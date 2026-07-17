ماذا يخبئ المستقبل لخام برنت؟ حركة المرور في مضيق هرمز في أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع 🚢

وحتى ظهر يوم الجمعة، ظل سعر خام برنت ضمن نطاق ضيق حول 85.50 دولارًا للبرميل للجلسة التجارية الرابعة على التوالي، متذبذبًا بين المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 و100 يوم، حيث يقيّم المستثمرون تأثير انخفاض حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في ظل غياب عام للعوامل الجديدة التي تحرك السوق.

المصدر: xStation

وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ حول تتبع السفن، انخفض عدد السفن التي عبرت المضيق إلى ثماني سفن في 16 يوليو، وهو أدنى رقم خلال ثلاثة أسابيع. وكان هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه حجم حركة الملاحة عبر هذا الممر الضيق - الذي يمر عبره عادةً نحو خُمس شحنات النفط المنقولة بحرًا في العالم - مُركزًا بشكل كبير على الجانب الإيراني من المضيق، حيث سُجلت سبع من أصل ثماني عمليات عبور.

المصدر: بلومبيرغ فايننشال إل بي

ثمة تهديد آخر يلوح في الأفق. فقد ازداد خطر تعطل الملاحة في البحر الأحمر بشكل واضح مع تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة. ووفقًا لمصادر رويترز، يُقال إن طهران طلبت من حركة الحوثيين اليمنية البقاء على أهبة الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا على البنية التحتية للطاقة الإيرانية. في يونيو/حزيران، مرّ عبر المضيق ما يقارب 7.4 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته يوميًا، ما يمثل نحو 7% من الإنتاج العالمي. وقد ارتفع هذا الحجم من حوالي 4.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، حيث تم تحويل بعض الإمدادات من المنطقة إلى طرق تتجاوز مضيق هرمز (مثل خط أنابيب "الشرق-الغرب").

... في الوقت الحالي، تعمل المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 و100 يوم كعامل جذب للسعر، ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حوالي 58 إلى أن المشترين والبائعين لا يملكون ثقة كافية لإجبار السعر على الخروج من نطاقه. مع ذلك، فإن أي اختراق في أي من الاتجاهين قد يحدد اتجاه سعر هذه السلعة في الأيام القادمة.