أرامكو تعزز شراكتها مع هاليبرتون لتسريع تطوير الغاز غير التقليدي في المملكة

عقد استراتيجي لدعم مشاريع الغاز المستقبلية

أعلنت شركة أرامكو السعودية منح شركة هاليبرتون الأمريكية عقداً متعدد السنوات يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة في مجال تحفيز الآبار وإنجازها، وذلك ضمن جهود المملكة لتطوير موارد الغاز غير التقليدي وتعزيز قدراتها في قطاع الطاقة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج واسع النطاق لتطوير الغاز غير التقليدي في السعودية، حيث أكدت هاليبرتون أن العقد يمثل جزءاً من اتفاقية أكبر تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتدعم أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز غير التقليدي عالمياً.

حلول متقدمة لرفع كفاءة عمليات الإنتاج

أوضحت هاليبرتون أن الاتفاق الجديد يعزز دورها كشريك تقني في برنامج أرامكو للغاز غير التقليدي، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المتخصصة في عمليات الحفر وإنجاز الآبار عبر عدد من الحقول والمكامن الغازية داخل المملكة.

وأشارت الشركة إلى أن نموذج الخدمات المتكاملة الذي ستعتمده يركز على تحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة عمليات التطوير، إضافة إلى تعزيز القدرة على التخطيط الدقيق وتنفيذ المشاريع بمستويات أعلى من الموثوقية.

وأكدت أن هذا التعاون يأتي ضمن توجه إقليمي أوسع لتطوير مشاريع الطاقة غير التقليدية باستخدام تقنيات حديثة تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين إدارة الموارد.

تقنيات ذكية لدعم عمليات التكسير الهيدروليكي

ضمن إطار المشروع، ستستخدم هاليبرتون مجموعة من الحلول الرقمية وتقنيات الأتمتة الذكية بهدف تطوير عمليات التكسير الهيدروليكي وتحسين نتائجها بشكل فوري أثناء التنفيذ.

وتهدف هذه التقنيات إلى مراقبة العمليات وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء وتقليل المخاطر التشغيلية، إلى جانب ضمان تنفيذ الأعمال وفق خطط دقيقة في مشاريع تشمل عدداً كبيراً من الآبار.

وترى الشركة أن دمج التقنيات الرقمية في العمليات الميدانية يمثل عاملاً رئيسياً في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاعتمادية التشغيلية في مشاريع الغاز غير التقليدي.

توسعات جديدة في حوض الجافورة وتعزيز المحتوى المحلي

تتركز أعمال التطوير الحالية ضمن حوض الجافورة للغاز غير التقليدي، الذي يعد أحد أبرز مشاريع الغاز في المملكة، حيث تعمل الجهات المعنية على استغلال موارده لدعم مكانة السعودية في سوق الطاقة العالمي.

وفي إطار دعم المشروع، أعلنت هاليبرتون عن خطط لزيادة استثماراتها في التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر السعودية، بما يسهم في توسيع نطاق عملياتها داخل المملكة.

شراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة

تُعد هاليبرتون من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات والمنتجات لقطاع النفط والغاز، وقد تأسست في الولايات المتحدة عام 1919، وطورت عبر تاريخها العديد من التقنيات والحلول التي تخدم صناعة الطاقة.

ويعكس التعاون مع أرامكو التزام الطرفين بتطوير مشاريع الطاقة الحديثة، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة استغلال الموارد غير التقليدية في السعودية.