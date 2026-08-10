ودائع البنوك السعودية تقفز إلى 3.14 تريليون ريال بالربع الثاني وتجاوز القروض لـ 103% من الإجمالي

ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 8.86% على أساس سنوي لتصل إلى 3.146 تريليون ريال، وسط تفوق للبنك الأهلي في حجم الودائع، بينما واصلت محفظة القروض والسلف نموها لتتجاوز 3.24 تريليون ريال ممثلة نحو 103.15% من إجمالي الودائع.

الجدير بالذكر أنه سجل إجمالي ودائع العملاء نمواً بقيمة 256.18 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي (2.890 تريليون ريال)، وعلى أساس ربعي بزيادة 2.7% عن الربع الأول، وتصدر البنك الأهلي قائمة البنوك بـ 698.17 مليار ريال (بنمو 6%)، يليه مصرف الراجحي بـ 688.36 مليار ريال، ثم بنك الرياض بـ 348.27 مليار ريال، والبنك السعودي الأول بـ 342.16 مليار ريال.

يشار أنه شهد المصرف تحركات إيجابية بارزة، حيث بلغت ودائع مصرف الإنماء 245.25 مليار ريال، والعربي الوطني 217.75 مليار ريال، والسعودي الفرنسي 204.59 مليار ريال، بينما سجل البنك السعودي للاستثمار أعلى وتيرة نمو قطاعية بنسبة 21.3% لتبلغ ودائعه 121.56 مليار ريال، تزامناً مع نمو ودائع بنك البلاد إلى 147.19 مليار ريال، وبنك الجزيرة إلى 132.74 مليار ريال.

على صعيد التمويل، أظهرت الإحصائية ارتفاع محفظة القروض والسلف للبنوك السعودية بنسبة 6.87% على أساس سنوي، لتسجل 3.245 تريليون ريال مقابل 3.036 تريليون ريال في الربع الثاني من 2025، محققة نمواً ربعياً بنسبة 1.76% مقارنة بالربع الأول

كما تصدر مصرف الراجحي محفظة القروض والسلف بواقع 762.1 مليار ريال (بنمو 2.75%)، جاء بعدها البنك الأهلي ثانياً بقروض بلغت 739.56 مليار ريال، وتوزعت بقية المحافظ بواقع 377.63 مليار ريال لبنك الرياض، و320.2 مليار ريال للبنك الأول، و243.91 مليار ريال للإنماء، و224.24 مليار ريال للسعودي الفرنسي، إضافة إلى تجاوز قروض العربي الوطني 205.78 مليار ريال، وبلغت قروض البلاد 133.42 مليار ريال، والجزيرة 120.96 مليار ريال، وأخيراً السعودي للاستثمار بـ 117.32 مليار ريال.