صفقة كبيرة على أسهم دبي للاستثمار بـ16.9 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي اليوم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة دبي للاستثمار بقيمة إجمالية 16.9 مليون درهم فوفق بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على 4.8 مليون سهم من أسهم دبي للاستثمار ما نسبته 0.1% من أسهم الشركة، بقيمة 3.52 درهم للسهم.

الجدير بالذكر أنه كانت شركة دبي للاستثمار ، قد أكدت خلال مايو الماضي، التزامها بالمضي في الطرح العام الأولي المقترح لنسبة 24% من مجمع دبي للاستثمار قبل نهاية عام 2026، على أن يظل التنفيذ مرهوناً بالحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال المناقشات ذات الصلة.

من جانبها قالت الشركة إنها تواصل تقييم التوقيت الأنسب للطرح، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والمستشارين والبنوك وكبار المستثمرين المحليين والإقليميين، إلى جانب الأطراف المعنية الأخرى حيث ارتفعت أرباح شركة دبي للاستثمار، بنسبة 0.2 % في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بالربع الأول من عام 2025.

كمت بلغت أرباح الشركة 171.29 مليون درهم في الربع الأول 2026، مقابل أرباح بلغت 170.89 مليون درهم في الربع الأول 2025؛ وفقاً للبيانات المالية للشركة وارتفعت الإيرادات بنسبة 5%، إلى 799.59 مليون درهم في الربع الأول 2026، مقابل إيرادات بلغت 762.52 مليون درهم في الربع الأول 2025.