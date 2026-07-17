حصاد الأسواق: استمرار عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا وتصعيد الصراع الأمريكي الإيراني

📈 أسواق الأسهم - أمريكا الشمالية وآسيا

أنهت وول ستريت جلسة التداول أمس بانخفاضات طفيفة، حيث خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2%. وكان أداء قطاع التكنولوجيا هو الأسوأ، إذ تفاقمت خسائر مؤشر ناسداك ليغلق منخفضًا بنحو 1.5%.

تعرضت الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لضغوط متجددة، على الرغم من النتائج المالية القوية لشركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق. ويتزايد قلق المستثمرين من أن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، وأن الإنفاق الرأسمالي الضخم على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد لا يحقق العوائد المتوقعة، مما قد يؤدي إلى موجة بيع واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا.

شهدت شركات تصنيع رقائق الذاكرة انخفاضات حادة، حيث تراجعت أسهم شركة مايكرون بأكثر من 5.5%، بينما انخفضت أسهم شركة سانديسك بأكثر من 12%.

تعرضت أسهم جوجل لضغوط بعد تقارير تفيد بتأجيل إطلاق جهازها الرائد للذكاء الاصطناعي، جيميني 3.5 برو، لعدة أشهر بسبب عدم تحقيق أهداف الأداء الداخلية. أثارت هذه الأخبار مخاوف المستثمرين من تراجع زخم شركة ألفابت في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي.