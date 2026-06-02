أرامكو ترفع أسعار غاز البترول المسال في يونيو وسوناطراك تخفضه

أفادت مصادر أن شركة أرامكو السعودية رفعت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في يونيو الحالي بما يتراوح من واحد بالمئة إلى ثلاثة بالمئة، في حين خفضتها شركة سوناطراك الجزائرية بما يتراوح من 18 بالمئة إلى 31 بالمئة بسبب ارتفاع المعروض في سوق البحر المتوسط.
الجدير بالذكر أنه زادت أسعار البيع الرسمية لشركة أرامكو السعودية ليونيو حزيران عشرة دولارات لطن البروبان لتصبح 760 دولارا للطن وبواقع 20 دولارا لطن البوتان لتصبح 820 دولار للطن.
يشار أن البروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال لهما درجات غليان مختلفة ويستخدم غاز البترول المسال في الأساس وقودا للسيارات وللتدفئة ومادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.
كما خفضت سوناطراك الجزائرية أسعارها الرسمية ليونيو حزيران 125 دولارا لطن البروبان لتصل إلى 575 دولارا، وبمقدار 270 دولارا لطن البوتان لتصل إلى 610 دولارا.
يجدر الإشارة أنه تستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو مرجعا للعقود الخاصة بتوريد غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي في حين تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك معايير مرجعية لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود، بما في ذلك تركيا.
