاجئ لرحلته الدبلوماسية المقررة إلى سويسرا.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تلاشي التفاؤل الجيوسياسي: تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت، متخليةً عن جزء من مكاسبها الكبيرة التي حققتها أمس. وازدادت حالة النفور من المخاطرة في السوق بعد أن أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تطالب بتنفيذ موثق لمذكرة التفاهم الموقعة حديثًا قبل استئناف المفاوضات الدبلوماسية. وقد برز هذا التوتر الجيوسياسي بشكل أكبر مع إلغاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، المفاجئ لرحلته الدبلوماسية المقررة إلى سويسرا.

🌏 أسواق آسيا والمحيط الهادئ

) بنسبة 0.5%، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في مجموعة بي إتش بي بعد أن أشارت الشركة العملاقة في مجال التعدين إلى تجاوزات كبيرة في التكاليف في مشروع جانسن للبوتاس في كندا. وفي بقية أنحاء المنطقة، خسر المؤشر القياسي في سنغافورة

انخفاض مؤشر ASX 200 بسبب رياح معاكسة في قطاع التعدين: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200.cash ) بنسبة 0.5%، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في مجموعة بي إتش بي بعد أن أشارت الشركة العملاقة في مجال التعدين إلى تجاوزات كبيرة في التكاليف في مشروع جانسن للبوتاس في كندا. وفي بقية أنحاء المنطقة، خسر المؤشر القياسي في سنغافورة (SG20.cash) 0.8% ، بينما انخفض مؤشر Nifty 50 الهندي بنسبة 0.8%.

انخفاض مؤشر ASX 200 بسبب رياح معاكسة في قطاع التعدين: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200.cash ) بنسبة 0.5%، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في مجموعة بي إتش بي بعد أن أشارت الشركة العملاقة في مجال التعدين إلى تجاوزات كبيرة في التكاليف في مشروع جانسن للبوتاس في كندا. وفي بقية أنحاء المنطقة، خسر المؤشر القياسي في سنغافورة (SG20.cash) 0.8% ، بينما انخفض مؤشر Nifty 50 الهندي بنسبة 0.8%.

انخفاض مؤشر ASX 200 بسبب رياح معاكسة في قطاع التعدين: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200.cash ) بنسبة 0.5%، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في مجموعة بي إتش بي بعد أن أشارت الشركة العملاقة في مجال التعدين إلى تجاوزات كبيرة في التكاليف في مشروع جانسن للبوتاس في كندا. وفي بقية أنحاء المنطقة، خسر المؤشر القياسي في سنغافورة (SG20.cash) 0.8% ، بينما انخفض مؤشر Nifty 50 الهندي بنسبة 0.8%.

انخفاض مؤشر ASX 200 بسبب رياح معاكسة في قطاع التعدين: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200.cash ) بنسبة 0.5%، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في مجموعة بي إتش بي بعد أن أشارت الشركة العملاقة في مجال التعدين إلى تجاوزات كبيرة في التكاليف في مشروع جانسن للبوتاس في كندا. وفي بقية أنحاء المنطقة، خسر المؤشر القياسي في سنغافورة (SG20.cash) 0.8% ، بينما انخفض مؤشر Nifty 50 الهندي بنسبة 0.8%.

انخفاض مؤشر ASX 200 بسبب رياح معاكسة في قطاع التعدين: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200.cash ) بنسبة 0.5%، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في مجموعة بي إتش بي بعد أن أشارت الشركة العملاقة في مجال التعدين إلى تجاوزات كبيرة في التكاليف في مشروع جانسن للبوتاس في كندا. وفي بقية أنحاء المنطقة، خسر المؤشر القياسي في سنغافورة (SG20.cash) 0.8% ، بينما انخفض مؤشر Nifty 50 الهندي بنسبة 0.8%.

تراجع مؤشر كوسبي عن أعلى مستوى قياسي له بسبب جني الأرباح من قطاع التكنولوجيا: شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تقلبات حادة، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9385.59 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6%. تحمّلت كبرى شركات أشباه الموصلات العبء الأكبر من هذا التراجع؛ حيث انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة تقارب 2.0%، بينما تراجع سهم إس كيه هاينكس بشكل ملحوظ عن ذروته القياسية المبكرة ليُنهي التداول مرتفعًا بنسبة 2.0%. وفي سياق متصل، انخفض سهم هيونداي موتور بنسبة 1.0% بعد تقارير محلية تفيد بأنها تخطط للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 9.65% في شركة بوسطن داينامكس من سوفت بنك.

تراجع مؤشر كوسبي عن أعلى مستوى قياسي له بسبب جني الأرباح من قطاع التكنولوجيا: شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تقلبات حادة، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9385.59 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6%. تحمّلت كبرى شركات أشباه الموصلات العبء الأكبر من هذا التراجع؛ حيث انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة تقارب 2.0%، بينما تراجع سهم إس كيه هاينكس بشكل ملحوظ عن ذروته القياسية المبكرة ليُنهي التداول مرتفعًا بنسبة 2.0%. وفي سياق متصل، انخفض سهم هيونداي موتور بنسبة 1.0% بعد تقارير محلية تفيد بأنها تخطط للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 9.65% في شركة بوسطن داينامكس من سوفت بنك.

تراجع مؤشر كوسبي عن أعلى مستوى قياسي له بسبب جني الأرباح من قطاع التكنولوجيا: شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تقلبات حادة، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9385.59 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6%. تحمّلت كبرى شركات أشباه الموصلات العبء الأكبر من هذا التراجع؛ حيث انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة تقارب 2.0%، بينما تراجع سهم إس كيه هاينكس بشكل ملحوظ عن ذروته القياسية المبكرة ليُنهي التداول مرتفعًا بنسبة 2.0%. وفي سياق متصل، انخفض سهم هيونداي موتور بنسبة 1.0% بعد تقارير محلية تفيد بأنها تخطط للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 9.65% في شركة بوسطن داينامكس من سوفت بنك.

تراجع مؤشر كوسبي عن أعلى مستوى قياسي له بسبب جني الأرباح من قطاع التكنولوجيا: شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تقلبات حادة، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9385.59 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6%. تحمّلت كبرى شركات أشباه الموصلات العبء الأكبر من هذا التراجع؛ حيث انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة تقارب 2.0%، بينما تراجع سهم إس كيه هاينكس بشكل ملحوظ عن ذروته القياسية المبكرة ليُنهي التداول مرتفعًا بنسبة 2.0%. وفي سياق متصل، انخفض سهم هيونداي موتور بنسبة 1.0% بعد تقارير محلية تفيد بأنها تخطط للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 9.65% في شركة بوسطن داينامكس من سوفت بنك.

تراجع مؤشر كوسبي عن أعلى مستوى قياسي له بسبب جني الأرباح من قطاع التكنولوجيا: شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تقلبات حادة، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9385.59 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6%. تحمّلت كبرى شركات أشباه الموصلات العبء الأكبر من هذا التراجع؛ حيث انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة تقارب 2.0%، بينما تراجع سهم إس كيه هاينكس بشكل ملحوظ عن ذروته القياسية المبكرة ليُنهي التداول مرتفعًا بنسبة 2.0%. وفي سياق متصل، انخفض سهم هيونداي موتور بنسبة 1.0% بعد تقارير محلية تفيد بأنها تخطط للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 9.65% في شركة بوسطن داينامكس من سوفت بنك.

تراجع مؤشر كوسبي عن أعلى مستوى قياسي له بسبب جني الأرباح من قطاع التكنولوجيا: شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تقلبات حادة، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9385.59 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6%. تحمّلت كبرى شركات أشباه الموصلات العبء الأكبر من هذا التراجع؛ حيث انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة تقارب 2.0%، بينما تراجع سهم إس كيه هاينكس بشكل ملحوظ عن ذروته القياسية المبكرة ليُنهي التداول مرتفعًا بنسبة 2.0%. وفي سياق متصل، انخفض سهم هيونداي موتور بنسبة 1.0% بعد تقارير محلية تفيد بأنها تخطط للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 9.65% في شركة بوسطن داينامكس من سوفت بنك.

تراجعت الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية مع تعثر محادثات السلام: تراجعت المؤشرات الآسيوية الرئيسية عن مكاسبها المبكرة خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تلاشى التفاؤل الأولي بشأن مذكرة السلام بين الولايات المتحدة وإيران ليحل محله التشكيك. وشهدت أحجام التداول في جميع أنحاء المنطقة انخفاضًا ملحوظًا بسبب العطلات الرسمية في الصين وهونغ كونغ. وبينما استفادت المؤشرات في البداية من موجة صعود قوية في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المؤشرات الكورية الجنوبية واليابانية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، حدث تحول حاد نحو جني الأرباح بشكل مكثف بمجرد أن بدأت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية.

تراجعت الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية مع تعثر محادثات السلام: تراجعت المؤشرات الآسيوية الرئيسية عن مكاسبها المبكرة خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تلاشى التفاؤل الأولي بشأن مذكرة السلام بين الولايات المتحدة وإيران ليحل محله التشكيك. وشهدت أحجام التداول في جميع أنحاء المنطقة انخفاضًا ملحوظًا بسبب العطلات الرسمية في الصين وهونغ كونغ. وبينما استفادت المؤشرات في البداية من موجة صعود قوية في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المؤشرات الكورية الجنوبية واليابانية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، حدث تحول حاد نحو جني الأرباح بشكل مكثف بمجرد أن بدأت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية.

تراجعت الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية مع تعثر محادثات السلام: تراجعت المؤشرات الآسيوية الرئيسية عن مكاسبها المبكرة خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تلاشى التفاؤل الأولي بشأن مذكرة السلام بين الولايات المتحدة وإيران ليحل محله التشكيك. وشهدت أحجام التداول في جميع أنحاء المنطقة انخفاضًا ملحوظًا بسبب العطلات الرسمية في الصين وهونغ كونغ. وبينما استفادت المؤشرات في البداية من موجة صعود قوية في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المؤشرات الكورية الجنوبية واليابانية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، حدث تحول حاد نحو جني الأرباح بشكل مكثف بمجرد أن بدأت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية.

تراجعت الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية مع تعثر محادثات السلام: تراجعت المؤشرات الآسيوية الرئيسية عن مكاسبها المبكرة خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تلاشى التفاؤل الأولي بشأن مذكرة السلام بين الولايات المتحدة وإيران ليحل محله التشكيك. وشهدت أحجام التداول في جميع أنحاء المنطقة انخفاضًا ملحوظًا بسبب العطلات الرسمية في الصين وهونغ كونغ. وبينما استفادت المؤشرات في البداية من موجة صعود قوية في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المؤشرات الكورية الجنوبية واليابانية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، حدث تحول حاد نحو جني الأرباح بشكل مكثف بمجرد أن بدأت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية.

تراجعت الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية مع تعثر محادثات السلام: تراجعت المؤشرات الآسيوية الرئيسية عن مكاسبها المبكرة خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تلاشى التفاؤل الأولي بشأن مذكرة السلام بين الولايات المتحدة وإيران ليحل محله التشكيك. وشهدت أحجام التداول في جميع أنحاء المنطقة انخفاضًا ملحوظًا بسبب العطلات الرسمية في الصين وهونغ كونغ. وبينما استفادت المؤشرات في البداية من موجة صعود قوية في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المؤشرات الكورية الجنوبية واليابانية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، حدث تحول حاد نحو جني الأرباح بشكل مكثف بمجرد أن بدأت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية.

تراجعت الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية مع تعثر محادثات السلام: تراجعت المؤشرات الآسيوية الرئيسية عن مكاسبها المبكرة خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تلاشى التفاؤل الأولي بشأن مذكرة السلام بين الولايات المتحدة وإيران ليحل محله التشكيك. وشهدت أحجام التداول في جميع أنحاء المنطقة انخفاضًا ملحوظًا بسبب العطلات الرسمية في الصين وهونغ كونغ. وبينما استفادت المؤشرات في البداية من موجة صعود قوية في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المؤشرات الكورية الجنوبية واليابانية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، حدث تحول حاد نحو جني الأرباح بشكل مكثف بمجرد أن بدأت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية.

🌍 الاقتصاد والسياسة

الدعم الحكومي يُبقي التضخم في اليابان دون المستوى المستهدف: ارتفع معدل التضخم الرئيسي في اليابان إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو (مقارنةً بتوقعات 1.4%)، بينما استقر التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) عند 1.4% على أساس سنوي، ليظل دون هدف بنك اليابان البالغ 2.0% للشهر الرابع على التوالي. وانخفض مؤشر التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة) إلى 1.8% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى برامج دعم الوقود السخية التي أطلقتها رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، والتي أدت إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 7% على أساس سنوي.

الضغوط الكامنة المتشددة تُبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة: ينظر بنك اليابان إلى هذه القراءات المنخفضة للتضخم على أنها مؤقتة. تتزايد الضغوط المتشددة الكامنة بسرعة نتيجة التسارع الحاد في تضخم أسعار المنتجين منذ مارس، وموجة وشيكة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في يونيو، وضعف الين إلى مستويات تاريخية مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. ونتيجة لذلك، لا تزال أسواق المال تتوقع رفعًا آخر لسعر الفائدة من قبل بنك اليابان قبل نهاية العام، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي التاريخي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.00% في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أجّل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، زيارته رفيعة المستوى إلى سويسرا لإجراء محادثات فنية مباشرة مع إيران، عازيًا ذلك إلى تحديات لوجستية بالغة التعقيد. ويأتي هذا التوقف الدبلوماسي في ظل ظروف جيوسياسية بالغة الهشاشة؛ فعلى الرغم من مذكرة التفاهم الأخيرة، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان عن مقتل 16 شخصًا على الأقل. وقد أثار ذلك تحذيرات شديدة اللهجة من طهران بأنها لن تتسامح مع أي انتهاكات لمذكرة التفاهم، في حين أفادت التقارير أن البنتاغون طلب 80 مليار دولار إضافية لتمويل النفقات المتعلقة بالنزاع.