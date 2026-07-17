حصاد الأسواق: استمرار عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا وتصعيد الصراع الأمريكي الإيراني

📈 أسواق الأسهم - أمريكا الشمالية وآسيا
- أنهت وول ستريت جلسة التداول أمس بانخفاضات طفيفة، حيث خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%. وكان أداء قطاع التكنولوجيا هو الأسوأ، إذ تفاقمت خسائر مؤشر ناسداك ليغلق منخفضًا بنحو 1.5%.
- تعرضت الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لضغوط متجددة، على الرغم من النتائج المالية القوية لشركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق. ويتزايد قلق المستثمرين من أن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، وأن الإنفاق الرأسمالي الضخم على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد لا يحقق العوائد المتوقعة، مما قد يؤدي إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا.
- شهدت شركات تصنيع رقائق الذاكرة انخفاضات حادة، حيث تراجعت أسهم شركة مايكرون بأكثر من 5.5%، بينما انخفضت أسهم شركة سانديسك بأكثر من 12%.
- تعرضت أسهم جوجل لضغوط بعد تقارير تفيد بتأجيل إطلاق جهازها الرائد للذكاء الاصطناعي، جيميني 3.5 برو، لعدة أشهر بسبب عدم تحقيق أهداف الأداء الداخلية. أثارت هذه الأخبار مخاوف المستثمرين من تراجع زخم شركة ألفابت في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي.
- امتدت موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى الأسواق الآسيوية، حيث واجهت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات ضغوطًا شديدة، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية في المنطقة. وسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني أكبر الخسائر، حيث انخفض بأكثر من 5.5%، يليه مؤشر هانغ سينغ الصيني، الذي تراجع بنحو 2.5%، بينما ظل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مغلقًا بسبب عطلة رسمية.
🌍 الجغرافيا السياسية
- يتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مجددًا، بعد أن نفذت القوات المسلحة الأمريكية غاراتها الجوية لليلة السادسة على التوالي، موسعةً نطاق استهدافها ليشمل البنية التحتية الإيرانية للنقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الجسور والسكك الحديدية ومحيط ميناء بندر عباس. كما أكدت واشنطن اتخاذها إجراءات لفرض حصار بحري على إيران، يشمل احتجاز وتعطيل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، وبالتالي تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
- ردّت إيران بشن هجمات إضافية على أهداف أمريكية في المنطقة، وأعلن الحرس الثوري الإسلامي أنه لن يتم نقل أي نفط خام أو غاز طبيعي عبر مضيق هرمز طالما استمرت الغارات الجوية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير غير مؤكدة عن هجوم على جسر الملك فهد الذي يربط البحرين والسعودية، مما زاد المخاوف من تصعيد إضافي في الخليج العربي.
🛢️ السلع الأساسية
- تدعم التوترات الجيوسياسية ارتفاع أسعار النفط الخام، مما يمهد الطريق أمام السلعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أبريل، وسط مخاوف المستثمرين من اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط، المنطقة المسؤولة عن حصة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
- لا تزال أسعار العقود الآجلة للنفط الخام مرتفعة، حيث يحوم سعر خام برنت حول 84 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 78 دولارًا أمريكيًا للبرميل
🪙 المعادن النفيسة
- يشهد سوق المعادن النفيسة بداية متباينة لليوم، حيث ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف ولكنه لا يزال دون مستوى 4000 دولار أمريكي للأونصة.
- في غضون ذلك، يتراجع سعر الفضة، ويختبر مستوى 55 دولارًا للأونصة.
🪙 العملات الرقمية
- لا يزال سوق العملات الرقمية تحت ضغط بيعي، حيث انخفضت قيمة البيتكوين بنحو 1.9%، لتتراجع دون مستوى 63,000 دولار، بينما تراجعت قيمة الإيثيريوم بأكثر من 2.5%، لتنخفض دون مستوى 1,830 دولارًا.
ملخص اليوم: 📉 يومٌ أحمر في مختلف الأسواق. قطاع الذكاء الاصطناعي يُثقل كاهل وول ستريت، والمعادن النفيسة تحت ضغط.
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