أرباح أدنوك للغاز النصفية 2026 تبلغ 6.4 مليار درهم

حققت أدنوك للغاز صافي ربح قدره 6.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 9.74 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 34%.

وفي خطوة تعكس قوة التدفقات النقدية، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 940 مليون دولار، ما يعادل 3.45 مليار درهم، على أن يتم دفعها خلال الربع الثالث من عام 2026.

كما رفعت أدنوك للغاز مستهدف نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030، مع استهداف توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 24.4 مليار دولار للفترة بين 2025 و2030.

أرباح أدنوك للغاز في الربع الثاني 2026

سجلت أدنوك للغاز صافي ربح بلغ 2.44 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 5 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 52%.

ورغم التراجع السنوي، تجاوزت النتائج النطاق الإرشادي للشركة، الذي تراوح بين 1.47 مليار و2.20 مليار درهم، أي ما يعادل 400 إلى 600 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن الأداء جاء في ظل اضطرابات خارجية استثنائية شهدتها الفترة، مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها للنمو طويل الأجل.

أدنوك للغاز ترفع مستهدف نمو الأرباح إلى 60%

أعلنت أدنوك للغاز تحقيق تقدم مهم في تنفيذ خطتها للنمو، من خلال اتخاذ قراري الاستثمار النهائيين وترسية عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير الغاز الغني.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، إن الاستثمارات الجديدة ستدعم توسعة قدرات الشركة في معالجة الغاز الطبيعي وتصديره، وتعزز أمن الطاقة والنمو الصناعي في دولة الإمارات.

وبموجب التحديث الجديد، تستهدف أدنوك للغاز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 60% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2023، متجاوزة هدفها السابق بتحقيق نمو يتجاوز 40% خلال الفترة من 2023 إلى 2029.

وتتوقع الشركة استثمار ما يصل إلى 102.83 مليار درهم، أي 28 مليار دولار، بين عامي 2026 و2030 لدعم خطط النمو.

أدنوك للغاز ترسي عقودًا بقيمة 30.11 مليار درهم

أرست أدنوك للغاز عقدين للهندسة والمشتريات والإنشاءات للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير الغاز الغني، بقيمة إجمالية تبلغ 30.11 مليار درهم، ما يعادل 8.2 مليار دولار.

وتبلغ قيمة عقد المرحلة الثانية 14.32 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، وتمت ترسيته على شركة «ويسون إنجينيرينغ».

أما عقد المرحلة الثالثة فتبلغ قيمته 15.79 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، وتمت ترسيته على شركة «تكنيمونت».

ومع إضافة العقدين إلى استثمارات المرحلة الأولى البالغة 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، يرتفع إجمالي استثمارات مشروع تطوير الغاز الغني إلى 48.48 مليار درهم (13.2 مليار دولار).

أدنوك للغاز توسع منشآت معالجة الغاز في حبشان والرويس

تتضمن المرحلة الثانية من المشروع إنشاء وحدة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي في منشأة حبشان، بهدف توسيع قدرات أدنوك للغاز في معالجة الغاز وتعزيز المرونة التشغيلية.

كما تدعم المرحلة الثانية النمو المتسارع في قطاعات التصنيع والبتروكيماويات في دولة الإمارات.

أما المرحلة الثالثة، فتشمل إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في مدينة الرويس، بهدف زيادة استخلاص سوائل الغاز عالية القيمة المخصصة للتصدير وتوسيع قاعدة عملاء أدنوك للغاز الدوليين.

أدنوك للغاز تنفذ أكبر برامج النمو في قطاع الغاز

تنفذ أدنوك للغاز أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز، ويضم أربعة مشاريع رئيسية هي:

مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال .

مشروع ميرام .

مشروع تطوير الغاز الغني .

مشروع استدامة .

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع مجتمعة في تحقيق قيمة إضافية محلية بنحو 49.21 مليار درهم (13.4 مليار دولار)، بما يدعم التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وتتوقع الشركة استكمال مشروع ميرام خلال عام 2027، بينما تسير أعمال مشروعَي الرويس للغاز الطبيعي المسال واستدامة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

استثمارات أدنوك للغاز لتعزيز إمدادات الطاقة

تواصل أدنوك للغاز الاستفادة من الاستثمارات التي تنفذها أدنوك على امتداد سلسلة قيمة الغاز، بما في ذلك مشروعا تطوير الغطاء الغازي لحقل باب والغطاء الغازي لحقل أم الشيف.

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع كميات إضافية من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز، بما يدعم زيادة كميات المواد الخام الوسيطة، ورفع قدرات المعالجة، وتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وخلق مصادر إضافية للإيرادات.

أدنوك للغاز توسع استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات

تواصل أدنوك للغاز توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة عبر أصولها التشغيلية.

وتشمل هذه التقنيات الطائرات المسيّرة، وروبوتات الفحص رباعية الأرجل، والروبوتات الزاحفة القادرة على تسلق الخزانات.

وتسهم هذه التقنيات في خفض تكاليف عمليات التفتيش بنسبة تصل إلى 75%، وتسريع عمليات الفحص بما يصل إلى 15 ضعفًا مقارنة بالأساليب التقليدية، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة وتقليل تعرض العاملين للبيئات عالية المخاطر.

توزيعات أرباح أدنوك للغاز تبلغ 3.45 مليار درهم

استنادًا إلى قوة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وافق مجلس إدارة أدنوك للغاز على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم (940 مليون دولار)، على أن يتم دفعها في سبتمبر 2026.

ويأتي ذلك ضمن التزام الشركة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح بحلول عام 2030، مع استمرار أدنوك للغاز في ترسيخ مكانتها كأكبر موزع للأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أدنوك للغاز تستعيد 85% من إمدادات حبشان

استجابت أدنوك للغاز بسرعة للحادثين الأمنيين اللذين تعرض لهما مجمع حبشان في 3 و8 أبريل الماضي، مع وضع سلامة العاملين واستمرارية إمدادات العملاء في مقدمة أولوياتها.

وبعد استكمال التقييم الفني لآثار الحادثين، تقدمت عمليات استعادة القدرة التشغيلية بوتيرة أسرع من المخطط لها.

كما تمكنت الشركة من استعادة 85% من إمدادات الغاز، متجاوزة الهدف الذي سبق الإعلان عنه في مايو الماضي.

تأثير مضيق هرمز على أداء أدنوك للغاز

تأثرت عمليات نقل منتجات أدنوك للغاز خلال الربع الثاني من عام 2026 بسبب الاضطرابات المستمرة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

واتخذت الشركة إجراءات استباقية لإدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلسلة التوريد، كما عملت بشكل وثيق مع العملاء والشركاء للحد من آثار اضطرابات الشحن والتعامل مع القيود المؤقتة.

توقعات أرباح أدنوك للغاز في الربع الثالث 2026

تتوقع أدنوك للغاز تسجيل صافي دخل يتراوح بين 2.20 مليار و2.94 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، أي ما يعادل 600 إلى 800 مليون دولار، على افتراض استمرار اضطرابات حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

وبالنسبة إلى إجمالي عام 2026، تتوقع الشركة تحقيق صافي دخل يتراوح بين 12.85 مليار و14.69 مليار درهم، أو ما بين 3.5 و4 مليارات دولار، في حال عودة عمليات النقل البحري والأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بحلول الربع الأخير من العام.

أدنوك للغاز تواصل خطط النمو رغم التحديات

رغم تراجع أرباح أدنوك للغاز خلال النصف الأول والربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، تواصل الشركة تنفيذ برنامج استثماري طموح يركز على توسعة قدرات معالجة الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز توزيعات الأرباح، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ومع استثمارات متوقعة تصل إلى 102.83 مليار درهم حتى عام 2030، تركز أدنوك للغاز على توسيع عملياتها وتعزيز دورها في منظومة الطاقة الإماراتية، مع استمرار مراقبة تأثير اضطرابات مضيق هرمز على نتائج الشركة خلال النصف الثاني من العام.