سوق دبي يتحدى التوترات بـ 37.4 ألف مستثمر جديد في 5 أشهر

جذب سوق دبي للأوراق المالية 37.4 ألف مستثمر جديد خلال أول 5 أشهر، حيث أثبت السوق متانة واضحة وجاذبية كبيرة كملاذ آمن للمستثمرين، متخطياً التوترات الجيوسياسية، مستنداً إلى تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين ولا سيما من المستثمرين الأجانب.

الجدير بالذكر أنه كانت شركات الوساطة قد أضافت 25.4 ألف حساب جديد خلال الشهور الثلاثة الماضية بمفردها منذ اندلاع التوترات الإقليمية، وبحصة بلغت 68 % من إجمالي عدد الحسابات الجديدة المسجلة منذ بداية العام الجاري. ووفق رصد «البيان» استناداً إلى بيانات سوق دبي، توزعت الحسابات الجديدة شهرياً بواقع 6339 حساباً في يناير، و5644 حساباً في فبراير.

وجب التنويه أنه كان مارس الأنشط على الإطلاق بإجمالي 12837 حساباً، بينما سجل أبريل ثاني أكثر الشهور نشاطاً بإجمالي 7356 حساباً، مقابل 5210 حسابات في مايو.

ووفق توزيع الحسابات الجديدة طبقاً لنشاط شركات الوساطة استحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة بإجمالي 14763 حساباً، تلتها «الرمز كابيتال» 6188 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 5183 حساباً.