حصاد الأسواق: آسيا تتراجع عن تشكيكها في السلام. طوكيو تُلوّح بتدخل الين (19/06/2026)

الأسهم الأمريكية ومعنويات السوق
- تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تلاشي التفاؤل الجيوسياسي: تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت، متخليةً عن جزء من مكاسبها الكبيرة التي حققتها أمس. وازدادت حالة النفور من المخاطرة في السوق بعد أن أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تطالب بتنفيذ موثق لمذكرة التفاهم الموقعة حديثًا قبل استئناف المفاوضات الدبلوماسية. وقد برز هذا التوتر الجيوسياسي بشكل أكبر مع إلغاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، المفاجئ لرحلته الدبلوماسية المقررة إلى سويسرا.
- قطاعا التكنولوجيا والشركات الصغيرة يقودان خسائر الصباح: تتكبد العقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا أكبر الخسائر، حيث تصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قائمة الخاسرين (US100: -1.0%). كما تتعرض الشركات الصغيرة لضغوط، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 (US2000: -0.9%)، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: -0.7%) ومؤشر داو جونز الصناعي (US30: -0.45%). في غضون ذلك، لا تزال الأسواق الأوروبية حذرة، حيث تتداول العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 (EU50) حاليًا بشكل مستقر.
🌏 أسواق آسيا والمحيط الهادئ
- تراجعت الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية مع تعثر محادثات السلام: تراجعت المؤشرات الآسيوية الرئيسية عن مكاسبها المبكرة خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث تلاشى التفاؤل الأولي بشأن مذكرة السلام بين الولايات المتحدة وإيران ليحل محله التشكيك. وشهدت أحجام التداول في جميع أنحاء المنطقة انخفاضًا ملحوظًا بسبب العطلات الرسمية في الصين وهونغ كونغ. وبينما استفادت المؤشرات في البداية من موجة صعود قوية في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المؤشرات الكورية الجنوبية واليابانية إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، حدث تحول حاد نحو جني الأرباح بشكل مكثف بمجرد أن بدأت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية.
- تراجع مؤشر كوسبي عن أعلى مستوى قياسي له بسبب جني الأرباح من قطاع التكنولوجيا: شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي تقلبات حادة، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9385.59 نقطة قبل أن يتراجع ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6%. تحمّلت كبرى شركات أشباه الموصلات العبء الأكبر من هذا التراجع؛ حيث انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة تقارب 2.0%، بينما تراجع سهم إس كيه هاينكس بشكل ملحوظ عن ذروته القياسية المبكرة ليُنهي التداول مرتفعًا بنسبة 2.0%. وفي سياق متصل، انخفض سهم هيونداي موتور بنسبة 1.0% بعد تقارير محلية تفيد بأنها تخطط للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 9.65% في شركة بوسطن داينامكس من سوفت بنك.
- تراجع مؤشر نيكاي مع انخفاض العقود الآجلة: قلّص مؤشر نيكاي 225 مكاسبه الصباحية بشكل حاد، حيث يتم تداول العقود الآجلة (JP225) حاليًا بانخفاض قدره 1.3% مع تراجع المعنويات العالمية.
- انخفاض مؤشر ASX 200 بسبب رياح معاكسة في قطاع التعدين: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي (AU200.cash) بنسبة 0.5%، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في مجموعة بي إتش بي بعد أن أشارت الشركة العملاقة في مجال التعدين إلى تجاوزات كبيرة في التكاليف في مشروع جانسن للبوتاس في كندا. وفي بقية أنحاء المنطقة، خسر المؤشر القياسي في سنغافورة (SG20.cash) 0.8%، بينما انخفض مؤشر Nifty 50 الهندي بنسبة 0.8%.
🌍 الاقتصاد والسياسة
- الدعم الحكومي يُبقي التضخم في اليابان دون المستوى المستهدف: ارتفع معدل التضخم الرئيسي في اليابان إلى 1.5% على أساس سنوي في مايو (مقارنةً بتوقعات 1.4%)، بينما استقر التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) عند 1.4% على أساس سنوي، ليظل دون هدف بنك اليابان البالغ 2.0% للشهر الرابع على التوالي. وانخفض مؤشر التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة) إلى 1.8% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى برامج دعم الوقود السخية التي أطلقتها رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، والتي أدت إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 7% على أساس سنوي.
- الضغوط الكامنة المتشددة تُبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة: ينظر بنك اليابان إلى هذه القراءات المنخفضة للتضخم على أنها مؤقتة. تتزايد الضغوط المتشددة الكامنة بسرعة نتيجة التسارع الحاد في تضخم أسعار المنتجين منذ مارس، وموجة وشيكة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في يونيو، وضعف الين إلى مستويات تاريخية مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. ونتيجة لذلك، لا تزال أسواق المال تتوقع رفعًا آخر لسعر الفائدة من قبل بنك اليابان قبل نهاية العام، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي التاريخي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.00% في وقت سابق من هذا الأسبوع.
- أجّل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، زيارته رفيعة المستوى إلى سويسرا لإجراء محادثات فنية مباشرة مع إيران، عازيًا ذلك إلى تحديات لوجستية بالغة التعقيد. ويأتي هذا التوقف الدبلوماسي في ظل ظروف جيوسياسية بالغة الهشاشة؛ فعلى الرغم من مذكرة التفاهم الأخيرة، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان عن مقتل 16 شخصًا على الأقل. وقد أثار ذلك تحذيرات شديدة اللهجة من طهران بأنها لن تتسامح مع أي انتهاكات لمذكرة التفاهم، في حين أفادت التقارير أن البنتاغون طلب 80 مليار دولار إضافية لتمويل النفقات المتعلقة بالنزاع.
- فاز آندي بورنهام في الانتخابات الفرعية بدائرة ماكرفيلد، مما يمهد الطريق لتحدي ستارمر: نجح عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، في ضمان عودته إلى البرلمان بعد فوزه في الانتخابات الفرعية بدائرة ماكرفيلد بحصوله على 24,927 صوتًا، متفوقًا على روبرت كينيون من حزب الإصلاح البريطاني بأكثر من 9,000 صوت. يمهد هذا الفوز الحاسم الطريق أمام بورنهام لتقديم تحدٍ رسمي لزعامة حزب العمال ضد رئيس الوزراء كير ستارمر، محذرًا الحزب في خطاب النصر بأن هذه هي "فرصتهم الأخيرة للتغيير".
💱 سوق الصرف الأجنبي (FX)
- الدولار الأمريكي يرتفع بينما يتراجع الفرنك السويسري: واصل مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) ارتفاعه بنسبة 0.2%، محافظًا على هيمنته على سوق العملات. ولا يزال الفرنك السويسري الأضعف بين العملات الرئيسية (USDCHF: +0.6%، GBPCHF: +0.3%، EURCHF: +0.25%). ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل عملات أوروبا القارية عقب التطورات السياسية (انخفاض اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05%، وارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة السويدية بنسبة 0.3%)، بينما انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليسجل 1.1422.
- هبط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في عامين، متأرجحًا قرب مستوى 40 عامًا: فقد تجاوز الين الياباني مستوى 161.00 الحرج مقابل الدولار الأمريكي، مواصلًا انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 161.80، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024. ويدفع هذا التراجع المستمر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى مستوى 161.96 الخطير، وهو مستوى فني إذا تم كسره، فسيهوي الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1986.
- وتتزايد التحذيرات من التدخل رغم رفع بنك اليابان الأخير لسعر الفائدة: فقد أصدرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيرًا شديد اللهجة في اجتماع مجموعة السبع، مؤكدةً أن طوكيو على أتم الاستعداد لاتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد تحركات العملة المضاربية. مع ذلك، ورغم رفع بنك اليابان تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عامًا عند 1.00% وإنفاقه أكثر من 70 مليار دولار في تدخلات شهر مايو، فإن الفجوة الكبيرة في العائدات مقابل سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والموقف التيسيري لإدارة تاكايتشي لا يزالان يدفعان العملة.
🛢️ السلع
- الطاقة - بداية هادئة قبل عطلة نهاية الأسبوع: انخفضت تقلبات أسعار سلع الطاقة بشكل ملحوظ في أعقاب اتفاقية السلام الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. حققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب طفيفة بلغت 0.7%، حيث تم تداولها عند 79.80 دولارًا للبرميل مع استقرار علاوات المخاطر الجيوسياسية الفورية. في الوقت نفسه، استقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بعد الارتفاع الحاد الذي شهده أمس بسبب المخزونات، حيث تم تداولها بهدوء عند انخفاض طفيف بنسبة 0.15%.
- المعادن النفيسة - الدولار المهيمن يُلحق ضرراً بالغاً بالذهب والفضة: تشهد المعادن النفيسة موجة بيع حادة، في مواجهة ضغوط شديدة من ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار الأمريكي المتواصلة. تراجعت العقود الآجلة للذهب (GOLD) للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 1.9% لتصل إلى 4130 دولاراً للأونصة. أما العقود الآجلة للفضة (SILVER) فقد كان أداؤها أسوأ، إذ هوت بنسبة 3.4% لتستقر عند 63.50 دولاراً للأونصة.
ملخص اليوم: الدولار يصل إلى أعلى مستوى له في عام، والأسهم تنتعش مع تجدد الإقبال على المخاطرة 🚀 (18.06.2026)
الفدرالي يختار التشدد والذهب يهبط
ارتفاع US100 بنسبة 2.7%
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 📈 تباطؤ المخزونات